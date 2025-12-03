Оценено кратчайшее расстояние до ближайших областных центров, контролируемых ВСУ
Возросшие темпы наступления российских войск актуализировали тему о том, а где вообще может «застыть» линия фронта в ходе СВО – в том случае, если не предусматривается варианта с полным разгромом Украины. И тема эта актуализировалась в первую очередь на самой Украине, где в связи с потерями Купянска, Покровска и Волчанска (несмотря на все попытки ГШ ВСУ отрицать очевидное) заговорили о возможностях российской армии идти на областные центры.
Соответственно, стоит произвести оценку того расстояния, на котором российские войска находятся от ближайших областных центров, контролируемых противником.
Ближайший из таких – Херсон. По большому счёту, главное, что отделяет наши войска от этого города – река Днепр. А если учитывать, что российские штурмовые группы продолжают «наводить шорох» на Корабельном (Карантинном) острове, можно говорить, что ВС РФ уже находятся в Херсоне. Да, безусловно, пока там нет устойчивого контроля, но пока разговор именно о расстоянии.
Кратчайшее расстояние для российской армии до областного центра Сумы составляет примерно 17 км. Это дистанция от передовых позиций ВС РФ южнее Алексеевки.
Кратчайшее расстояние до Харькова оценивается примерно в 17,9 км. Это расстояние от передовых позиций российской армии южнее ранее освобождённого села Глубокое к северу от областного центра.
С выходом российских войск севернее Степногорска и в центр соседнего Приморского расстояние до южной окраины Запорожья сократилось до минимума с начала СВО и на данный момент составляет около 16,8 км.
Таким образом, можно констатировать, что сразу три областных центра, подконтрольных ВСУ, находятся на расстоянии порядка 16-18 км, то есть - на расстоянии артиллерийского выстрела. Этот факт в своём «потужном» переговорном настрое пока явно не учитывает украинская сторона. И, по большому счёту, артиллерийскую активность, которая могла бы существенно повлиять на ход боёв в районе этих областных центров сдерживает не столько противник, сколько те самые «хирургические методы», о которых накануне заявил президент России Владимир Путин.
Информация