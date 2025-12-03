Польша, Германия и Норвегия приобретут для ВСУ противоракеты для ЗРК Patriot

Правительства Польши, Германии и Норвегии в рамках совместной закупки по программе PURL приобретут для Украины противоракеты для американских ЗРК Patriot. Как сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО, на эти цели предполагается выделить 500 миллионов долларов.

По словам Сикорского, доля Варшавы при этом составит 100 миллионов долларов. Примечательно, что эти средства Польша изначально планировала направить в блокируемый Венгрией Европейский фонд мира, однако перенаправила их на военные цели.



В то же время глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс сетует, что деньги, выделенные ранее Украине на укрепление ПВО, уже закончились, однако на фоне участившихся ударов ВС РФ Киев срочно нуждается в новых поставках вооружений. Исходя из этого, Амстердам принял решение закупить на 250 миллионов евро на ракеты для систем ПВО и истребителей F-16. Однако, по оценкам западных экспертов, этой суммы Украине, как правило, хватает на отражение не более одной-двух российских атак.

Американское издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что российские истребители Су-30СМ2 впервые в мире смогли уничтожить пусковую установку ЗРК Patriot. Издание отмечает, что Су-30СМ2 несет на себе до шести ракет Х-31П, которые продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с системами ПВО противника.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 20:08
    В каком магазине сие изделие в свободной продаже имеется не уточнили? Я вот посмотрел по шурику на озоне и валберисе нет......амеры говорят самим надо, японцы те конечно могут - но Доня невелит.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 20:16
      Цитата: Aндрей Ко
      В каком магазине сие изделие в свободной продаже имеется не уточнили?

      В Китае купят.
      "В китайском сегменте социальных сетей обсуждается фотография, на которой, как утверждается, запечатлена перевозка пусковой установки комплекса Patriot американского производства в одном из районов Тяньцзиня.
      При этом автор фото утверждает, будто бы эта установка была «передана в Китай Россией после захвата на территории Украины».(Военное обозрение. 13 мая 2024).
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 20:19
      Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была инициирована 14 июля по совместной инициативе президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В рамках данного механизма государства — члены НАТО будут осуществлять закупку вооружения для Украины из запасов, находящихся в распоряжении Соединенных Штатов.
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +2
        Сегодня, 20:24
        В том и дело буквально недели полторы обращались к Трампу - продай. ответил что самим надо после этого была новость что японцы будут для амеров ракеты поставлять, с израиля правда че то для пэтриотов возили в германию но объем не озвучивали.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          0
          Сегодня, 20:52
          Да мало ли кто что ( а особенно враги в целях дезинформации) чешут. .. Сша, в общем, передаст...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 20:12
    .Правительства Польши, Германии и Норвегии

    Польша, Германия понятно... Норвегия с какого боку? За любой кипишь против, в пику, России?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:16
    Купить то могут... а кто может такое им продать?
    Но опять же-ж, разовая акция, ничего принципиально изменить не поможет.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:36
      Цитата: rocket757
      Но опять же-ж, разовая акция, ничего принципиально изменить не поможет.

      Зато пиар! "Мы помогаем обороняться от РФ!"
  4. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 20:35
    Цитата: Military Watch Magazine
    Су-30СМ2 впервые в мире смогли уничтожить пусковую установку ЗРК Patriot. Издание отмечает, что Су-30СМ2 несет на себе до шести ракет Х-31П, которые продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с системами ПВО противника.

    Не! Это невероятно, уничтожить первую пуковую ХАРМом, когда на пусковых Пэтриота, в отличии от Бука ни каких радаров нет
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:52
    Польша скинется?! Они же попрошайки номер два опосля Укрорейха.