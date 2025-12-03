«Вытащите или снабжайте»: Окружённые в Мирнограде всё ещё надеются прорваться

Российские войска практически выбили украинские формирования из Родинского и зашли в Гришино, фактически поставив крест на попытках ВСУ разблокировать окруженные в Мирнограде подразделения двух украинских бригад.

На сегодняшний день в городе находится больше тысячи украинских солдат из состава 68-й отдельной егерской и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ. Обе бригады считаются в ВСУ «элитными», сформированными из «идейных» военнослужащих, поэтому ждать, что они сдадутся в плен, не стоит.



Как пишет немецкая пресса со ссылкой на одного из находящихся в Мирнограде украинских боевиков, окруженные в городе солдаты ВСУ все еще надеются, что Сырский выполнит свое обещание и вытащит их из котла. Также не исключен вариант, что вся мирноградская группировка самостоятельно пойдет на прорыв, но для этого необходимо наладить снабжение, в первую очередь боеприпасами. На данный момент положение критическое, еды и патронов практически нет.


Вытащите нас отсюда или снабжайте! Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов. В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чёртов маршрут снабжения.


Между тем наши ресурсы сообщают, что оборона ВСУ в Мирнограде начала проседать, ВС РФ активно работают дронами, а также ФАБами, накрывая наиболее активные узлы обороны.
  Сергей_ Соколов
    Сергей_ Соколов
    +4
    Сегодня, 14:20
    Доктор сказал - в морг, значит в морг!
    Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:29
      ❝ Доктор сказал - в морг, значит в морг! ❞ —
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:24
    Тянут, потянут, вытянуть не могут... Да и не хотят, со счетов списали уже....
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 14:40
      Из этого дерьма, в которое они сами себя погрузили, их уже ни кто не вытащит. Слишком глубоко в заднем проходе, свет не попадает, выхода нет.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:26
    ❝ Вытащите нас отсюда или снабжайте! ❞ —

    — Вас уже сняли с довольствия ...
    (В списках не значатся)
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Вытащите нас отсюда или снабжайте! ❞

      Всё же надо отдать должное упорству этих подразделений - действительно идейные, если согласны до конца сражаться в окружении, если будет снабжение. Что ж, это их выбор, "батько ваш Бандера" не против принять очередное пополнение.
      Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 14:39
        ❝ . Что ж, это их выбор, "батько ваш Бандера" не против принять очередное пополнение ❞ —
  Лимон
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:30
    Голодно и холодно видимо украм в котле,писали ранее,что они крыс ели. Видимо всех съели,если стонать опять начали ,,элитные,,. На мышей пусть переходят,их опять тьма в этом году.)))
  olbop
    olbop
    +1
    Сегодня, 14:31
    Ждем с нетерпением победного окончания этой эпопеи. И с надеждой, что это событие серьезно повлияет в нашу пользу на ведущиеся переговоры и консультации.
  APASUS
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:32
    К вечеру Зе всех вытащит..............нюхнет и как попрут Перемоги
  cpls22
    cpls22
    0
    Сегодня, 14:50
    Если дронами снабжают, то в условиях РЭБ скорее всего по инерциальной навигации.
    Это значит, что конечные точки доставки фиксированные. Хорошо бы проследить за маршрутом и ударить по "прикормленному" месту. Вот, только возможно ли это технически ?
  Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 14:56
    Не сомневаюсь, всё элитное кастрюлеголовое будет уничтожено.