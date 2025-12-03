Западные СМИ в отличие от Киева признали потерю ВСУ контроля над Покровском
С определенным запозданием в западной прессе признают очевидное, причем с оговорками в стиле киевской пропаганды. Обозреватель немецкого таблоида Bild (иносми, доступ в РФ закрыт) Юлиан Рёпке, известный своей русофобией и большими симпатиями к Киеву, подтвердил потерю ВСУ контроля над городом Покровск (Красноармейск).
Старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого СМИ назвал это событие очередным болезненным поражением Украины в пропагандистской войне против России. Более того, переход под контроль российской армии данного населенного пункта, который Киев годами готовил к возможной обороне, доказывает, что Вооруженные силы Украины могут лишь замедлить наступление ВС РФ, но не в силах его остановить.
Впрочем, продолжил прозревший Рёпке, город уже достаточно давно «не имел стратегического значения» для украинских военных. Ведь еще до полного его занятия российская армия блокировала дронами все дороги, кроме тех, которые ведут на ранее занятые ВС РФ территории. Зачем тогда ВСУ по приказу Зеленского и Сырского до последнего продолжали обороняться и погибать в фактически обреченном Покровске, немецкий обозреватель объяснять не стал.
Для России Покровск «может стать» плацдармом для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области, считает Рёпке.
После объявления этой «зрады», немецкий поклонник Киева спохватился и решил добавить немного нарочитого оптимизма. По его мнению, «захват Покровска вряд ли окажет большое влияние на войну за остальную часть Донбасса». Ведь за ним еще два крупных населенных пункта на западе ДНР — Славянск и Краматорск. Тем более, что до них от Покровско-Мирноградской (уже Краснармейско-Димитровской) агломерации около пятидесяти километров.
Лукавит Рёпке. С северо-востока от передовых рубежей ВС РФ до Славянска менее 20 километров, примерно столько же до Краматорска с юго-востока. Как показала практика, именно фланговый охват хорошо укрепленных н. п. противника с перерезанием логистики стал своего рода фирменной тактикой ВС РФ.
Впрочем, аналогичные успокоительные высказывания мы уже слышали неоднократно. Подобные заявления из Киева и от западных журналистов, экспертов и политиков регулярно звучали всякий раз, когда ВС РФ освобождали очередную, считавшуюся неприступной, фортецию. Пройдет некоторое время, и Рёпке начнет успокаивать себя и других: да, Славянск и Краматорск потеряны ВСУ, но не переживайте, ведь от них до Днепропетровска (укр. Днепр) почти 200 километров.
