Кандидат на пост главы NASA озвучил планы победы над Китаем в лунной гонке

925 10
Кандидат на пост главы NASA озвучил планы победы над Китаем в лунной гонке

Кандидат на должность руководителя американского космического агентства (NASA) миллиардер Джаред Айзекман убежден, что США в состоянии победить Китай в лунной гонке. Эта позиция изложена в речи вновь выдвинутого Трампом на пост главы NASA Айзекмана, подготовленной к слушаниям в американском Сенате.

Как сообщает информационное агентство Reuters, Айзекман пообещал сенаторам, что США не только вернутся на Луну, но и раньше Китая установят свое постоянное присутствие на естественном спутнике Земли. Однако, несмотря на воодушевляющую речь, не исключено, что кандидатура Айзекмана, считающегося ставленником Маска, будет в очередной раз отозвана Трампом.



Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. По оценкам авторов материала, причины возможной неудачи NASA кроются в срыве намеченных сроков компанией Маска SpaceX. В ответ на это возмущенный Маск не преминул заявить, что The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать.

Однако изложенную в The New York Times информацию подтвердили в NASA. В американском космическом агентстве допустили задержку лунной миссии Artemis 3 из-за посадочного модуля HLS. Предполагается, что миссия Artemis 3 будет включать в себя первую высадку людей на Луну после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 14:48
    Джаред Айзекман убежден, что США в состоянии победить Китай в лунной гонке
    А просто спокойно делать своё дело, заниматься исследованиями, нельзя? Тем более, в кооперации с кем-то. Обязательно кого-то "побеждать"?

    Дух гегемона из Америки, видимо, ничем не выбить...
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +1
      Сегодня, 15:24
      Новая лунная гонка объяснима. Сейчас все взгляды направлены на Южный полюс Луны, где есть кратеры вечной ночи, где полно легкодоступного водяного льда, и пики вечного света, где опционально установить солнечные батареи. Это идеальная стартовая точка для колонизации. И хотя регион большой, действительно удобных мест не так много. Потому и гонка: кто первый, того и тапки. И сейчас большинство исследовательских миссий направлены именно туда.
      У нас с Китаем есть совместные лунные проекты. Но их лунная программа самостоятельна, ибо они без нас на Луну могут, а вот сможем ли мы без них? Увы, мы всегда в таком сотрудничестве будем на вторых ролях.
      Нет, у нас есть своя лунная программа, но по текущим планам, состоянию дел, финансированию и приоритетам мы в новой лунной гонке не участвуем и если наш космонавт на Луне будет, то после США и Китая. Даже если у них будут задержки.

      Также нам сейчас не до Луны. Причины всем известны, сейчас приоритет на спутники и РОС. А 27 ноября добавилась ещё одна. Произошла серьёзная авария на стартовой площадке №31 космодрома Байконур (единственная, с которой Россия может отправлять к МКС пилотируемые и грузовые корабли) — обрушение кабины обслуживания (на фото). Несмотря на название, это крайне массивная и сложная конструкция, необходимая для подготовки ракет-носителей к старту. "Гараринский старт" на Байконуре уже как более 6 лет на консервации и передан Казахстану под музей (мало того, для новых запусков ему нужна модернизация). Плесецк не походит из-за широты, на Восточном нет нужной инфраструктуры и служб. А следующий пуск уже 21 декабря планировался - "Прогресс МС-33".
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:33
        Цитата: Бесконечность
        кто первый, того и тапки.
        А как это вяжется с "Соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах" от 18 декабря 1979 года?

        Хотя... Американцам не привыкать - "здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали..." ЛЮБОЙ договор порвут не задумываясь.
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 14:48
    А при чем тут NASA? Побеждать в лунной гонке это дело Голливуда.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 14:53
      Цитата: th.kuzmichev
      А при чем тут NASA? Побеждать в лунной гонке это дело Голливуда.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 15:01
    """Маск не преминул заявить, что The New York Times не годится даже на то, чтобы застилать ею клетку с попугаями, не то что читать."""

    laughing laughing laughing good
  4. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 15:03
    планы даже не противоборства, а сразу победы.
    как-то очень самоуверенно
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    -1
    Сегодня, 15:04
    Вперёд китайцев высадиться никак не получится. request Стенли Кубрик уже умер. Снять фильм уже никто так не сможет. Искусственный интеллект пока ещё делает слишком много ляпов.
  6. А_В_К Звание
    А_В_К
    0
    Сегодня, 15:04
    Нарисуют в Голливуде и выиграют - не впервой wink
  7. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 15:14
    Айзекман пообещал сенаторам, что США не только вернутся на Луну, но и раньше Китая

    Догнать и перегнать... Проходили уже... yes
  8. Комментарий был удален.