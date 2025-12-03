Британский эксперт предложил НАТО захватить и уничтожить российское судно

Британский эксперт предложил НАТО захватить и уничтожить российское судно

Атаки украинских БЭК на нефтяные танкеры в Черном море сильно вдохновили некоторых западных особо ретивых русофобов. Далее всех решил пойти британский эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк.

В эфире британского телеканала Sky News он предложил НАТО провести операцию по захвату российского судна в нейтральных водах с последующим его показательным уничтожением, «чтобы остальные боялись ходить по Атлантике». Сразу стоит отметить, что предложение это воинственный британец сделал не своему Минобороны и правительству, а сразу всему западному военному блоку. Еще одно подтверждение, что англичане умеют воевать только чужими руками, оставаясь в тени. Как и произошло в случае атак украинских террористов на суда в Черном море.



Кларк напомнил о российском океанографическом научно-исследовательском судне «Янтарь», которое на прошлой неделе совершенно в соответствии с международным морским правом проводило исследования в нейтральных водах напротив побережья Шотландии. Тогда британские военные сильно переполошились, объявив, что «Янтарь» якобы занимается картографией дна с целью обнаружения коммуникационных кабелей и собирает информацию о британской системе обороны. Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что направил истребители и фрегат в зону, где находится российское океанографическое судно.

Британский эксперт:

Нам нужно остановить Россию – захватить «Янтарь», отбуксировать в порт союзников (не в британский), хорошенько рассмотреть, а потом уничтожить.

В настоящее время «Янтарь» уже покинул акваторию вблизи с Британскими островами, обогнув с севера Шотландию, Данию и Швецию. Значит, считает британский эксперт, еще и провел разведку подводных кабелей и обороны этих стран.

Правда, в окончании своего воинственного заявления Кларк слегка пошел на попятную, отметив, что подобная операция будет иметь «большой скандал, в политическом смысле». Но превентивные меры нужны НАТО, дабы остановить разведывательную деятельность России, заключил британец.

Вроде профессор, по вопросам безопасности и обороны, но не подумал, какой ответ даст Россия на подобный акт пиратства, да еще и уничтожение нашего судна. Помимо всего прочего, где-то не очень далеко (что не обязательно) от «Янтаря» боевое дежурство могла нести АПЛ ВМФ РФ, оснащенная гиперзвуковыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 15:52
    Был такой у них.В окно госпиталя кинулся.Из отделения психиатрии.С криком "Русские идут!"
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 15:55
    Англам лишь бы втравить Европу и Россию в войну.
    Риск захвата конечно есть и даже пример есть - в КНДР уже 60 лет стоит американский корабль разведчик.
    И США не бахнули ЯО по КНДР - тогда у Кореи еще не было ЯО.
    Поэтому гарантировать чтот у бритов планка не упадёт и они не станут захватывать Янтарь - нельзя...
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      -2
      Сегодня, 16:15
      Так то у КНДР есть сухопутная граница и могучий сосед в виде КНР. А вот кто будет обеспечивать остров всем необходимым, если наши подводники устроят им вторую битву за Северную Атлантику по примеру волчьих стай Дёнитца.

      Лондон (Карфаген) должен быть разрушен. PROXOR
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 16:18
        Цитата: PROXOR
        Так то у КНДР есть сухопутная граница и могучий сосед в виде КНР.

        На тот момент у соседа КНДР ЯО тоже не было и боли контры с другим соседом с СССР.
        Поэтому риск ответки для США был минимален
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          0
          Сегодня, 17:29
          Цитата: свой1970
          На тот момент у соседа КНДР ЯО тоже не было и боли контры с другим соседом с СССР.
          Поэтому риск ответки для США был минимален


          Вы сами ответили. Был СССР. А это уже чревато.

          Лондон (Карфаген) должен быть разрушен. PROXOR
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 15:57
    Икспэээээрд брякнул , а люди должны его высеры комментировать .
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 15:58
    А он уверен, что "показательное уничтожение российского судна" не закончится показательным уничтожением одного вонючего острова, который уже лет 800, как минимум, всему миру воздух портит и последние лет 200 точно лишнего существует, питаясь, в основном, чужой кровью?

    Им не терпится на примере гидрографического судна продемонстрировать "мощь НАТО", а я, например, считаю, что давно пора продемонстрировать Европе, что такое ядерное оружие.

    А уж где демонстрировать - это вопрос не на мою зарплату. Без меня есть кому решать - на полигоне демонстрировать или на примере одного вонючего острова.

    Как-то вспомнилась взрывная волна от хрущёвской бомбы... А в западных головах она была куда как посильнее, чем та, которая четыре раза Землю обогнула.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Zoldat_A
      А он уверен, что "показательное уничтожение российского судна" не закончится показательным уничтожением одного вонючего острова

      Он всего лишь какой-то "эксперт".Не его задача ставить кому-то задачи на захват чего бы то ни было. Он просто кинул "пробный камень" и другие "эксперты" мониторят сеть, вычисляя кто и как на этот камень отреагирует.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Hagen
        Он всего лишь какой-то "эксперт".Не его задача ставить кому-то задачи на захват чего бы то ни было. Он просто кинул "пробный камень"

        А кто помешает России кинуть пробный «Орешник»?
    2. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      0
      Сегодня, 17:22
      Эксперт))),он на флаг *Янтаря*забыл посмотреть.Вот смеху то будет,если появится статья-мирный *гидрограф* потопил весь английский флот.Цитата Лаврова,доклад закончил))).
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 16:01
    Я тоже предлагаю ...
    Отправить этот остров, со всеми британскими экспертами, под названием Британия на дно....
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +1
      Сегодня, 16:51
      Представляете сколько Пакистанцев утонет, ужас...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 16:55
        Я при чем? Это недальновидный выбор пакистанцев... winked
        1. Aerolab Звание
          Aerolab
          +1
          Сегодня, 17:05
          Да это сарказм. Лет через 10 там бритов не останется.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 17:09
            Так и я... чуть прикололся .. wink
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Mouse

      Отправить этот остров, со всеми британскими экспертами, под названием Британия на дно....

