Украинский парламент исключил русский язык из списка языков, подлежащих защите

2 272 21
Украинский парламент исключил русский язык из списка языков, подлежащих защите

Депутаты украинского парламента (Верховной рады) приняли закон, согласно которому русский язык исключается из перечня языков, подлежащих защите на территории этой страны в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Ранее украинское правительство несколько раз пыталось продавить принятие этого закона, однако Рада дважды снимала его с рассмотрения.

Помимо русского, из списка языков, по отношению к которым предусматривается режим государственной поддержки и защиты, украинский парламент исключил якобы несуществующий молдавский язык (в настоящее время молдавский язык является одним из государственных в ПМР, тогда как в Молдавии таковым является румынский). При этом действие Хартии сохранено для всех остальных языков, на которые она распространялась ранее, а также расширено на урумский, румейский, цыганский, чешский, крымчакский, караимский языки и иврит. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее поясняла, что закон был принят в соответствии с «обновленным официальным переводом» Европейской хартии.



После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота захватившие власть «проевропейские» силы существенно усилили официальный курс на вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Уже после прихода к власти Зеленского, в 2019 году на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в рамках которого значительно ограничено использование в стране не только русского, но и других языков проживающих в стране народов. На официальном уровне на Украине запрещены книги, фильмы, театральные постановки, песни и прочие произведения искусства на русском языке, миллионы граждан этой страны лишены возможности получать образование на родном языке и использовать его во всех сферах общественной жизни.

При этом стоит отметить, что защита прав русского и русскоязычного населения Украины является одним из условий предложенного Трампом мирного плана. Таким образом, внезапным принятием такого закона Киев в очередной раз подчеркивает, что не готов заключать никаких мирных соглашений, а намеревается продолжать воевать с Россией до последнего украинца.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 21:38
    При этом действие Хартии сохранено для всех остальных языков, на которые она распространялась ранее, а также расширено на урумский, румейский, цыганский, чешский, крымчакский, караимский языки и иврит.
    Особенно радует в этом списке иврит. Зленскому, как и его дружбанам Миндичу, Цукерману и прочим коренным украинцам этот язык скоро очень понадобится. Когда придётся бежать на историческую Родину своих предков. Оттуда выдачи нет.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +6
      Сегодня, 21:56
      Сумасшедшим опять таблеток недодали… Слов просто цензурных нет! Какие после таких действий могут быть договорённости? Нужна реальная денацификация с уничтожением упоротых нацистов. Кто-нибудь давал гарантии безопасности Раде? Пора уже выжечь этот рассадник моральных уродцев, а то совсем страх потеряли. am
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 21:40
    Зачем останавливаться на полпути? Надо из украинского алфавита исключить все москальские буквы и срочно изобрести им замену. Доколе можно терпеть вредные пережитки? Это же позор какой-то, если даже такое родное для слуха нациста слово "мова", пишется русскими буквами. negative
    1. Melior Звание
      Melior
      +2
      Сегодня, 22:00
      Уже давно исключили, и вот что получилось! laughing
    2. Седов Звание
      Седов
      +3
      Сегодня, 22:03
      [quote]Зачем останавливаться на полпути? Надо из украинского алфавита исключить все москальские буквы и срочно изобрести им замену. Доколе можно терпеть вредные пережитки? Это же позор какой-то, если даже такое родное для слуха нациста слово "мова", пишется русскими буквами./[quote]Саша, они бы рады - там движения мелкопоступательные.. Ничего не могу - но хоть нагажу. Люди, которые разворовывали церковные храмы, топтали православие, сносили памятники истории и переписывали под себя историю ВОВ. Чего от них ещё можно ожидать? При....дурки.. И особенно эта их воинственная риторика: ни пяди "украинской" земли не отдадим. Откуда в людях столько ненависти?
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +5
        Сегодня, 22:13
        Денис hi,
        Я, по роду службы, с 2022 года работаю с украинскими беженцами в Германии.
        99,9% говорят только на русском.
        Вот это и есть истина.
        Вся эта попытка языковой украинизации на поверку, когда припёрло, оказалась блефом.
        1. Седов Звание
          Седов
          0
          Сегодня, 22:45
          Денис hi,
          Я, по роду службы, с 2022 года работаю с украинскими беженцами в Германии.
          99,9% говорят только на русском.
          Вот это и есть истина.
          Вся эта попытка языковой украинизации на поверку, когда припёрло, оказалась блефом.
          Женя, я знаю. Только в попытке "переписать " историю нельзя изменить прошлого. И нужно быть полным долбо.. грёбом, чтобы объяснять людям, понимающим культуру России, что Пушкин, Лермонов, Толстой, Пришвин ... писали на "другом" языке..
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 21:41
    Это как бы намекает на то, что обещания и гарантии янки в проекте мирного договора нам не стоят и той бумаги А4 на которой они изложены. Это доказывает что этот развод только для передышки и перегруппировки hi
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 21:42
    Иврит это святое.... На нем разговаривает сам Зе! wassat
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 21:51
      Цитата: Mouse
      Иврит это святое.... На нем разговаривает сам Зе!

      Перефразируя Маяковского:

      Я иврит бы выучил
      Только за то,
      Что на нём
      Разговаривал ЗЕ! yes

      Хотя, сомнительны знания Зе в этой области. Язык лондонских хозяев ему родней. Если только не придётся и в самом деле искать убежище в земле обетованной.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 22:03
        За Зе не знаю ... Ну, вы, же поняли о чем я .. wink
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 22:34
      Цитата: Mouse
      На нем разговаривает сам Зе!

      Цитата: Mouse
      Ну, вы, же поняли о чем я ..

      lol
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 21:42
    Ничего удивительного. Единственный государственный язык на Украине- быдловский.
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +6
    Сегодня, 21:43
    Этот дибилизм просто уму непостижим. Больше половины населения говорят на русском, а эти идиоты (народные депутаты, "избранные" народом) не хотят видеть очевидного. Хотя, за деньги, уверен, каждый из них в жопу даст (простите за неприличное выражение).
  7. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    +4
    Сегодня, 21:48
    они чего таи белены объелись?
  8. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +4
    Сегодня, 21:50
    Помимо горячей и холодной войны, существует ещё так называемая «мягкая война», или пропагандистская война, промывание мозгов. Этим украинцам ужасно промыли мозги. Я помню, как кто-то говорил, что русские дети, рождённые на Украине, — враги России и считают себя поляками.
  9. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Сегодня, 21:54
    Вот с ними замиряться хотим и жить потом бок о бок! С ненавидящими даже наш язык!
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 22:03
    Ну а что ещё можно было ожидать от убогих.
  11. Romeo Звание
    Romeo
    0
    Сегодня, 22:40
    Это похоже на тягу к суициду или членовредительству. Удивительно, но те кто живут на территории 404 потеряли инстинкт самосохранения. Ну тогда туда им и дорога.
  12. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 22:41
    Подобные законы и и вообще область внимания законотворческого органа говорит само за себя, что люди не соответствуют наделенным им компетенция. Они банально не способны оценить доминирующий вопросы внимания для обеспечения деятельности общества и государства. Это не удивляет и понятно. Но понятно и то, что они не способны на принятие оптимизированных решений на уровне своих главенствующих полномочий, а те кто взял на себя бремя управления неуправляемыми далеки до реального восприятия положения дел внутри Украины. Одним словом - агония! Которая ещё более разобщает общество и не способствует консолидации интересов общества.
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 22:46
    Всё. Скакуны не только закусили удила но ещё и надвинули шоры поглубже и, взбрыкнув в сторону ковбоя, рванули к пропасти...