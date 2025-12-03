США развернули на Ближнем Востоке американские аналоги «Гераней»
1 0663
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о развертывании на Ближнем Востоке первой американской эскадрильи дальнобойных дронов-камикадзе LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), являющихся очередным аналогом иранских Shahed-136 и российских «Гераней». В CENTCOM подчеркнули, что приказ о форсировании производства и постановки на службу таких дронов отдал министр войны Пит Хегсет.
При этом американцы не скрывают, что разработанный компанией SpektreWorks LUCAS был создан после изучения иранского дрона-камикадзе. Однако ТТХ дрона-мишени FLM-136, на базе которого сделан LUCAS, ближе к ТТХ более легкого иранского дрона Shahed-131, обладающего максимальной взлетной массой около 82 кг, дальностью полета порядка 822 км и способного нести полезную нагрузку до 18 кг. Американцы, помимо прочего, добавили опциональную возможность установки небольшой оптико-электронной системы в носовой части каждого дрона. Кроме того, видимым отличием LUCAS от «Герани-2» является использование двухцилиндрового двигателя DA-215 объемом 215 кубических сантиметров вместо клона немецкого четырехцилиндрового Limbach L550E объемом 548 кубических сантиметров.
Ранее сообщалось, что корни представленного минувшим летом дрона LUCAS уходят к мишенному комплексу FLM-136, созданному не позднее 2024 года на основе захваченных и перехваченных БПЛА-камикадзе Shahed-136 и «Герань-2». Геометрия FLM-136 полностью повторяет исходный беспилотник, вплоть до формы технологических люков и компоновочной схемы фюзеляжа. Очевидно, что FLM-136 создавался для отработки перехвата «Гераней» системами ПВО. Выпуск этих дронов-мишеней производится серийно, и не исключено, что они поставляются европейским партнерам США по НАТО для отработки задач ПВО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация