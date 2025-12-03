Израиль усилил блокаду палестинской Рамаллы

Израильские силы резко усилили блокаду Рамаллы после недавней атаки на израильтян. Палестинские власти и местные СМИ сообщают: утром во вторник армия закрыла все КПП вокруг города. Северный и западный въезды – под замком. Тысячи людей застряли в очередях, не в силах ни войти в Рамаллу, ни выехать из неё. Будний день превратился в беспомощное стояние под солнцем с давкой у блокпостов.Израильские военные применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, когда люди пытались подойти ближе к перекрытым дорогам. И все это разворачивалось под гул вертолетов Apache, которые наносили удары по Наблусу, Тубасу, Кабатии и соседним деревням.Палестинская сторона заявляет и о ранениях. Двое молодых мужчин получили огнестрельные ранения возле разделительного барьера севернее Восточного Иерусалима. В Кабатии военные, по словам местных источников, ударили тяжелыми боеприпасами по району Джабаль-эль-Закарне, после чего ввели комендантский час. Жители утверждают, что солдаты занимали дома, превращая их во временные огневые точки, а хозяевам вход запрещали.Параллельно шли операции и в других районах. В лагере беженцев Дженин израильтяне снесли одно из зданий. Интенсивные рейды фиксируются в Дженине, Нур-Шамсе, Тулькарме и прилегающих лагерях.Палестинские источники пишут, что с 21 января – с момента начала нынешней волны операций – свои дома вынуждены были покинуть более 32000 человек. В Тулькарме и Нур-Шамсе, по их словам, рейды, задержания и сносы идут уже 310-й день подряд.

