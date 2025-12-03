Оценено кратчайшее расстояние до ближайших областных центров, контролируемых ВСУ

4 766 13
Оценено кратчайшее расстояние до ближайших областных центров, контролируемых ВСУ

Возросшие темпы наступления российских войск актуализировали тему о том, а где вообще может «застыть» линия фронта в ходе СВО – в том случае, если не предусматривается варианта с полным разгромом Украины. И тема эта актуализировалась в первую очередь на самой Украине, где в связи с потерями Купянска, Покровска и Волчанска (несмотря на все попытки ГШ ВСУ отрицать очевидное) заговорили о возможностях российской армии идти на областные центры.

Соответственно, стоит произвести оценку того расстояния, на котором российские войска находятся от ближайших областных центров, контролируемых противником.



Ближайший из таких – Херсон. По большому счёту, главное, что отделяет наши войска от этого города – река Днепр. А если учитывать, что российские штурмовые группы продолжают «наводить шорох» на Корабельном (Карантинном) острове, можно говорить, что ВС РФ уже находятся в Херсоне. Да, безусловно, пока там нет устойчивого контроля, но пока разговор именно о расстоянии.

Кратчайшее расстояние для российской армии до областного центра Сумы составляет примерно 17 км. Это дистанция от передовых позиций ВС РФ южнее Алексеевки.



Кратчайшее расстояние до Харькова оценивается примерно в 17,9 км. Это расстояние от передовых позиций российской армии южнее ранее освобождённого села Глубокое к северу от областного центра.



С выходом российских войск севернее Степногорска и в центр соседнего Приморского расстояние до южной окраины Запорожья сократилось до минимума с начала СВО и на данный момент составляет около 16,8 км.



Таким образом, можно констатировать, что сразу три областных центра, подконтрольных ВСУ, находятся на расстоянии порядка 16-18 км, то есть - на расстоянии артиллерийского выстрела. Этот факт в своём «потужном» переговорном настрое пока явно не учитывает украинская сторона. И, по большому счёту, артиллерийскую активность, которая могла бы существенно повлиять на ход боёв в районе этих областных центров сдерживает не столько противник, сколько те самые «хирургические методы», о которых накануне заявил президент России Владимир Путин.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 18:31
    те самые «хирургические методы», о которых накануне заявил президент России Владимир Путин
    Сдаётся мне, что, когда Верховный говорил про "хирургические методы", он имел в виду лапароскопию - операции с минимальным ущербом организму, проводимые через небольшие разрезы.
    А ведь ампутация - это тоже хирургия...
    И в Киеве, чувствуется, не совсем понимают разницу.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 18:50
      А ведь ампутация - это тоже хирургия...

      Браво!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Zoldat_A
      операции с минимальным ущербом организму, проводимые через небольшие разрезы.

      А может лучше сразу, приступить к лоботомии.
  2. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 18:32
    Если бы хох.лы могли достать наши города артой, они палили бы без перерыва
    1. isv000 Звание
      isv000
      +6
      Сегодня, 18:45
      Цитата: BAI
      Если бы хох.лы могли достать наши города артой, они палили бы без перерыва

      yes Только в Курской области обезврежено ок. 3 млн боеприпасов, разминирование продолжается. Низкий поклон нашим и северокорейским сапёрам... hi
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 18:39
    16-20 км достаточно близко но! У Киева мы стояли в 12 км, с востока накапливались подходящие подразделения армии России а с западной уже хлынули колонны бегущих рагулей... Дальше все знают. Янки уже предлагают нам отойти восвояси и не вводить войска в серую зону а, потом, они уговорят х.охлов отойти с Донбасса. belay Я даже скажу что произойдёт потом: на расписанные заранее территории хлынут еэсэсовские подразделения "миротворцев"...
  4. Комментарий был удален.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 18:42
    Там и Днепропетровск недалеко.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Виктор Сергеев
      Там и Днепропетровск недалеко.

      Днепропетровск одним районом на Левобережье, Херсон также весь на правом, практически но! С левого бережка удобнее отсекать пути снабжения а драпать оттуда всукам будет сподручнее.
  6. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 18:56
    Дополню.
    65 км до Одессы
    60 км до Николаева
    И НОЛЬ до Херсона
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:02
    Расстояние не большие, это не секрет, вот только мы пока эти населённые пункты не контролируем, надеюсь, что в итоге они будут наши.
  8. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 19:03
    Господи, ну почему "Великие" Проходы? Искусственный недоинтеллект переводит, что ли? Село при СССР называлось БОЛЬШИЕ Проходы, но никогда не "Великие". Это если "Большие" перевести на мову, то получится Вэлыкi, но опять же не "Великие".
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 19:09
    Расстояние от края до края Кенигсберга , который пруссаки-ирманцы готовили к обороне сотни лет было все те же 17 км. Взяла Кёнигсберг РККА в 1945 за 4(!) дня.( 6-09.04.1945). Потери по разным данным от 3,5 до 6т. чел. (там просто закидали всю крепость снарядами больших калибров артиллерии РГК и большими бомбами.)Да, немало. Вопрос, а за сколько сейчас пройдут оставшиеся 17 км имеющие много, много более мощное вооружение ( все таки 80 лет прошло) ВС РФ , учитывая набранные темпы наступления????
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:15
    Только что: Сипига заявил в Брюсселе что ни на какие изменения границ Залежалая не пойдёт. Распущен совет "Россия-НАТО". ЕС заявили о полной поддержке Урины, вплоть до вступления в войну с Россией. Обещали бабла за наш счёт, с отдачей согласны подождать до получения репараций с России. Хотят скрысить "заморозку" но бельгийцы боятся.
    По сему надо снести Очаков с засевшими там британцами и форсировать события вокруг Николаева, Одессы и Бессарабии.