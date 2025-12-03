ВС РФ продвинулись в Гришино у Покровска, пробиваясь к центру села

Российские войска продолжают выдавливать противника из Гришино к северо-западу от Покровска (Красноармейска), лишая его возможности пробиться к окруженным в Мирнограде формированиям ВСУ. Как сообщают российские ресурсы, наши снова продвинулись в этом населенном пункте.

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в Гришино, наступление идет по улицам Центральной и Виноградной с северной стороны Центрального пруда. По южной тоже начато движение, но оно не такое быстрое, хотя часть территории и домов по улицам Азовская и Степная перешла в серую зону. На данный момент наши штурмовики практически вышли к центру села, до которого осталось чуть больше 500 метров.



Штурмовые подразделения продолжают продвижение в Гришино северо-западнее Красноармейска.



Противник пытается оказывать сопротивление, проводя контратаки, но безуспешные. Бои идут буквально за каждый дом, враг пытается цепляться, но наши его выбивают. Продвижение в селе идет четвертый день, о заходе российских бойцов в Гришино Минобороны сообщило 30 ноября.

Ранее Гришино служило логистическим узлом, через который велось снабжение украинского гарнизона в Покровске. После того как наши взяли город, свое значение село утратило. Хотя противник использовал его для контратак на Покровск и Мирноград. Взятие Гришино даст нам возможность наступления как на Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области.