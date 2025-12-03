Бывший глава комитета по разведке американского Конгресса, республиканец Майк Тернер убежден, что какая-либо дружба между Россией и США невозможна. По мнению Тернера, Россия всегда будет оставаться противником США.Американский конгрессмен подчеркивает, что невозможно одновременно выступать за принцип «Америка прежде всего» и быть пророссийскими, поскольку Россия сама объявляет себя противником Соединенных Штатов. При этом Тернера явно беспокоит, что Россия разрабатывает новые высокотехнологичные ядерные вооружения, нацеленные, по его мнению, именно на США. Кроме того, как и многие американские конгрессмены, республиканец считает Москву ответственной за регулярные кибератаки на инфраструктуру США.Тернер, похоже, искренне недоумевает, почему Россия неизменно называет НАТО и Запад, включая США, своими противниками, но при этом он признает, что вооруженный конфликт на Украине является ничем иным, как одним из элементов противостояния РФ и Запада.Исходя из этого, конгрессмен призывает американское правительство твердо осознать, что любая мирная договоренность с Москвой должна строиться исходя из признания России «скептически настроенным, враждебным актором». Ранее Тернер распространил среди конгрессменов отчет, в котором Россия упоминается как один из основных факторов дестабилизации США и «серьезная угроза национальной безопасности».Стоит отметить, что подобное мнение разделяют многие члены Конгресса США, как из «демократического» крыла, так и представители Республиканской партии.

