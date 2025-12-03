Принятый ВРУ бюджет на 2026 год предусматривает финансовую помощь Запада

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект бюджета на следующий, 2026 год. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сайт ВРУ.

Новый проект бюджета на 2026 год все же принят депутатами Верховной Рады во втором чтении, несмотря на начавшееся брожение после коррупционного скандала. За проект проголосовало 257 нардепов, из них 193 из пропрезидентской партии «Слуга народа». Партии «Европейская солидарность» Порошенко* (внесен в России в список экстремистов и террористов) и «Батькивщина» Тимошенко высказались против, но это не помогло, фракция «Слуга народа» сумела сформировать большинство.



Данный проект ранее был утвержден в первом чтении, но очень сильно раскритикован. Все дело в том, что он формируется исходит из того, что Запад предоставит Киеву средства на покрытие дефицита бюджета в размере около 60 млрд долларов. Данная сумма должна пойти на зарплаты, пенсии и т.д. Еще примерно на 60 млрд долларов Запад должен поставить оружия для ВСУ. Но все дело в том, что США от помощи Украине отказались, а Европа в одиночку такие суммы не потянет. А собственные доходы Киев намерен потратить исключительно на войну. Здесь тоже примерно 60 млрд долларов.

В общем, у Киева вырисовывается очень сильно дефицитный бюджет, предусматривающий доходы в размере 2,9 трлн грн (идут на военные цели), а расходы – 4,9 трлн грн. Дефицит – 2 трлн гривен (на невоенные расходы). Источников покрытия дефицита бюджета на данный момент нет.

Тем не менее правительство Украины обещает поднять минимальную зарплату с 8000 грн до 8647 грн. Зарплаты учителей поднимут на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. На поднятие зарплат военным денег нет, но есть на ежедневный телемарафон, с помощью которого зомбируют украинцев. На него выделяют аж 2 млрд гривен.

Сейчас у Зеленского и его клики одна надежда на Урсулу фон дер Ляйен, которая с маниакальным упорством пытается похитить российские замороженные активы. Другого варианта как-то покрыть дефицит бюджета нет.
