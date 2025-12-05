«Долиной вернули – и мне вернёте»: бабушки продолжают наживаться на «схеме Долиной»

Нечистоплотные бабушки пользуются тем, что продают единственное жильё. А по закону нельзя у человека забирать единственное жильё. Получается, что суд расторгает сделку, поскольку бабушка действовала под влиянием мошенников. Покупатель может в порядке регресса предъявить иск бабушке, чтобы она вернула ему деньги за квартиру, но у бабушки ничего нет. И покупатель остаётся с носом. Из единственного жилья выселить нельзя. Но у Долиной квартира – не единственное жильё. У неё как минимум есть ещё дом и достаточно иного имущества. Раз жилье не единственное, почему же после расторжения сделки по покупке квартиры Лурье (покупатель) не вышла с иском к Долиной, чтобы она вернула ей деньги? Не падайте со стула – потому что суд фактически запретил взыскивать деньги с Долиной,

Не представляю, как такое вообще можно было написать. После третьего прочтения мои глаза «вытекли». Мой знакомый юрист сказал, что, когда это прочитал, был готов съесть свой юридический диплом. Здесь по сути написано, что Лурье должна требовать свои деньги с мошенников (которых она в глаза не видела и с которыми не имела никаких дел), а не с Долиной,