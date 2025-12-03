ВМС Румынии уничтожили украинский морской дрон в Чёрном море
2 34112
Румынские военные уничтожили обнаруженный в акватории Чёрного моря украинский БЭК, угрожавший безопасности судоходства. По информации Минобороны Румынии, неопознанное судно было обнаружено береговой охраной в 36 морских милях от Констанцы — крупнейшего порта страны.
Несмотря на то, что Бухарест ожидаемо не уточняет тип уничтоженного объекта, по некоторым данным, румынские военные классифицировали обнаруженный объект как украинский БЭК Sea Baby. Безэкипажный катер дрейфовал в режиме ожидания, по всей видимости, готовясь атаковать очередное гражданское судно, и было принято решение на всякий случай его уничтожить, что и было незамедлительно сделано.
Ранее сообщалось, что на одном из украинских БЭК был обнаружен модем MPU-5, работающий в диапазоне 2200-2500 МГц. Поскольку традиционно устанавливаемые ВСУ на свои безэкипажные катера Starlink автоматически теряют сигнал, когда входят в российские воды, украинские военные начали использовать один из своих БЭК в качестве передающей станции, ретранслирующей сигнал на ударные катера. Как правило, БЭК со Starlink остается в нейтральных водах, чтобы обеспечивать спутниковой интернет-связью морские дроны-камикадзе, в свою очередь принимающие и передающие сигнал через MPU-5. Таким образом, для действий в российских водах рабочим Starlink должен быть оборудован хотя бы один БЭК в стае.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация