Рютте принял решение упразднить и так не работающий Совет Россия — НАТО

Североатлантический альянс принял решение упразднить Совет Россия — НАТО, с сегодняшнего дня его больше не существует. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам прошедшего заседания министров иностранных дел стран альянса.На заседании в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте проинформировал всех присутствующих о том, что Совет Россия — НАТО больше не действует и будет упразднен. Одновременно теряет свою силу Основополагающий акт Россия — НАТО. Решение принято из-за действий России, якобы угрожающей Европе и альянсу. По словам Сикорского, если раньше Европа пыталась построить свою безопасность вместе с Россией, то теперь будет строить «против России».Стоит отметить, что в Брюсселе очень долго раскачивались, Россия перестала вести диалог с НАТО еще в 2019 году, а в 2021-м закрыла свое представительство при НАТО в Брюсселе и отправила функционеров альянса из Москвы обратно в Европу. Так что Россия уже несколько лет не участвует в совместной работе со структурами НАТО.А дружба России и НАТО началась в 90-х годах, когда американцы при Ельцине чувствовали себя в Москве как дома. Основополагающий акт Россия — НАТО подписали в 1997 году. В то время власти России хотели дружить со всеми на волне дошедшей до страны демократии. Вот только, как показало время, ничего хорошего из этого не вышло.