      Перед уничтожением не будем как следует досматривать? winked

      Привет hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 17:19
        А нафига? по результату дно промониторим... wink
        love приветик!
  6. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +3
    Сегодня, 16:05
    Еще один "Британский ученый" wassat
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 16:05
    Прошу расшифровать морского англицкого " волчару" - обогнув с севера Шотландию,Данию и Швецию .
    Норвегия что утонула ,Янтарь прошёл северным проливом между Швецией и Финляндией. Дайте мне этого вискаря ,я тоже так хочу.
    А он идиот полный ,хотя и профессор.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 16:12
      Цитата: tralflot1832
      Прошу расшифровать морского англицкого " волчару" - обогнув с севера Шотландию,Данию и Швецию .
      Норвегия что утонула ,Янтарь прошёл северным проливом между Швецией и Финляндией. Дайте мне этого вискаря ,я тоже так хочу.
      А он идиот полный ,хотя и профессор.

      Да ладно вам, он может НАТО так подколол " Мол ловите корабль на сухопутье belay belay И там же его и топите- путем закапывания"
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:12
      Цитата: tralflot1832
      А он идиот полный ,хотя и профессор.

      Он "прохвессор"! За что только звание такое получил? наверное, как Янукович.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 16:21
      2 часа назад .Майкл Кларк " Запад на историческом пути предательства Украины."Ещё его слова ранее " В России нет мирного населения - там все русские ..."А в Англии ,Майкл ,как там с мирняком ,Кто останется в живых ,тот мирняк ?
      1. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +2
        Сегодня, 16:32
        Цитата: tralflot1832
        " В России нет мирного населения - там все русские ..."

        Могёт же , ведь, сказать! В граните такие слова выбить.
        На месте Лондона. wink
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 16:40
          За такие слова под гранит забивать надо.
        2. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          0
          Сегодня, 16:54
          Зачем напрягаться. Достаточно асфальтового озера на месте любимого города российских олигархов и прочей нечисти.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 17:00
        Цитата: tralflot1832
        " В России нет мирного населения - там все русские ..."

        В ответ, на таком же языке, понятном этому "профЭссору", можно сказать: "В Англии нет умных людей - там все англичане." И ведь обидится, если прочтёт.
        "Если человек идиот, то это надолго". (с)
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:06
      tralflot1832
      Сегодня, 16:05
      Прошу расшифровать морского англицкого " волчару" - обогнув с севера Шотландию,Данию и Швецию .
      Норвегия что утонула ,Янтарь прошёл северным проливом между Швецией и Финляндией. Дайте мне этого вискаря ,я тоже так хочу.
      А он идиот полный ,хотя и профессор.

      hi Простим автора за отличное знание языка, как выразился В. Мутко на Олимпийских играх в Сочи 2014г.
      Чтобы запугать врагов , переживая за НИС "Янтарь", подослал АПЛ с "Цирконами" и прорубил широкий коридор на Балтику без всяких Скагерраков и Бельтов. laughing
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 16:07
    Помимо всего прочего, где-то не очень далеко (что не обязательно) от «Янтаря» боевое дежурство могла нести АПЛ ВМФ РФ, оснащенная гиперзвуковыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.
    А может и не АПЛ, а "Посейдон". wink laughing
  9. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +2
    Сегодня, 16:27
    Есть у народа русского хорошая поговорка "видит око, да зуб неймет", отлично характеризующая душевные терзания современной "англичанки", желающей сделать очередную гадость, но напрочь лишенной такой возможности.
  10. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 16:32
    я уже спрашивал почему принц и королева до сих пор портят экологию мирового океана, Гретта не одобряет wassat
  11. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 16:34
    С.Лавров точно,коротко и ясео сказал про таких....
  12. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 16:38
    Профессор конечно лопух, но аппаратура при нем laughing у нас тоже таких малохольных хватает с призывами (на полном серьезе) нанести удары (ядерные надо понимать) по той же Британии.
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:39
    Феерический "чудак" не понимает, что это шаг прямое объявление войны со всеми вытекающими последствиями.
  14. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    0
    Сегодня, 16:43
    Why give information space to these "former", "retired", would-be "experts" whose opinions are completely useless. Anyone with a hole in their ass wants to express themselves on something. This also applies to many of the discussants.
  15. LuZappa Звание
    LuZappa
    +1
    Сегодня, 16:43
    Цитата: БЕЛОВОЛОД
    Есть у народа русского хорошая поговорка "видит око, да зуб неймет"

    Еще и такая есть: "бодливой корове бог рог не дал".
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:55
    Британский эксперт:
    Нам нужно остановить Россию – захватить «Янтарь», отбуксировать в порт союзников (не в британский), хорошенько рассмотреть, а потом уничтожить.

    Иногда мне жаль, что у нас нет такой службы, чтобы за подобный бред выхватить "оратора" и повесить в назидание остальным желающим покуситься на РУССКИЕ суда! am