Италия отложила принятие документа о военной помощи Украине
Италия внезапно отложила принятие постановления, которое должно было продлить военную помощь Украине – Reuters пишет, что постановление просто убрали из повестки, и теперь никто не знает, когда его вернут. Формально причина одна: внутри коалиции Джорджи Мелони (председателя Совета министров Италии) начались серьезные трения.
Мелони уже много раз заявляла, что Рим будет поддерживать Киев до самого конца, и что позиция Италии не изменится. Но в ее собственной коалиции звучит совсем другая риторика. Маттео Сальвини, лидер партии «Лига» и заместитель премьер-министра, все чаще сомневается – громко и публично – в том, что Италии стоит продолжать отправлять Украине оружие.
По данным источников, постановление должны были рассмотреть в среду, 3 декабря. Но буквально перед заседанием его тихо вычеркнули из повестки. Оправдались тем, что расписание и так плотное. И теперь непонятно ничего: ни когда документ вернется на обсуждение, ни способен ли кабинет Мелони вообще прийти к единой позиции.
Действия Италии дополняют и без того напряженный фон неопределенности Европы по украинскому вопросу. Особенно сейчас, когда в ЕС бурно обсуждают, как финансировать Украину в ближайшие месяцы, и кто будет брать на себя основные расходы.
