Британский эксперт предложил НАТО захватить и уничтожить российское судно
Атаки украинских БЭК на нефтяные танкеры в Черном море сильно вдохновили некоторых западных особо ретивых русофобов. Далее всех решил пойти британский эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк.
В эфире британского телеканала Sky News он предложил НАТО провести операцию по захвату российского судна в нейтральных водах с последующим его показательным уничтожением, «чтобы остальные боялись ходить по Атлантике». Сразу стоит отметить, что предложение это воинственный британец сделал не своему Минобороны и правительству, а сразу всему западному военному блоку. Еще одно подтверждение, что англичане умеют воевать только чужими руками, оставаясь в тени. Как и произошло в случае атак украинских террористов на суда в Черном море.
Кларк напомнил о российском океанографическом научно-исследовательском судне «Янтарь», которое на прошлой неделе совершенно в соответствии с международным морским правом проводило исследования в нейтральных водах напротив побережья Шотландии. Тогда британские военные сильно переполошились, объявив, что «Янтарь» якобы занимается картографией дна с целью обнаружения коммуникационных кабелей и собирает информацию о британской системе обороны. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что направил истребители и фрегат в зону, где находится российское океанографическое судно.
Британский эксперт:
В настоящее время «Янтарь» уже покинул акваторию вблизи с Британскими островами, обогнув с севера Шотландию, Данию и Швецию. Значит, считает британский эксперт, еще и провел разведку подводных кабелей и обороны этих стран.
Правда, в окончании своего воинственного заявления Кларк слегка пошел на попятную, отметив, что подобная операция будет иметь «большой скандал, в политическом смысле». Но превентивные меры нужны НАТО, дабы остановить разведывательную деятельность России, заключил британец.
Вроде профессор, по вопросам безопасности и обороны, но не подумал, какой ответ даст Россия на подобный акт пиратства, да еще и уничтожение нашего судна. Помимо всего прочего, где-то не очень далеко (что не обязательно) от «Янтаря» боевое дежурство могла нести АПЛ ВМФ РФ, оснащенная гиперзвуковыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.
