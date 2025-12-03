Украинский парламент исключил русский язык из списка языков, подлежащих защите
Депутаты украинского парламента (Верховной рады) приняли закон, согласно которому русский язык исключается из перечня языков, подлежащих защите на территории этой страны в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Ранее украинское правительство несколько раз пыталось продавить принятие этого закона, однако Рада дважды снимала его с рассмотрения.
Помимо русского, из списка языков, по отношению к которым предусматривается режим государственной поддержки и защиты, украинский парламент исключил якобы несуществующий молдавский язык (в настоящее время молдавский язык является одним из государственных в ПМР, тогда как в Молдавии таковым является румынский). При этом действие Хартии сохранено для всех остальных языков, на которые она распространялась ранее, а также расширено на урумский, румейский, цыганский, чешский, крымчакский, караимский языки и иврит. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее поясняла, что закон был принят в соответствии с «обновленным официальным переводом» Европейской хартии.
После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота захватившие власть «проевропейские» силы существенно усилили официальный курс на вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Уже после прихода к власти Зеленского, в 2019 году на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в рамках которого значительно ограничено использование в стране не только русского, но и других языков проживающих в стране народов. На официальном уровне на Украине запрещены книги, фильмы, театральные постановки, песни и прочие произведения искусства на русском языке, миллионы граждан этой страны лишены возможности получать образование на родном языке и использовать его во всех сферах общественной жизни.
При этом стоит отметить, что защита прав русского и русскоязычного населения Украины является одним из условий предложенного Трампом мирного плана. Таким образом, внезапным принятием такого закона Киев в очередной раз подчеркивает, что не готов заключать никаких мирных соглашений, а намеревается продолжать воевать с Россией до последнего украинца.
