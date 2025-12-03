Выход севернее Степногорска открывает путь к дороге Н-08, что отрежет Орехов

Российские войска продолжают наступление в Запорожской области. Взяв остатки гарнизона ВСУ в кольцо в городской черте Степногорска, армия России довершает уничтожение блокированного противника. Для степногорского гарнизона ВСУ в этом плане всё «один в один» повторяет ситуацию с гарнизоном в Мирнограде. Разница, пожалуй, в том, что в Степногорске украинских военных меньше, чем в Мирнограде (Димитрове).

Выход севернее Степногорска открывает нашим войскам для дальнейшего наступления северо-восточное направление.



Теперь ключевым объектом на карте Запорожской области с точки зрения развития дальнейших событий в ходе СВО может стать автомобильная дорога Н-08. На картографическом фрагменте она обозначена голубым цветом. Дорога эта является главным маршрутом снабжения Орехова - города, который превращён в мощный укрепрайон ВСУ.



Чтобы не брать этот укрепрайон в лоб, российские войска могут реализовать ту же тактику, что и на Покровском (Красноармейском) направлении. А именно - перерезать основные маршруты снабжения ореховского гарнизона противника.

Так, от передовых позиций ВС РФ до указанной автодороги в районе Камышевахи менее 16 км. Причём практически весь этот путь - ровное (голое) поле, где противник вряд ли успеет оборудовать сколько-нибудь значительные укрепления.

В случае перерезания дороги Запорожье-Орехов значительно осложнится и снабжение гарнизона противника в Гуляйполе. Если, конечно, сам город Гуляйполе не окажется освобождён нашими войсками до выхода к автодороге Н-08.
