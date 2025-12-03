Рютте принял решение упразднить и так не работающий Совет Россия — НАТО
92717
Североатлантический альянс принял решение упразднить Совет Россия — НАТО, с сегодняшнего дня его больше не существует. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам прошедшего заседания министров иностранных дел стран альянса.
На заседании в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте проинформировал всех присутствующих о том, что Совет Россия — НАТО больше не действует и будет упразднен. Одновременно теряет свою силу Основополагающий акт Россия — НАТО. Решение принято из-за действий России, якобы угрожающей Европе и альянсу. По словам Сикорского, если раньше Европа пыталась построить свою безопасность вместе с Россией, то теперь будет строить «против России».
Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует. Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет.
Стоит отметить, что в Брюсселе очень долго раскачивались, Россия перестала вести диалог с НАТО еще в 2019 году, а в 2021-м закрыла свое представительство при НАТО в Брюсселе и отправила функционеров альянса из Москвы обратно в Европу. Так что Россия уже несколько лет не участвует в совместной работе со структурами НАТО.
А дружба России и НАТО началась в 90-х годах, когда американцы при Ельцине чувствовали себя в Москве как дома. Основополагающий акт Россия — НАТО подписали в 1997 году. В то время власти России хотели дружить со всеми на волне дошедшей до страны демократии. Вот только, как показало время, ничего хорошего из этого не вышло.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация