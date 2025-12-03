Нардепы ВРУ в рамках принятого бюджета-2026 увеличили себе разовые выплаты

Украинская пресса вовсю обсуждает новость о том, что депутаты Верховной Рады сегодня во втором и окончательном чтении приняли ранее раскритикованный дефицитный бюджет на 2026 год. Как оказалось, сделано это неспроста, новый бюджет увеличивает выплаты нардепам.

В новом документе депутаты прописали себе увеличение обязательных выплат в три раза. Как сообщает канал «Страна.ua», согласно одному из пунктов бюджета на 2026 год, единовременная выплата, возмещающая депутатам расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в Верховной Раде, увеличивается до трех месячных зарплат депутата. Это примерно 200 тысяч гривен. Причем сразу на руки, эта выплата не облагается налогом.



Ранее такая выплата составляла всего одну месячную зарплату депутата, что не устраивало украинских парламентариев. Неважно, что в стране идет война и денег в бюджете нет ни на пенсии, ни на зарплаты, ни на другие гражданские расходы. Самое главное — это благополучие нардепов ВРУ, день и ночь думающих об украинском народе.

Народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, которые не подлежат налогообложению.


Согласно новому бюджету на 2026 год, у Киева есть деньги только для ведения войны, на социалку и всё остальное должна дать Европа из своих или украденных российских. Другими словами, без посторонних финансовых вливаний «суверенная Украина» протянет только до февраля.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 19:29
    Ну все... Сейчас украинцы слюной изойдут,от жадности и зависти.) Это их национальный " конек".)
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ну все... Сейчас украинцы слюной изойдут,от жадности и зависти.) Это их национальный " конек".)

      Мыши кололись, плакали... но продолжали грызть кактус hi
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 20:11
        новый бюджет увеличивает выплаты нардепам.

        Надеюсь, решение прошло единогласно . Ведь надо учитывать "полевые" и в куеве. Надо рассмотреть и трудовой стаж 1х3.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 20:51
          Цитата: frruc
          Надо рассмотреть и трудовой стаж 1х3.
          А пенсионный возраст для депутатов ВРУ втрое снизить.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ну все... Сейчас украинцы слюной изойдут,от жадности и зависти.

      Я даже удивляюсь, почему по три оклада, могли по пять. Они же без контрольные. И они говорят, что у них есть государственность, да как была гетманщина, так и осталась.
    3. JcVai Звание
      JcVai
      +3
      Сегодня, 20:25
      Справедливости ради: у нас по-другому?
      Когда, скажем, государственные медики, врачи, учителя… смотрят на размер и скорость индексации доходов «слуг народа».
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 20:58
        Цитата: JcVai
        Справедливости ради: у нас по-другому?

        Вспомнилось...
        Спикер парламента:
        - Мы себе зарплаты подняли?
        Депутаты:
        - Да...
        - Льготами себя обеспечили?
        - Конечно...
        - Все потребности удовлетворены?
        - Вроде, все...
        - Может быть, пора о людях подумать?
        - Да, наверное, пора...
        - Ну, я думаю, душ по 500 для начала достаточно будет...
        Не скажешь в самом начале - так и не понятно, про парламент какой страны в анекдоте разговор идёт...
  2. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 19:35
    Как бы я не ненавидил бандеровщину! Но лучше бы писали о положении на фронте и военной технике, чем о зарплатах бандеровским депутатам. Избранники народные ни в одной стране себя не обижают.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 19:39
    единовременная выплата, возмещающая депутатам расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в Верховной Раде, увеличивается до трех месячных зарплат депутата.

    Куй железо, не отходя от кассы.... laughing
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 20:30
      Цитата: Mouse
      Куй железо, не отходя от кассы....

      Ну им же нужна компенсация за "моральные страдания", когда они об...раются при звуках Гераней! Столько новых штанов и памперсов надо прикупить! laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 20:32
        Да пусть с гальюна не слазят, на шароварах сэкономят ....
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 19:51
    Похоже - слуги народа при буржуйской модели типа демократии одинаковы во всех странах...