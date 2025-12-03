Италия отложила принятие документа о военной помощи Украине

Италия внезапно отложила принятие постановления, которое должно было продлить военную помощь Украине – Reuters пишет, что постановление просто убрали из повестки, и теперь никто не знает, когда его вернут. Формально причина одна: внутри коалиции Джорджи Мелони (председателя Совета министров Италии) начались серьезные трения.

Мелони уже много раз заявляла, что Рим будет поддерживать Киев до самого конца, и что позиция Италии не изменится. Но в ее собственной коалиции звучит совсем другая риторика. Маттео Сальвини, лидер партии «Лига» и заместитель премьер-министра, все чаще сомневается – громко и публично – в том, что Италии стоит продолжать отправлять Украине оружие.



По данным источников, постановление должны были рассмотреть в среду, 3 декабря. Но буквально перед заседанием его тихо вычеркнули из повестки. Оправдались тем, что расписание и так плотное. И теперь непонятно ничего: ни когда документ вернется на обсуждение, ни способен ли кабинет Мелони вообще прийти к единой позиции.

Действия Италии дополняют и без того напряженный фон неопределенности Европы по украинскому вопросу. Особенно сейчас, когда в ЕС бурно обсуждают, как финансировать Украину в ближайшие месяцы, и кто будет брать на себя основные расходы.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:46
    Да уж,то чехи обломали,теперь итальянские друзи,кто следующий. Англия???
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 14:50
      Что-то здесь не так... Похоже запад снова хочет качнуть настрой россиян. Было уже так. После каких-то очередных переговоров вроде много новостей положительных для России, а потом выходит какой нибудь "разьяренный" Трамп и начинает пугать Россию Томагавками и очередными санкциями. Что-то мне кажется и сейчас так-же будет.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:53
        Уарабей, да и флаг ему,упарили честно слово этими пугачками, главное чтоб те от кого зависит принятие решения не свернули .19 пакетов санкций ,F на службе ВСУ ,ШтормШэдоу прилетали,остались Топоры да ядерка. А это уже билет в один конец.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 14:54
          Думаю не свернут. Нет у России другого выхода, как идти до Победы.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 14:56
            Уарабей,будем надеяться,жизнь приучила верить поступкам и действиям . Поживем увидим.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Ропот 55
      Да уж,то чехи обломали,теперь итальянские друзи,кто следующий. Англия???


      Франция следующая.Видео по ссылке.

      . «Прилично выпил?»: в Сети обсуждают кадры прилета Эмманюэля Макрона в Китай ... Прилично выпил? Жена страхует, нервное лицо охранника за спиной, отвечает короткими фразами, нелепые жесты, жена Бриджит отвечает за него, а он глупо улыбается, потом неожиданно возвращается к китайцу с «мерси боку», когда уже оскорбление нанесено – отвечать надо сразу и не поворачиваться спиной

      – указывает Баширов.


      https://topcor.ru/66588-prilichno-vypil-v-seti-obsuzhdajut-kadry-prileta-jemmanjujelja-makrona-v-kitaj.html

      Ну хоть на самолёт не помочился.Уже хорошо.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:52
    ❝ Мелони уже много раз заявляла, что Рим будет поддерживать Киев до самого конца ❞ —

    Конец близится? ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Конец близится? ..

      Конец подкрался не заметно, а укры этого и не заметили.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:06
    Оправдались тем, что расписание и так плотное

    На диету посадили... Не фиг жрать.... smile