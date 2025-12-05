«Долиной вернули – и мне вернёте»: бабушки продолжают наживаться на «схеме Долиной»
Несколько дней назад в Туле произошел очередной инцидент с недвижимостью по «схеме Долиной»: очередная бабушка решила подзаработать, потребовав назад проданную квартиру, за которую уже получила деньги. В итоге молодая семья, вероятнее всего, лишится и денег, и приобретенной квартиры, став жертвой мошеннической схемы.
Как пишут местные СМИ, документы на квартиру были проверены риелтором и юристами, после чего молодая пара внесла задаток. Основная сделка состоялась в банке через сервис безопасных расчетов. Однако после оформления покупки события начали развиваться по знакомому сценарию. Сначала риелтор перестала отвечать на звонки, а спустя несколько дней супруги получили ключи от квартиры вместе с судебным уведомлением – выяснилось, продавщица практически сразу после сделки обратилась в полицию. В заявлении она указала, что во время подписания документов «чувствовала себя плохо и находилась под давлением третьих лиц».
Вела себя бабушка с покупателями довольно нагло, сказав им в лицо следующую фразу: «Долиной вернули — и мне вернёте. А то, что у вас ипотека, — ничего, справитесь».
Есть и более интересные истории – ещё один житель Тулы, Даниил, купил квартиру у пенсионерки, а через время узнал, что по его квартире идет суд. Узнал он об этом уже после того, как прошло два заседания, совершенно случайно – через «Госуслуги». Никаких уведомлений и писем ему не приходило. Оказалось, что бабушка подала в суд и требует квартиру назад, потому что её якобы «обманули аферисты».
Причем, что самое интересное, бабушка не отдала деньги мошенникам, поскольку на тот момент, когда она шла в суд и полицию с заявлением о том, что продала жилье под влиянием, деньгами она не распорядилась. Почти год, пока шел судебный процесс, деньги находились у нее, и, собственно, на эти деньги она и жила. При этом суд всё равно признал сделку купли-продажи недействительной. Даниил будет обжаловать это решение, однако чем закончится эта история, пока неизвестно.
Множество пенсионеров осознали выгоду от «долинской схемы», поэтому подобных случаев становится всё больше. «Эффект Долиной» даже достиг аренды недвижимости – например, в Калининграде пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть условия договора и вернулась жить в квартиру. Несмотря на то, что договор об аренде был заключен на длительный срок, через два месяца бабушка вернулась и никуда уходить из квартиры уже не собиралась. На доводы риелтора и арендаторов пенсионерка лишь возмутилась: «Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!» В итоге риелтору пришлось расторгнуть договор и отдать залог квартирантам. Возвращать какие-либо деньги пенсионерка отказалась.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв отмечает, что дело Долиной эксклюзивно тем, что это был первый случай, когда суд фактически перечеркнул понятие добросовестного приобретения недвижимости. После этого многие поняли, что на этой схеме можно заработать, из-за чего истории с «обманутыми бабушками» стали множиться с угрожающей скоростью.
Он привёл выдержку из решения суда, в котором говорилось, что лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств, и их размер подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к участникам которого <Лурье> (покупательница квартиры Долиной) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков.
Политолог Юрий Баранчик, в свою очередь, отмечает, что партии «Единая Россия», в которой состоит Лариса Долина, стоило бы обратить внимание на ситуацию и осудить её поведение.
Вот только, на взгляд автора, подобный подход не совсем правильный. Долина, разумеется, была обязана выплатить покупательнице деньги (которых у неё в наличии немало, она отнюдь не бедная женщина), если решила отметить сделку, и никакого оправдания ей быть не может. Публично порицать её за это нужно. Но решение всё-таки принимал суд, и именно судья стал на сторону Долиной. Именно на нём лежит главная ответственность.
Какими мотивами руководствовался судья, принимая такое решение? Вот главный вопрос, который должен быть задан.
Что ещё больше удивляет – после того как был создан прецедент и схемой стали пользоваться различные бабушки-аферистки, никто не предпринял никаких шагов, чтобы это остановить. В Госдуме РФ много говорят о проблеме демографии и способах её разрешить, но в результате «эффекта Долиной» множество молодых семей с детьми остались без жилья. И никто этому не противодействует.
