Макрон прибыл в Китай искать деньги

Президент Франции начал свой официальный визит в Китай. Что обращает на себя особое внимание, так это то, что Макрон прихватил с собой в Пекин ещё 80 человек, включая чиновников самого разного ранга и представителей бизнеса. В составе обширной французской делегации – руководители компаний из сферы энергетики, авиастроения, химической промышленности.

Макрон, рейтинг которого во Франции продолжает балансировать в интервале 11-12%, считает, что его визит к Си Цзиньпину «придаст новый импульс отношениям между ЕС и Китаем». Стоит заметить, что говорит Макрон именно о ЕС, а не о Франции как таковой. Бальзам на душу евробюрократам – таким, как Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем недоформированный кабинет министров (а его часть тоже отбыла в Китай) продолжает размышлять над тем, как бы остаться при должностях и одновременно попытаться заткнуть рекордную дыру в бюджете. И один из вариантов – привлечение внешних инвестиций. Основная надежда именно на Китай и на его вложения в европейскую (французскую) экономику.

И всё это происходит на фоне продвижение фон дер Ляйен идеи откровенного воровства российских активов, которые, по большому счёту, и выступали в качестве инвестиций в экономику ЕС. Сколько бы ни упирался еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, заявляя, что «изъятие российских активов будет проведено в соответствии с международными нормами», никаких международных норм, санкционирующих такое изъятие, не существует. И тот же Китай очень внимательно следит за развитием событий в Брюсселе и Euroclear. Ведь в Пекине прекрасно понимают, что если Европа (при поддержке США) украдёт активы России, то рано или поздно то же самое может произойти с активами и инвестициями КНР, особенно если Пекин всё же решится на возвращение Тайваня в родную гавань.

Макрон, надо полагать, попытается убедить председателя Си, что с китайскими деньгами так «точно поступать не будут».
  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +6
    Сегодня, 21:21
    Макрон видимо у кореша своего Зеленского научился клянчить инвестиции.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 21:23
    На дракона где сядешь, там и слезешь.... Раздавать нету ... wassat
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 21:53
      Тоже не понял: китайцы, вроде, не похожи на лохов, раздающих деньги.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Pharmacist
        Тоже не понял: китайцы, вроде, не похожи на лохов, раздающих деньги.
        Ну так же речь про инвестиции, а не раздачу. Будет рассказывать какой хороший экономический климат во Франции с налогом всего в 42%, как много там живет высокообразованных арабов. Которые жаждут устроиться на высокооплачиваемую работу наркодилера. Обязательно напомнит про проституток, они же во Франции самые лучшие должны быть. Ну и конечно же же французское вино и круасант. Без вина и круасанта китайцы точно не смогут.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 21:26
    Макрон прихватил с собой в Пекин ещё 80 человек
    Интересно, а старушонку свою он тоже в Китай с собой прихватил? recourse В её возрасте такая долгая поездка и перелёт через 9 часовых поясов может быть вредна. Надо бы заботиться о здоровье своей жены-мужа или бабушки. Кто там кому есть в Гейропе просто так не разобрать.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 22:21
      Цитата: Eugen 62
      В её возрасте такая долгая поездка и перелёт через 9 часовых поясов может быть вредна.

      тут макарону беспокоится нужно, дольше лететь, дольше по морде получать
  4. Савва Звание
    Савва
    +2
    Сегодня, 21:30
    Пожрать на халяву слетелись
  5. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Сегодня, 21:31
    Макрон, рейтинг которого во Франции продолжает балансировать в интервале 11-12%, считает, что его визит к Си Цзиньпину «придаст новый импульс отношениям между ЕС и Китаем».

    Так то не Россия отжимает французские колонии, а Китай. 80 членов во главе с Макроном звучит как: "Мистер Си, франции это не нравится. Отдайте наши колонии, а мы вас прозападными назовем. Век дружба жвачка будет"
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 21:35
    Кроме ещё одной порции унижения Макрон в Китае ничего не получит.
  7. Седов Звание
    Седов
    +1
    Сегодня, 21:39
    Макрон прибыл в Китай искать деньги
    Печальный конец Франции.. "Ястреб" российско-украинского конфликта, один из вдохновителей миниНаполеона Зе, прям кричащий, о поддержке до последнего украинца, едет на ПАПЕРТЬ в Китай, который он проклинал за поддержку?!! Наполеон сейчас в гробу перевернётся) drinks
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:45
    КНР третий по инвестициям через Евроклир ,после Франции и Бельгии. laughing Будет интересно. drinks
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 22:27
      Китайцы скорее всего через азиатское отделение Евроклер работают, так что в данном случае прищемить им фаберже наверное будет сложнее. Думаю, что чины не будут торопиться вкладываться в гейропу, подождут, чем кончится эпопея с российскими активами.
  9. Valery Звание
    Valery
    +1
    Сегодня, 22:04
    Китай, к сожалению, может и подфартить лягушатникам. Увы, но он ещё тот дружбан, а бизнес - он и в Африке бизнес.
    1. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 22:45
      Вот именно, что дело не в дружбе, а в бизнесе. Китаёзы с пиндocaми бодаются экономически, с Тайванем вопрос не решён. Думаю в гейропу они вряд ли будут вкладываться в нынешней ситуации. Могут что-то на территории Китая предложить или где-нибудь на нейтральной территории замутить совместный бизнес: в Африке или Ю. Америке, к примеру. Да и матрасникам это вряд ли понравится: им не нужно усиление ни гейропы, ни Китая - будут всячески палки в колеса вставлять. Трамп гейропу нагнёт, и плакали китайские денюжки.
  10. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 22:16
    Малыш Маню совсем перегрелся на работе...но пока еще не сгорел... Занятно наблюдать за телодвижениями))
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 22:20
    Макрон прибыл в Китай искать деньги
    с французами нужно быть осторожным насчет дать взаймы, колька вон то же у Каддафи занял, а чем все закончилось?
  12. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 22:35
    Надеюсь китайцы покажут лягушатникам их место в болоте.