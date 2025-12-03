Американский конгрессмен: Россия всегда будет оставаться противником США

Бывший глава комитета по разведке американского Конгресса, республиканец Майк Тернер убежден, что какая-либо дружба между Россией и США невозможна. По мнению Тернера, Россия всегда будет оставаться противником США.

Американский конгрессмен подчеркивает, что невозможно одновременно выступать за принцип «Америка прежде всего» и быть пророссийскими, поскольку Россия сама объявляет себя противником Соединенных Штатов. При этом Тернера явно беспокоит, что Россия разрабатывает новые высокотехнологичные ядерные вооружения, нацеленные, по его мнению, именно на США. Кроме того, как и многие американские конгрессмены, республиканец считает Москву ответственной за регулярные кибератаки на инфраструктуру США.



Тернер, похоже, искренне недоумевает, почему Россия неизменно называет НАТО и Запад, включая США, своими противниками, но при этом он признает, что вооруженный конфликт на Украине является ничем иным, как одним из элементов противостояния РФ и Запада.

Исходя из этого, конгрессмен призывает американское правительство твердо осознать, что любая мирная договоренность с Москвой должна строиться исходя из признания России «скептически настроенным, враждебным актором». Ранее Тернер распространил среди конгрессменов отчет, в котором Россия упоминается как один из основных факторов дестабилизации США и «серьезная угроза национальной безопасности».

Стоит отметить, что подобное мнение разделяют многие члены Конгресса США, как из «демократического» крыла, так и представители Республиканской партии.
  1. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    -1
    Сегодня, 16:39
    Любая страна, по отношению к другим странам - враг априори!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Бонифаций
      Любая страна, по отношению к другим странам - враг априори!

      Есть страны, о существовании которых вы даже не знаете, а в силу их малых размеров они априори не могут быть врагами в отношении других...
      США - бывшая колония Британии - основана на костях коренного населения - североамериканских индейцев...
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 16:44
    Этому слону полезно бы изучить историю с времён Старого света и началом активного освоения наглосаксами и гейропой континента Северной Америки с истреблением коренных жителей - индейцев, резервациями, а также бесчинствами по всему миру с пиратством, колонизацией, захватом чужих территорий, что продолжается до сегодняшнего дня.
    И кто они матрасники после этого?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 16:55
      Уверен, он и так в курсе этой истории. И они после этого американцы - всё ещё сильнейшая нация на планете (пусть уже и без существенного отрыва от второго места, но всё-таки). Кто-то ещё может похвастаться аналогичным достижением? И да, извиняться они за это всё явно не собираются. Как и за много чего ещё.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -1
        Сегодня, 17:20
        Степень силы нации определяет не только звон бабла в карманах, но и многолетняя история цивилизации и культуры народа, его единство и способность отстаивать свою независимость и суверенитет, а также силу духа.
        1. Anglorussian Звание
          Anglorussian
          0
          Сегодня, 17:30
          Многолетняя история есть у армян, ассирийцев,курдов. Только толку от нее маловато.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 17:07
      Цитата: ZovSailor
      [с истреблением коренных жителей - индейцев, резервациями, а также бесчинствами по всему миру с пиратством, колонизацией, захватом чужих территорий, что продолжается до сегодняшнего дня.
      И кто они матрасники после этого?
  3. Aerolab Звание
    Aerolab
    +2
    Сегодня, 16:44
    США везде суют свой нос. Не суйте нос, не распускайте руки и будем если не друзьями, то хорошими соседями.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 16:46
    Так и мы вроде не обольщаемся... время лобызаний прошло....
    Армия и флот- наш оплот....
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:46
    ❝ Тернер убежден, что какая-либо дружба между Россией и США невозможна ❞ —

    — «С такими друзьями и врагов не надо» ...
  6. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 16:48
    Любое развитое, достаточно, государство будет вашим противником, если не сможете го на колени поставить или "скупить" их продажных политиков. yes
    А ведь когда-то Российская империя встала на вашу защиту от притензий Англии.
    Вырастила, так сказаьть, на свою голову.
    Ждать от вас благодарности нет никакого смысла.
    Только ждать, когда кальдера Жёлтого камня решит устранить вас с лика Матушки-Земли. what yes
  7. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 16:50
    Все эволюционный процессы в развитии человечества строились как поляризованные взаимодействия. У этих процессов есть алгоритмы имеющие аспекты доминирующего Возрождения и Разрушений. Но, что весьма интересно, что до сих пор математика не использует не только симметричное исчисление, но и радиальное соразмерное.
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 16:53
    Илюзии и времена прошли. Так что прав амер. Пусть так и будет.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 16:59
      Так было, так есть и будет... Испокон веку....
  9. Слово Звание
    Слово
    +3
    Сегодня, 16:55
    Откровение не новость, как и предательство ЕБН отчитавшегося о сговоре перед Клинтоном тем самым выполнив заказ США, способствующий сегодняшней вакханалии на окраине.
  10. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 16:59
    "Карфаген должен быть разрушен" (С) - это до боли знакомо.
  11. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 16:59
    Так и они ни когда не были нам друзьями, союзниками не долго, а так враги которые пакостят всё время. Думаю, что так будет всегда пока существует США.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:07
    А вы для всех враги , причём с момента основания.
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:13
    Отчего же всегда? Не вечно же Йеллоустоуну молчать...
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:15
    Тофик интересуется сколько в Статуе Свободы меди ? И подозрительной заплаткой на правой руке - крашеный " люминий",
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:16
    США сами делают из себя врага всему здравомыслящему Миру.
  16. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:21
    Американский конгрессмен подчеркивает, что невозможно одновременно выступать за принцип «Америка прежде всего»


    Где- то я уже подобное слышал. И это не "Україна понад усе." Это жалкое подтяфкивание шакальего семени.

    А в оригинале -
    Deutschland, Deutschland über alles,
    Über alles in der Welt,

    Однако, не далеко ушли. От "прежде" до "превыше" расстояние гораздо меньше шага.