Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ.

Я благодарен НАТО и его государствам-членам за их поддержку, в частности через чрезвычайно важную инициативу PURL. Сегодня на заседании мы обсудим конкретные шаги для ее дальнейшего расширения.

Киевский режим во главе с Зеленским не пойдет на какие-либо ограничения «суверенитета и границ» Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Сибига по итогам прошедшего заседания министров иностранных дел стран НАТО.Сегодня в Брюсселе прошло очередное заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД. Обсуждалась ситуация на Украине, а также требования России и США по мирному урегулированию. Как заявил Сибига, Киев подтвердил свою позицию по вступлению Украины в НАТО и выводу войск с территории Донбасса. Как подчеркнул представитель Украины, никакого вывода войск не будет, также никто не имеет права ограничивать Киев в выборе альянсов для вступления.Главы МИД стран Европы поддержали позицию Киева, а также снова пообещали ему поддержку. Генсек НАТО Марк Рютте, также присутствующий на Совете, провел отдельную встречу с Сибигой. Неизвестно, что он там конкретно говорил и обещал, но представитель Киева очень благодарил «говорящую голову» альянса «за поддержку».