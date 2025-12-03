Рютте принял решение упразднить и так не работающий Совет Россия — НАТО

Североатлантический альянс принял решение упразднить Совет Россия — НАТО, с сегодняшнего дня его больше не существует. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам прошедшего заседания министров иностранных дел стран альянса.

На заседании в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте проинформировал всех присутствующих о том, что Совет Россия — НАТО больше не действует и будет упразднен. Одновременно теряет свою силу Основополагающий акт Россия — НАТО. Решение принято из-за действий России, якобы угрожающей Европе и альянсу. По словам Сикорского, если раньше Европа пыталась построить свою безопасность вместе с Россией, то теперь будет строить «против России».



Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует. Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет.


Стоит отметить, что в Брюсселе очень долго раскачивались, Россия перестала вести диалог с НАТО еще в 2019 году, а в 2021-м закрыла свое представительство при НАТО в Брюсселе и отправила функционеров альянса из Москвы обратно в Европу. Так что Россия уже несколько лет не участвует в совместной работе со структурами НАТО.

А дружба России и НАТО началась в 90-х годах, когда американцы при Ельцине чувствовали себя в Москве как дома. Основополагающий акт Россия — НАТО подписали в 1997 году. В то время власти России хотели дружить со всеми на волне дошедшей до страны демократии. Вот только, как показало время, ничего хорошего из этого не вышло.
  1. AlexTss Звание
    AlexTss
    0
    Сегодня, 20:25
    На четвёртый год индеец Рю заметил что в камере нет стены... good
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 20:33
      Цитата: AlexTss
      На четвёртый год индеец Рю заметил что в камере нет стены... good
      Я вот тут подумал - а может, нужно было 22 июня 1941-го официально объявить, что Пакт Молотова-Риббентропа отменяется? laughing Или он в тот день сам по себе издох, как и этот Совет в 2022-м году?
  2. Седов Звание
    Седов
    +1
    Сегодня, 20:26
    Североатлантический альянс принял решение упразднить Совет Россия — НАТО, с сегодняшнего дня его больше не существует.
    Скорбь и печаль. Но жить нужно.. Как бы ни было тяжело. Поплачем, и пойдём дальше. Тяжело нам будет без этого союза. Аминь..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 20:29
      Цитата: Седов
      Североатлантический альянс принял решение упразднить Совет Россия — НАТО, с сегодняшнего дня его больше не существует.
      Скорбь и печаль(..
      Это они того... Поторопились...
      И без того уже фантазии на новые пакеты санкций не хватает. Так записали бы в очередной - всё равно толку от того Совета, как от козла молока.
      Как и от всех остальных "пакетов".
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 20:40
        Цитата: Zoldat_A
        всё равно толку от того Совета, как от козла молока.

        Зато Рютте почувствовал себя героем! Ух как он России "отомстил"! laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:46
      Цитата: Седов
      Тяжело нам будет без этого союза.

      Лучше не иметь такой союз и таких друзей.
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Сегодня, 20:56
        Лучше не иметь такой союз и таких друзей.
        Димыч, я не знаю.. Просто не представляю.. Жизнь закончена. Всё было - а теперь, такой союз разрушен. Как же мы теперь сможем без него жить - я не представляю Брат.. (сарк., вдруг кто-то не поймёт))
  3. Rashid Звание
    Rashid
    +2
    Сегодня, 20:27
    Рютте случайно не эстонец? А то их там не поймёшь
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:47
      Цитата: Rashid
      Рютте случайно не эстонец?
      Его Кайя Никакайя покусала...
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 20:29
    Ох! А как же уважаемые члены совета? Им же где-то харчеваться надо!
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 20:29
    Удивительно, я считал, что он уже давно упразднен. Интересно куда же шло тогда финансирование. 🤔
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 20:40
      Удивительно, я считал, что он уже давно упразднен. Интересно куда же шло тогда финансирование.
      Финансирование шло на многочление и удержание членов в членах. Абсолютно по-демократически. Вкладывание денег в "пустышки" - ну этоже так по-гейропейски.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 21:01
        Цитата: Седов
        Удивительно, я считал, что он уже давно упразднен. Интересно куда же шло тогда финансирование.
        Финансирование шло на многочление и удержание членов в членах. Абсолютно по-демократически. Вкладывание денег в "пустышки" - ну этоже так по-гейропейски.

        Не все члены НАТО хотят иметь Украину своим членом. wink laughing
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 20:30
    [qu
    то теперь будет строить «против России».

    А ... Ну да стены, заборы.... Стройте! Яценюк вам в помощь.... wink
  7. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 20:33
    "По словам Сикорского, если раньше Европа пыталась построить свою безопасность вместе с Россией, то теперь будет строить «против России»." вот как это у них в голове уживается, Это чучело сикорский уже три года "нас расстреливает вдоль и поперек" угрожает все чем можно и нельзя - это у них называется " построить свою безопасность вместе с Россией" - Шиза, растроение личности....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:51
      Цитата: Aндрей Ко
      Шиза, растроение личности..

      В 1990 году закрыли знаменитую в Варшаве Zofiówka, пациенты разбежались.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:55
    "Стоит отметить, что в Брюсселе очень долго раскачивались, Россия перестала вести диалог с НАТО еще в 2019 году, а в 2021-м закрыла свое представительство при НАТО в Брюсселе и отправила функционеров альянса из Москвы обратно в Европу..."

    А как тогда договариваться то?!
    Как наши интересы безопасности с интересами безопасности Германии (например), оспаривать, сопоставлять и хотя бы пытаться "разделить двор между двух высоток"? Или двух "хрущёвок".