Глава СПЧ предложил ставить на учет экс-заключенных, возвращающихся из зоны СВО
С фронта начинают возвращаться бывшие осужденные, отбывавшие до призыва сроки в местах лишения свободы. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при российском президенте Валерий Фадеев предложил ставить на учет экс-заключенных, возвращающихся из зоны проведения СВО.
Об этом он рассказал в беседе с журналистами агентства РБК.
Общественный деятель отметил, что его предложение пока не пользуется поддержкой. Он объясняет это так:
По мнению Фадеева, ставить на учет следует не всех участвовавших в боевых действиях бывших заключенных, а только осужденных ранее по тяжким статьям.
Общественник не видит в таком нововведении никакого проявления дискриминации, заявляя следующее:
Он считает, что такому бывшему военнослужащему с криминальным прошлым следует после демобилизации прийти в соответствующее учреждение и поговорить с представителем власти на тему своих дальнейших планов. Отслуживший гражданин просто расскажет, какую специальность имеет, кем может и хочет работать, где намерен жить, какими возможностями располагает. При подобном контакте права такого человека не нарушат, но пользу ему принесут. Фадеев рассуждает так:
