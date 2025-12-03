Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, средства для которого предполагается выделить после экспроприации замороженных российских активов. При этом глава ЕК считает, что мнение Бельгии в этом вопросе учитывать не стоит, а окончательное решение должно быть принято «квалифицированным большинством голосов».Чтобы обезопасить страны Евросоюза на случай будущих вполне закономерных судебных исков со стороны России, фон дер Ляйен планирует запретить на территории ЕС исполнение решений иностранных судов. Кроме того, Еврокомиссия намеревается ввести запрет на любой перевод замороженных российских активов обратно в Россию.В качестве альтернативы экспроприации российских активов Еврокомиссия все еще рассматривает возможность совместного кредита в размере 90 миллиардов евро. Этой суммы хватит, чтобы покрыть около двух третей потребностей Киева до конца 2026 года.В то же время глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что Еврокомиссия хочет заставить Бельгию потратить чужие деньги, после чего оставить один на один со всеми потенциальными рисками. Прево сетует, что Евросоюз постоянно говорит о «солидарности», при этом игнорируя обоснованные опасения членов объединения и сваливая ответственность на «одного удобного партнера».Ранее европейский Центробанк предупредил, что экспроприация российских активов может крайне негативным образом повлиять на доверие к евро во всем мире.

