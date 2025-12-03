США развернули на Ближнем Востоке американские аналоги «Гераней»

США развернули на Ближнем Востоке американские аналоги «Гераней»

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о развертывании на Ближнем Востоке первой американской эскадрильи дальнобойных дронов-камикадзе LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), являющихся очередным аналогом иранских Shahed-136 и российских «Гераней». В CENTCOM подчеркнули, что приказ о форсировании производства и постановки на службу таких дронов отдал министр войны Пит Хегсет.

При этом американцы не скрывают, что разработанный компанией SpektreWorks LUCAS был создан после изучения иранского дрона-камикадзе. Однако ТТХ дрона-мишени FLM-136, на базе которого сделан LUCAS, ближе к ТТХ более легкого иранского дрона Shahed-131, обладающего максимальной взлетной массой около 82 кг, дальностью полета порядка 822 км и способного нести полезную нагрузку до 18 кг. Американцы, помимо прочего, добавили опциональную возможность установки небольшой оптико-электронной системы в носовой части каждого дрона. Кроме того, видимым отличием LUCAS от «Герани-2» является использование двухцилиндрового двигателя DA-215 объемом 215 кубических сантиметров вместо клона немецкого четырехцилиндрового Limbach L550E объемом 548 кубических сантиметров.



Ранее сообщалось, что корни представленного минувшим летом дрона LUCAS уходят к мишенному комплексу FLM-136, созданному не позднее 2024 года на основе захваченных и перехваченных БПЛА-камикадзе Shahed-136 и «Герань-2». Геометрия FLM-136 полностью повторяет исходный беспилотник, вплоть до формы технологических люков и компоновочной схемы фюзеляжа. Очевидно, что FLM-136 создавался для отработки перехвата «Гераней» системами ПВО. Выпуск этих дронов-мишеней производится серийно, и не исключено, что они поставляются европейским партнерам США по НАТО для отработки задач ПВО.
    dnestr74
    Сегодня, 20:39
    Да уж, начинается, рой Гераней ударных идет в сопровождении роя Гераней ПВО. И так далее...
      Маз
      Сегодня, 20:52
      Быстро они перестроились. Восемьсот с лишним км радиус поражения. Будут увеличивать.
        dnestr74
        Сегодня, 21:01
        Так умеют деньги считать , 10 Гераней-1 томагавк, но дешевле)