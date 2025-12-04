Израиль принимает на вооружение боевой лазер «Ор Эйтан»
Боевой модуль комплекса «Ор Эйтан» в контейнерном исполнении
На протяжении долгих лет израильская промышленность занималась разработкой боевых лазерных комплексов для усиления противовоздушной и противоракетной обороны. В последнее время в этой сфере наметился заметный прогресс. Комплекс «Ор Эйтан» или Iron Beam прошёл все необходимые испытания и, как сообщается, подтвердил расчётные характеристики. В ближайшее время это изделие официально поступит на вооружение.
От идеи до испытаний
Ещё в середине девяностых годов Израиль и США начали разрабатывать боевой лазер высокой мощности для ПВО-ПРО. Опытное изделие появилось в начале двухтысячных годов и показало неплохие характеристики. Однако в 2005 г. проект закрыли ввиду ограниченных возможностей и чрезмерной стоимости.
Уже к 2010 г. работы в этом направлении возобновили. Перспективный зенитный лазерный комплекс получил название «Керен Барзель» («Железный луч») или Iron Beam. Позже ввели новое обозначение «Маген Ор» («Световой щит»). Недавно, в сентябре 2025 г. изделие переименовали в «Ор Эйтан» («Свет Эйтана»). Его назвали в честь капитана Эйтана Остера, погибшего в сентябре 2024 г. в Ливане.
Головным разработчиком «Железного луча» стала компания Rafael Advanced Defense Systems. Также к работам привлекли ряд других организаций из Израиля и США. Предполагалось использовать опыт предыдущих проектов и новые решения разного рода. Несмотря на это, разработка проекта заняла достаточно много времени.
Не позднее 2016-17 гг. компании Rafael и Lockheed Martin построили опытную лазерную установку нового типа. Тогда же начались её испытания на американском полигоне Уайт-Сэндс. Разнообразные тесты длились несколько лет. Боевой лазер регулярно работал по различным наземным и воздушным целям. Отрабатывался перехват аэродинамических и баллистических целей разных типов, характерных для ближневосточных конфликтов.
Комплекс на испытаниях
В начале 2022 г. прозвучало несколько важных заявлений. Так, в апреле «Рафаэль» и Минобороны Израиля сообщили об успешном завершении проверок с демонстрацией перехвата реактивных снарядов, БПЛА и других объектов в условиях полигона. К этому времени руководство страны успело заявить, что «Маген Ор» / «Керен Барзель» можно будет принять на вооружение до конца года.
Впрочем, уже осенью компания Rafael уточнила планы. По её оценкам, на запуск серийного производства, внедрение техники в эксплуатацию и выход на полную готовность требовалось ещё два-три года. Тем не менее, это не исключало возможность развёртывания единичных комплексов на опасных направлениях.
В последние годы «Рафаэль» занималась совершенствованием базовой версии комплекса «Маген Ор», а также разрабатывала его модификации. В разное время были представлены облегчённый и уменьшенный вариант Lite Beam и корабельная модификация Naval Iron Beam.
Опытная эксплуатация
В октябре 2023 г., после масштабного нападения со стороны организации ХАМАС, Минобороны Израиля заявило о намерении начать развёртывание «Световых щитов». Первый комплекс собирались разместить у южной границы Сектора Газа. Он должен был дополнить имеющиеся ракетные комплексы и усилить противоракетную оборону этого района.
В дальнейшем неоднократно появлялись новые сообщения о возможности размещения изделий «Маген Ор» в разных районах Израиля — вблизи границ с палестинскими территориями. Тем не менее, по понятным причинам, все подробности такого развёртывания не раскрывались. Кроме того, информация о боевой работе комплексов поступала со значительной задержкой.
Возгорание беспилотной мишени
Так, в мае 2025 г. компания-разработчик сообщила о первых эпизодах боевого применения лазера по реальным целям. Они имели место ещё в октябре 2024-го, но рассказали о них значительно позже. Сообщалось, что лазерный комплекс, находящийся в опытной эксплуатации, за неназванное время поразил порядка 40 БПЛА противника.
В сентябре 2025 г. комплекс в очередной раз переименовали. Кроме того, осенью несколько раз прозвучали заявления о скором его принятии на вооружение. «Ор Эйтан» должен будет поступить в полноценную эксплуатацию до конца года. Затем предполагается закупить необходимое количество такой техники и передать её в соответствующие части армии.
Следует ожидать, что в ближайшие недели Минобороны Израиля отчитается об успешном завершении последних процедур и принятии нового комплекса на вооружение. Кроме того, «Ор Эйтан» официально поставят на боевое дежурство. Впрочем, все подробности этих мероприятий вновь останутся неизвестными.
Тактическая роль
В настоящее время Израиль сталкивается с рядом характерных угроз, требующих усиливать и совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону. Потенциальные противники в лице недружественных государств и вооружённых формирований регулярно атакуют израильские объекты с использованием вооружений разных классов.
Имеют место единичные или групповые удары неуправляемыми ракетами кустарного производства с ограниченными характеристиками. Иран или дружественные ему организации применяют полноценные баллистические ракеты малой и средней дальности. Также в ход идут БПЛА разных классов, от лёгких изделий на коммерческих платформах до полноразмерных образцов.
По наиболее сложным и опасным целям в виде БРСД должны работать противоракетные комплексы нескольких типов, такие как «Хец» или «Кела Давид». В свою очередь, реактивные снаряды с ограниченными характеристиками являются целью для систем «Кипат Барзель».
В такой системе ПВО-ПРО на новый комплекс «Ор Эйтан» возлагается роль средства поражения ближней зоны. Лазерным лучом мощностью до 100 кВт он должен поражать БПЛА разных классов, а также некоторые ракеты и даже артиллерийские снаряды или мины. Часть подобных возможностей, как сообщается, уже была показана не только на полигоне, но и на практике.
Считается, что боевой лазер имеет ряд важных особенностей и преимуществ, благодаря которым полностью соответствует предложенной нише. Так, высокая мощность позволяет поражать типовые цели на дальностях до 8-10 км. Также имеется возможность подавления или выведения из строя оптики на большем расстоянии.
Лазер работает на электричестве и может «вести огонь» всё время, пока обеспечивается питание. У него фактически отсутствуют ограничения по размеру боекомплекта и длительности боевой работы, характерные для артиллерийских или ракетных систем. Соответственно, появляется возможность отражения массированных и длительных налётов, которые могли бы истощить традиционную систему ПВО-ПРО. Кроме того, стоимость каждого «выстрела» по цели в сотни или тысячи раз дешевле пуска ракеты.
Проекты последних лет показали, что основные технические решения «Ор Эйтана» могут быть масштабированы и/или перенесены на новые платформы. Благодаря этому армия Израиля получает теоретическую возможность создания целого ряда боевых лазеров с разной мощностью для размещения на земле и на море. Вероятно, уже прорабатываются вопросы использования таких возможностей.
Долгожданный результат
Таким образом, Израиль успешно завершает один из самых интересных своих проектов последних лет. После длительной разработки и испытаний, боевой лазерный комплекс «Ор Эйтан» будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство.
Следует ожидать, что в обозримом будущем компания Rafael выпустит требуемое количество новых комплексов, и армия распределит их по основным направлениям. За этим последуют сведения о дежурстве и боевом применении. На новый комплекс возлагаются большие надежды, и в ближайшем будущем станет ясно, оправдаются ли они.
