Польша, Германия и Норвегия приобретут для ВСУ противоракеты для ЗРК Patriot
Правительства Польши, Германии и Норвегии в рамках совместной закупки по программе PURL приобретут для Украины противоракеты для американских ЗРК Patriot. Как сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО, на эти цели предполагается выделить 500 миллионов долларов.
По словам Сикорского, доля Варшавы при этом составит 100 миллионов долларов. Примечательно, что эти средства Польша изначально планировала направить в блокируемый Венгрией Европейский фонд мира, однако перенаправила их на военные цели.
В то же время глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс сетует, что деньги, выделенные ранее Украине на укрепление ПВО, уже закончились, однако на фоне участившихся ударов ВС РФ Киев срочно нуждается в новых поставках вооружений. Исходя из этого, Амстердам принял решение закупить на 250 миллионов евро на ракеты для систем ПВО и истребителей F-16. Однако, по оценкам западных экспертов, этой суммы Украине, как правило, хватает на отражение не более одной-двух российских атак.
Американское издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что российские истребители Су-30СМ2 впервые в мире смогли уничтожить пусковую установку ЗРК Patriot. Издание отмечает, что Су-30СМ2 несет на себе до шести ракет Х-31П, которые продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с системами ПВО противника.
