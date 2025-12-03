Глава СПЧ предложил ставить на учет экс-заключенных, возвращающихся из зоны СВО

689 5
Глава СПЧ предложил ставить на учет экс-заключенных, возвращающихся из зоны СВО

С фронта начинают возвращаться бывшие осужденные, отбывавшие до призыва сроки в местах лишения свободы. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при российском президенте Валерий Фадеев предложил ставить на учет экс-заключенных, возвращающихся из зоны проведения СВО.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами агентства РБК.

Общественный деятель отметил, что его предложение пока не пользуется поддержкой. Он объясняет это так:

Возможно, никому не хочется за это браться.

По мнению Фадеева, ставить на учет следует не всех участвовавших в боевых действиях бывших заключенных, а только осужденных ранее по тяжким статьям.


Общественник не видит в таком нововведении никакого проявления дискриминации, заявляя следующее:

Здесь нет ущемления прав.

Он считает, что такому бывшему военнослужащему с криминальным прошлым следует после демобилизации прийти в соответствующее учреждение и поговорить с представителем власти на тему своих дальнейших планов. Отслуживший гражданин просто расскажет, какую специальность имеет, кем может и хочет работать, где намерен жить, какими возможностями располагает. При подобном контакте права такого человека не нарушат, но пользу ему принесут. Фадеев рассуждает так:

Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ними в контакт, не нарушая их права. Надо обязательно начать с ними взаимодействовать.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 15:31
    Очень осторожно и мягко высказался... Почитаем теперь комменты всех победителей и можем повторителей. Кстати, смогли повторить. Скоро уже сравняется - 1418...
  2. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 15:31
    Главу СПЧ надо проверить у психиатра, для начала. Если диагноз подтвердится закрыть в дурке. Если нет - посадить за дискредитацию и оскорбление военнослужащих армии России. Люди кровью искупили, так сказать, а это *овно в кресле позволяет себе поведение не совместимое с госслужбой. am
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    -2
    Сегодня, 15:31
    А как это с правами человека соотносится?))) у них помилуха я так понимаю, а это не его уровень да и слово дано кровью искупили
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Сегодня, 15:34
      Цитата: Mazunga
      А как это с правами человека соотносится?))) у них помилуха я так понимаю, а это не его уровень да и слово дано кровью искупили

      Это как раз его уровень. Он по должности обязан соблюдать права ветеранов боевых действий а не оскорблять их и ущемлять в правах!
  4. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 15:34
    г-н Фадеев предлагает ввести поднадзорность и говорит что это не дискриминация,
    а что мешает просто создать при муниципальных администрациях ( ну или от МО РФ)отдел по работе с ветеранами сво и осуществлять помощь в социализации в гражданское общество после возвращения с боевых действий, хотя что то подобное думаю уже есть может только не систематизировано