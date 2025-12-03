Сибига в Брюсселе подтвердил, что Украина не пойдет на условия России и США
3 44917
Киевский режим во главе с Зеленским не пойдет на какие-либо ограничения «суверенитета и границ» Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Сибига по итогам прошедшего заседания министров иностранных дел стран НАТО.
Сегодня в Брюсселе прошло очередное заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД. Обсуждалась ситуация на Украине, а также требования России и США по мирному урегулированию. Как заявил Сибига, Киев подтвердил свою позицию по вступлению Украины в НАТО и выводу войск с территории Донбасса. Как подчеркнул представитель Украины, никакого вывода войск не будет, также никто не имеет права ограничивать Киев в выборе альянсов для вступления.
Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ.
Главы МИД стран Европы поддержали позицию Киева, а также снова пообещали ему поддержку. Генсек НАТО Марк Рютте, также присутствующий на Совете, провел отдельную встречу с Сибигой. Неизвестно, что он там конкретно говорил и обещал, но представитель Киева очень благодарил «говорящую голову» альянса «за поддержку».
Я благодарен НАТО и его государствам-членам за их поддержку, в частности через чрезвычайно важную инициативу PURL. Сегодня на заседании мы обсудим конкретные шаги для ее дальнейшего расширения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация