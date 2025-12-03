Сибига в Брюсселе подтвердил, что Украина не пойдет на условия России и США

Киевский режим во главе с Зеленским не пойдет на какие-либо ограничения «суверенитета и границ» Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Сибига по итогам прошедшего заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Сегодня в Брюсселе прошло очередное заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД. Обсуждалась ситуация на Украине, а также требования России и США по мирному урегулированию. Как заявил Сибига, Киев подтвердил свою позицию по вступлению Украины в НАТО и выводу войск с территории Донбасса. Как подчеркнул представитель Украины, никакого вывода войск не будет, также никто не имеет права ограничивать Киев в выборе альянсов для вступления.



Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ.


Главы МИД стран Европы поддержали позицию Киева, а также снова пообещали ему поддержку. Генсек НАТО Марк Рютте, также присутствующий на Совете, провел отдельную встречу с Сибигой. Неизвестно, что он там конкретно говорил и обещал, но представитель Киева очень благодарил «говорящую голову» альянса «за поддержку».

Я благодарен НАТО и его государствам-членам за их поддержку, в частности через чрезвычайно важную инициативу PURL. Сегодня на заседании мы обсудим конкретные шаги для ее дальнейшего расширения.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 19:50
    Сибига только что подписал свинарнику полное переформатирование с уничтожением зараженных свиней и подсвинков и высадки на его месте цветущего сада.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 19:56
      Ну значит вместе с ЕС сдохнут... от ненависти к России
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      +2
      Сегодня, 20:01
      Все правильно говорит, еще бы послал американцев лесом.Вот прямо так в прямом эфире - Рыжий Дони, а не пошел бы ты лесом вместе со своей Америкой и условиями.... laughing
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 20:05
        Цитата: alexandreII
        Все правильно говорит, еще бы послал американцев лесом.Вот прямо так в прямом эфире - Рыжий Дони, а не пошел бы ты лесом вместе со своей Америкой и условиями.... laughing

        Помните как нарок плохо вёл себя на приёме в БД? Я всё ждал что Зеля щас Вэнсу с левой втащит, а он только самкой собаки пробубнил его и утух. Не оправдал ожиданий...
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 20:16
        Цитата: alexandreII
        еще бы послал американцев лесом.Вот прямо так в прямом эфире - Рыжий Дони, а не пошел бы ты лесом вместе со своей Америкой и условиями....
        Либо до этого дойдёт и Украина перестанет существовать в сегодняшнем виде, либо не дойдёт и она согласится на все НАШИ условия. Всё равно Украина перестанет существовать в сегодняшнем виде.

        Сегодняшней Украине не условия выдвигать, а выбирать глубину, на которую она будет зарыта и толщину осинового кола, который нужно в неё вбить, чтоб не ожила.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:38
      Цитата: isv000
      Сибига только что подписал свинарнику полное переформатирование

      Да уж, тут не поспоришь, глянув на ихние фейсы и всё напоминает свинарник.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 19:56
    Ну,не чокаясь(с)...И логично все
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 20:09
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,не чокаясь(с)...И логично все

      good drinks
      Осталось увидеть дырявую тушку наркомана и банда на банду в правобережье, и я скажу - я видел почти всё... (чутка оставим на Омерицу) wink
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 19:57
    Их кто- то спрашивал?
    Устанавливать границы право сильнейшего....
    И это явно не краина...
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:58
    Цитата: marchcat
    Ну значит вместе с ЕС сдохнут
    Туда им всем и дорога!
  5. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 19:58
    "Как подчеркнул представитель Украины, никакого вывода войск не будет, также никто не имеет права ограничивать Киев в выборе альянсов для вступления." - вывода не будет- будет вынос вперед ногами и не только с Донбасса.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 20:12
    Х.охлы закусили удила и понесли. Уши распушили на посулы ЕС и НАТО, щас мол, мы ка-а-а-к... И тут у них рвануло клапан!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:33
      Цитата: isv000
      И тут у них рвануло клапан!

      Побили горшки с США! Теперь держитесь!
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:18
    А что не так?
    Зелебобикам в окопах не сидеть, там их никак не прикопают, потому что... потому.
  8. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +1
    Сегодня, 20:19
    А кто Свиноглаза спрашивал?
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:46
    За укров давно уже все решили, не для того планировался и начинался этот конфликт, что б так его завершить.
  10. Z-7478 Звание
    Z-7478
    0
    Сегодня, 20:56
    Ну и ладненько! Тогда мы идём к вам, до Львова! )