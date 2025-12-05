«Долиной вернули – и мне вернёте»: бабушки продолжают наживаться на «схеме Долиной»

«Долиной вернули – и мне вернёте»: бабушки продолжают наживаться на «схеме Долиной»

Несколько дней назад в Туле произошел очередной инцидент с недвижимостью по «схеме Долиной»: очередная бабушка решила подзаработать, потребовав назад проданную квартиру, за которую уже получила деньги. В итоге молодая семья, вероятнее всего, лишится и денег, и приобретенной квартиры, став жертвой мошеннической схемы.

Как пишут местные СМИ, документы на квартиру были проверены риелтором и юристами, после чего молодая пара внесла задаток. Основная сделка состоялась в банке через сервис безопасных расчетов. Однако после оформления покупки события начали развиваться по знакомому сценарию. Сначала риелтор перестала отвечать на звонки, а спустя несколько дней супруги получили ключи от квартиры вместе с судебным уведомлением – выяснилось, продавщица практически сразу после сделки обратилась в полицию. В заявлении она указала, что во время подписания документов «чувствовала себя плохо и находилась под давлением третьих лиц».



Вела себя бабушка с покупателями довольно нагло, сказав им в лицо следующую фразу: «Долиной вернули — и мне вернёте. А то, что у вас ипотека, — ничего, справитесь».

Есть и более интересные истории – ещё один житель Тулы, Даниил, купил квартиру у пенсионерки, а через время узнал, что по его квартире идет суд. Узнал он об этом уже после того, как прошло два заседания, совершенно случайно – через «Госуслуги». Никаких уведомлений и писем ему не приходило. Оказалось, что бабушка подала в суд и требует квартиру назад, потому что её якобы «обманули аферисты».

Причем, что самое интересное, бабушка не отдала деньги мошенникам, поскольку на тот момент, когда она шла в суд и полицию с заявлением о том, что продала жилье под влиянием, деньгами она не распорядилась. Почти год, пока шел судебный процесс, деньги находились у нее, и, собственно, на эти деньги она и жила. При этом суд всё равно признал сделку купли-продажи недействительной. Даниил будет обжаловать это решение, однако чем закончится эта история, пока неизвестно.

Множество пенсионеров осознали выгоду от «долинской схемы», поэтому подобных случаев становится всё больше. «Эффект Долиной» даже достиг аренды недвижимости – например, в Калининграде пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть условия договора и вернулась жить в квартиру. Несмотря на то, что договор об аренде был заключен на длительный срок, через два месяца бабушка вернулась и никуда уходить из квартиры уже не собиралась. На доводы риелтора и арендаторов пенсионерка лишь возмутилась: «Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!» В итоге риелтору пришлось расторгнуть договор и отдать залог квартирантам. Возвращать какие-либо деньги пенсионерка отказалась.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв отмечает, что дело Долиной эксклюзивно тем, что это был первый случай, когда суд фактически перечеркнул понятие добросовестного приобретения недвижимости. После этого многие поняли, что на этой схеме можно заработать, из-за чего истории с «обманутыми бабушками» стали множиться с угрожающей скоростью.

Нечистоплотные бабушки пользуются тем, что продают единственное жильё. А по закону нельзя у человека забирать единственное жильё. Получается, что суд расторгает сделку, поскольку бабушка действовала под влиянием мошенников. Покупатель может в порядке регресса предъявить иск бабушке, чтобы она вернула ему деньги за квартиру, но у бабушки ничего нет. И покупатель остаётся с носом. Из единственного жилья выселить нельзя. Но у Долиной квартира – не единственное жильё. У неё как минимум есть ещё дом и достаточно иного имущества. Раз жилье не единственное, почему же после расторжения сделки по покупке квартиры Лурье (покупатель) не вышла с иском к Долиной, чтобы она вернула ей деньги? Не падайте со стула – потому что суд фактически запретил взыскивать деньги с Долиной,
написал Царев.

Он привёл выдержку из решения суда, в котором говорилось, что лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств, и их размер подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к участникам которого <Лурье> (покупательница квартиры Долиной) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков.

Не представляю, как такое вообще можно было написать. После третьего прочтения мои глаза «вытекли». Мой знакомый юрист сказал, что, когда это прочитал, был готов съесть свой юридический диплом. Здесь по сути написано, что Лурье должна требовать свои деньги с мошенников (которых она в глаза не видела и с которыми не имела никаких дел), а не с Долиной,
– отметил Царев.

Политолог Юрий Баранчик, в свою очередь, отмечает, что партии «Единая Россия», в которой состоит Лариса Долина, стоило бы обратить внимание на ситуацию и осудить её поведение.

Вот только, на взгляд автора, подобный подход не совсем правильный. Долина, разумеется, была обязана выплатить покупательнице деньги (которых у неё в наличии немало, она отнюдь не бедная женщина), если решила отметить сделку, и никакого оправдания ей быть не может. Публично порицать её за это нужно. Но решение всё-таки принимал суд, и именно судья стал на сторону Долиной. Именно на нём лежит главная ответственность.

Какими мотивами руководствовался судья, принимая такое решение? Вот главный вопрос, который должен быть задан.

Что ещё больше удивляет – после того как был создан прецедент и схемой стали пользоваться различные бабушки-аферистки, никто не предпринял никаких шагов, чтобы это остановить. В Госдуме РФ много говорят о проблеме демографии и способах её разрешить, но в результате «эффекта Долиной» множество молодых семей с детьми остались без жилья. И никто этому не противодействует.
6 комментариев
  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 03:40
    Мадам Кудельман-Долина сама ещё та афериска и мошенница.Имея множество знакомых юристов быть "обманутой"? Никогда не поверю!А с судьёй ещё надо разбираться и поплотнее.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 04:11
      Долина, разумеется, была обязана выплатить покупательнице деньги
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 03:53
    Сегодняшние бабушки- аферистки в начале 90 ых были совсем не бабушки ,прошли огонь,воду и медные трубы.Краснову чистить и чистить судебный корпус.
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 04:05
      Цитата: tralflot1832
      Краснову чистить и чистить судебный корпус.

      Да, конкретно с Гринчем похитителем новоселья одна надежда - Верховный Суд.
      Кстати, попадалось мнение что вот эти все откровенно антигосударственные решения судов в последнее время - попытка дискредитации именно новоназначенного Краснова.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 04:07
    Застройщики организовали компашку по дискредитации рынка вторички, что бы задрать цены на первичку.
    Собаку тычат палкой и она её грызёт, а кто её держит собака не догоняет.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 04:19
    Как поется в одной песне - "страна изгоев и воров, награбленное грабят вновь". А правящим пофик. По телефону милионы людей обобраны, а тоже пофик. Людям жить негди и отнимают последнее, да пофик. Убыль населения и тут тоже пофик. Экономика летит в пропасть, тем более пофик. Самое главное что те, кто принимает решения в стране и их прихлебатели, защищены от всего этого и обеспечены на несколько поколений своих выродков! А проблемы челяди бояр не касаются.