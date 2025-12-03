«Вытащите или снабжайте»: Окружённые в Мирнограде всё ещё надеются прорваться

Российские войска практически выбили украинские формирования из Родинского и зашли в Гришино, фактически поставив крест на попытках ВСУ разблокировать окруженные в Мирнограде подразделения двух украинских бригад.На сегодняшний день в городе находится больше тысячи украинских солдат из состава 68-й отдельной егерской и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ. Обе бригады считаются в ВСУ «элитными», сформированными из «идейных» военнослужащих, поэтому ждать, что они сдадутся в плен, не стоит.Как пишет немецкая пресса со ссылкой на одного из находящихся в Мирнограде украинских боевиков, окруженные в городе солдаты ВСУ все еще надеются, что Сырский выполнит свое обещание и вытащит их из котла. Также не исключен вариант, что вся мирноградская группировка самостоятельно пойдет на прорыв, но для этого необходимо наладить снабжение, в первую очередь боеприпасами. На данный момент положение критическое, еды и патронов практически нет.Между тем наши ресурсы сообщают, что оборона ВСУ в Мирнограде начала проседать, ВС РФ активно работают дронами, а также ФАБами, накрывая наиболее активные узлы обороны.

