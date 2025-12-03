Депутаты украинского парламента (Верховной рады) приняли закон, согласно которому русский язык исключается из перечня языков, подлежащих защите на территории этой страны в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Ранее украинское правительство несколько раз пыталось продавить принятие этого закона, однако Рада дважды снимала его с рассмотрения.Помимо русского, из списка языков, по отношению к которым предусматривается режим государственной поддержки и защиты, украинский парламент исключил якобы несуществующий молдавский язык (в настоящее время молдавский язык является одним из государственных в ПМР, тогда как в Молдавии таковым является румынский). При этом действие Хартии сохранено для всех остальных языков, на которые она распространялась ранее, а также расширено на урумский, румейский, цыганский, чешский, крымчакский, караимский языки и иврит. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее поясняла, что закон был принят в соответствии с «обновленным официальным переводом» Европейской хартии.После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота захватившие власть «проевропейские» силы существенно усилили официальный курс на вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Уже после прихода к власти Зеленского, в 2019 году на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в рамках которого значительно ограничено использование в стране не только русского, но и других языков проживающих в стране народов. На официальном уровне на Украине запрещены книги, фильмы, театральные постановки, песни и прочие произведения искусства на русском языке, миллионы граждан этой страны лишены возможности получать образование на родном языке и использовать его во всех сферах общественной жизни.При этом стоит отметить, что защита прав русского и русскоязычного населения Украины является одним из условий предложенного Трампом мирного плана. Таким образом, внезапным принятием такого закона Киев в очередной раз подчеркивает, что не готов заключать никаких мирных соглашений, а намеревается продолжать воевать с Россией до последнего украинца.