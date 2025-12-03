Нардепы ВРУ в рамках принятого бюджета-2026 увеличили себе разовые выплаты
Украинская пресса вовсю обсуждает новость о том, что депутаты Верховной Рады сегодня во втором и окончательном чтении приняли ранее раскритикованный дефицитный бюджет на 2026 год. Как оказалось, сделано это неспроста, новый бюджет увеличивает выплаты нардепам.
В новом документе депутаты прописали себе увеличение обязательных выплат в три раза. Как сообщает канал «Страна.ua», согласно одному из пунктов бюджета на 2026 год, единовременная выплата, возмещающая депутатам расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в Верховной Раде, увеличивается до трех месячных зарплат депутата. Это примерно 200 тысяч гривен. Причем сразу на руки, эта выплата не облагается налогом.
Ранее такая выплата составляла всего одну месячную зарплату депутата, что не устраивало украинских парламентариев. Неважно, что в стране идет война и денег в бюджете нет ни на пенсии, ни на зарплаты, ни на другие гражданские расходы. Самое главное — это благополучие нардепов ВРУ, день и ночь думающих об украинском народе.
Согласно новому бюджету на 2026 год, у Киева есть деньги только для ведения войны, на социалку и всё остальное должна дать Европа из своих или украденных российских. Другими словами, без посторонних финансовых вливаний «суверенная Украина» протянет только до февраля.
Информация