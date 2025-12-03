Военная база на границе с Белоруссией и Украиной закроет правый фланг Польши
Польша усиливает свой восточный фланг, начав строительство новой военной базы на границе с Белоруссией и Украиной. Как заявляют в польском Минобороны, на базе будут размещены «силы НАТО», задачей которых будет сдерживание «российской агрессии».
Новая военная база возводится в приграничной Влодаве. Поляки выбрали, по сути, уникальное расположение, поскольку от города до границы с Белоруссией всего 4 км, до Бреста — 60 км, до границы с Украиной — 20 км. Кроме того, здесь расположен целый узел дорог вдоль Буга. Работы начались летом этого года, по срокам окончания строительства ничего не сообщается.
Как предполагается, на новой военной базе будет размещен личный состав нескольких подразделений, в том числе разведывательных, поскольку отсюда очень удобно следить за белорусами, да и за украинцами тоже. Также планируется разместить склады техники и топлива на случай начала боевых действий. Ну и как обязательный элемент — пункт управления, способный координировать деятельность не только самой базы, но и размещенных в округе частей и подразделений польской армии и сил НАТО.
Недавно польское Минобороны провело в районе Влодавы учения с привлечением сил теробороны и польского общества охотников. Впереди учения уже с привлечением союзников по НАТО. Будут отрабатывать различные сценарии боевых действий.
Ранее Польша отгородилась от Белоруссии забором с колючей проволокой, но в Варшаве понимают, что это не задержит российские и белорусские танки в случае конфликта. Поэтому границы планируется подпереть военными базами, разместив на них еще и союзные силы. Как говорится, на всякий случай.
