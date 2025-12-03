Макрон прибыл в Китай искать деньги

Президент Франции начал свой официальный визит в Китай. Что обращает на себя особое внимание, так это то, что Макрон прихватил с собой в Пекин ещё 80 человек, включая чиновников самого разного ранга и представителей бизнеса. В составе обширной французской делегации – руководители компаний из сферы энергетики, авиастроения, химической промышленности.Макрон, рейтинг которого во Франции продолжает балансировать в интервале 11-12%, считает, что его визит к Си Цзиньпину «придаст новый импульс отношениям между ЕС и Китаем». Стоит заметить, что говорит Макрон именно о ЕС, а не о Франции как таковой. Бальзам на душу евробюрократам – таким, как Урсула фон дер Ляйен.Тем временем недоформированный кабинет министров (а его часть тоже отбыла в Китай) продолжает размышлять над тем, как бы остаться при должностях и одновременно попытаться заткнуть рекордную дыру в бюджете. И один из вариантов – привлечение внешних инвестиций. Основная надежда именно на Китай и на его вложения в европейскую (французскую) экономику.И всё это происходит на фоне продвижение фон дер Ляйен идеи откровенного воровства российских активов, которые, по большому счёту, и выступали в качестве инвестиций в экономику ЕС. Сколько бы ни упирался еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, заявляя, что «изъятие российских активов будет проведено в соответствии с международными нормами», никаких международных норм, санкционирующих такое изъятие, не существует. И тот же Китай очень внимательно следит за развитием событий в Брюсселе и Euroclear. Ведь в Пекине прекрасно понимают, что если Европа (при поддержке США) украдёт активы России, то рано или поздно то же самое может произойти с активами и инвестициями КНР, особенно если Пекин всё же решится на возвращение Тайваня в родную гавань.Макрон, надо полагать, попытается убедить председателя Си, что с китайскими деньгами так «точно поступать не будут».