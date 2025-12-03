Военная база на границе с Белоруссией и Украиной закроет правый фланг Польши

Польша усиливает свой восточный фланг, начав строительство новой военной базы на границе с Белоруссией и Украиной. Как заявляют в польском Минобороны, на базе будут размещены «силы НАТО», задачей которых будет сдерживание «российской агрессии».

Новая военная база возводится в приграничной Влодаве. Поляки выбрали, по сути, уникальное расположение, поскольку от города до границы с Белоруссией всего 4 км, до Бреста — 60 км, до границы с Украиной — 20 км. Кроме того, здесь расположен целый узел дорог вдоль Буга. Работы начались летом этого года, по срокам окончания строительства ничего не сообщается.



Как предполагается, на новой военной базе будет размещен личный состав нескольких подразделений, в том числе разведывательных, поскольку отсюда очень удобно следить за белорусами, да и за украинцами тоже. Также планируется разместить склады техники и топлива на случай начала боевых действий. Ну и как обязательный элемент — пункт управления, способный координировать деятельность не только самой базы, но и размещенных в округе частей и подразделений польской армии и сил НАТО.


Недавно польское Минобороны провело в районе Влодавы учения с привлечением сил теробороны и польского общества охотников. Впереди учения уже с привлечением союзников по НАТО. Будут отрабатывать различные сценарии боевых действий.

Ранее Польша отгородилась от Белоруссии забором с колючей проволокой, но в Варшаве понимают, что это не задержит российские и белорусские танки в случае конфликта. Поэтому границы планируется подпереть военными базами, разместив на них еще и союзные силы. Как говорится, на всякий случай.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    0
    Сегодня, 15:19
    Чего так далеко то от границы распологайте прямо на погран заставах, и лучше переносите весь контингент нато к границам. Миролюбивые вы не наши.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 15:24
    Поэтому границы планируется подпереть военными базами, разместив на них еще и союзные силы.

    Точно! Бундесвера туда побольше пригласите.
  3. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 15:28
    Разве в России и Беларуси нет либеральных людей? Разве это не война либеральных ценностей? Если Запад хочет либерализации России и Беларуси, чем может помочь создание баз на их собственной территории?
  4. баклан Звание
    баклан
    0
    Сегодня, 15:28
    Так распологают базу когда готовятся к нападению, а не к обороне.
    1. Ростислав_ Звание
      Ростислав_
      0
      Сегодня, 15:35
      Тонкий лёд, товарищ... Белостокский выступ. 1941г...
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 15:28
    Ранее Польша отгородилась от Белоруссии забором с колючей проволокой, но в Варшаве понимают, что это не задержит российские и белорусские танки в случае конфликта.
    Поляки всё ещё думают, что мы с ними будем воевать танками?
    Для того оружия, которым нужно воевать в Европе, не имеет значения, сколько поляков со своими танками-пулемётами будет на ЛЮБОЙ их военной базе.
    И не далее, как вчера, Верховный это открытым текстом сказал по телевизору: "Если там останется, с кем договариваться"

    Забыл термин - как называется болезнь, когда пациент не в состоянии понять смысл сказанного ему, а понимает только междометия или самые простые фразы....
    Лечить поляков надо от той болезни. И от провалов в памяти заодно. Чтоб два раза не ходить.