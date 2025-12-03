Аналитики США: американские авиабазы в Японии уязвимы для ударов китайских ракет

Американские авиабазы в Японии уязвимы для ударов китайских ракет. Аналитики США предполагают, что Китай способен нанести критический урон Военно-воздушным силам Соединенных Штатов в самом начале вероятной войны за Тайвань.

Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

В частности, это продемонстрировали прошедшие недавно на авиабазе США Кадена в Японии учения, на которых отрабатывалось быстрое восстановление взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры аэродрома после ракетного удара.


Этот объект очень активно готовят к подобному сценарию в условиях растущей напряженности вокруг Тайваня.

Кадена находится на Окинаве примерно в 600 километрах от Тайваня и считается одной из самых вероятных целей для ракетного удара КНР, если та решится на урегулирование тайваньского вопроса силовым путем. Там размещено значительное количество американских истребителей и беспилотников. И хотя на базе находятся также системы ПВО Patriot PAC-3, объект считается уязвимым, так как Китай располагает примерно двумя тысячами баллистических ракет, способных достичь Японии.

Кроме того, в одном из отчетов Минобороны США, опубликованном около полугода назад, говорилось об уязвимости американских аэродромов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для китайских дронов. Тогда перспективу беспилотных атак НОАК тоже связывали с вероятным конфликтом между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.
  1. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 17:45
    Убирайте базы нахрен. Безопаснее будет
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 17:50
      Они опасаются, когда влезут в военное решение вопроса с Тайванем, что по ним прилетит за их действия. Японии стоит задуматься, бить ракетами по взлетной полосе смысла мало, а вот Хиросиму и Нагасаки Китай может легко сделать.
  2. ssergey1978 Звание
    ssergey1978
    0
    Сегодня, 17:56
    Вероятность того что Китай ударит ракетами по базам США равно нулю. Также около нулевая вероятность что Китай силовым методом начнет возвращать Тайвань.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:58
    В чем проблема???
    Можно сделать хоть так, хоть эдак и проблемы, как таковой не будет... сделать правильный выбор и всех делов.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:24
    Ржу нимагу))) американские аналитеги - это круто))) им кто-то подарил географические карты ДВ?)))
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:50
    Какая неожиданная новость, кто бы мог подумать!