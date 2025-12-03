ВМС Румынии уничтожили украинский морской дрон в Чёрном море

ВМС Румынии уничтожили украинский морской дрон в Чёрном море

Румынские военные уничтожили обнаруженный в акватории Чёрного моря украинский БЭК, угрожавший безопасности судоходства. По информации Минобороны Румынии, неопознанное судно было обнаружено береговой охраной в 36 морских милях от Констанцы — крупнейшего порта страны.

Несмотря на то, что Бухарест ожидаемо не уточняет тип уничтоженного объекта, по некоторым данным, румынские военные классифицировали обнаруженный объект как украинский БЭК Sea Baby. Безэкипажный катер дрейфовал в режиме ожидания, по всей видимости, готовясь атаковать очередное гражданское судно, и было принято решение на всякий случай его уничтожить, что и было незамедлительно сделано.



Ранее сообщалось, что на одном из украинских БЭК был обнаружен модем MPU-5, работающий в диапазоне 2200-2500 МГц. Поскольку традиционно устанавливаемые ВСУ на свои безэкипажные катера Starlink автоматически теряют сигнал, когда входят в российские воды, украинские военные начали использовать один из своих БЭК в качестве передающей станции, ретранслирующей сигнал на ударные катера. Как правило, БЭК со Starlink остается в нейтральных водах, чтобы обеспечивать спутниковой интернет-связью морские дроны-камикадзе, в свою очередь принимающие и передающие сигнал через MPU-5. Таким образом, для действий в российских водах рабочим Starlink должен быть оборудован хотя бы один БЭК в стае.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 18:56
    ❝ ВМС Румынии уничтожили украинский морской дрон в Чёрном море ❞ —

    — Ну, румыны, одно слово - молодцы! ...
    isv000
      isv000
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну, румыны, одно слово - молодцы! ...

      Форева, ромалэ!
      Татьяна
        Татьяна
        Сегодня, 19:14
        Румынские военные уничтожили обнаруженный в акватории Чёрного моря украинский БЭК, угрожавший безопасности судоходства. По информации Минобороны Румынии, неопознанное судно было обнаружено береговой охраной в 36 морских милях от Констанцы — крупнейшего порта страны.

        Раньше международному судоходству в Чёрном море грозили украинские мины, сорвавшиеся с якорей после установки их моряками ВМФ Украины возле берегов Одессы . А теперь украинские БЭК-ждуны-террористы в Чёрном море!

        Это правильно, что румынские военные превентивно уничтожили обнаруженный в акватории Чёрного моря украинский БЭК, угрожавший безопасности судоходства.
      vkfriendly
        vkfriendly
        Сегодня, 19:16
        Цитата: isv000
        Форева, ромалэ!

        Чему тут радоваться? Можно подумать они ради нас старались, как бы не так, они о себе думали однозначно.
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    Сегодня, 19:01
    Жаль, что у ВС РФ нету БЭК-ждунов.
  isv000
    isv000
    Сегодня, 19:03
    ВМС Румынии уничтожили украинский морской дрон в Чёрном море

    Вот это поворот! Значит ворон ворону глазик-то выклюет! Правильно люди говорят: черноморское судоходство подошло к черте после которой ни один страховщик не подпишется на страховку судов в Черном море. Х.охлы, фактически, обрекают европеоидов на убытки а Турцию - вообще опускают ниже плинтуса. За такие шутки раньше в бочки с бетоном закатывали и в фундамент закладывали...
    Peter1First
      Peter1First
      Сегодня, 19:10
      Просто возле румынского берега нет и не может быть российских или транзитных из России судов. Украинскому БЭКу там просто нечего делать. Значит сделали вывод, что он неисправный или неуправляемый -и уничтожили в целях своей собственной безопасности!
      Товарищ Берия
        Товарищ Берия
        Сегодня, 19:13
        Цитата: Peter1First
        Украинскому БЭКу там просто нечего делать.


        А провокация? От Констанцы до входа в Босфор примерно 163 морских мили, и это от порта.
      isv000
        isv000
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Peter1First
        Значит сделали вывод, что он неисправный или неуправляемый -и уничтожили в целях своей собственной безопасности!

        И это тоже неплохо! Х.охлы в агонии станут рвать всё что шевелится и, потому, действия их не предсказуемы. Лучше упредить чем потом огрести последствия...
    Наган
      Наган
      Сегодня, 19:11
      Цитата: isv000
      За такие шутки раньше в бочки с бетоном закатывали и в фундамент закладывали...
      Про цементную обувь не приходилось слышать? Дизайнерская, итальянская.
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    Сегодня, 19:07
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ВМС Румынии уничтожили украинский морской дрон в Чёрном море

    Дальше будет больше! На хо хлов ополчатся все!
    Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич
      Сегодня, 19:13
      Мамалыжники не знали,что на каклов надеяться,нельзя?.. Жаль. Впредь,будут годовой думать.