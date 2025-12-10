Израиль, новая региональная карта на Ближнем Востоке и время для переосмысления
Военные действия Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа в целом затихли, и уже не исключено, что затишье это действительно надолго. Логично, что данное направление постепенно сходит с первых полос мировых СМИ. Для России, по понятным причинам, главная тема — это специальная военная операция, но для значительной части мировых медиа (ЕС тут в расчет не берем) именно тема «Израиль-ХАМАС» была до последнего времени одной из ключевых.
Сейчас уже речь идет о возврате ХАМАС тела последнего заложника, а адвокат премьер-министра Израиля передал израильскому президенту подписанное Б. Нетаньяху прошение о помиловании по прошлым коррупционным делам. В прошении нет признания вины, и юридически совершенно не факт, что И. Герцог может такой акт милости совершить. Тем не менее, эти события свидетельствуют о том, что на Ближнем Востоке переворачивается очередная страница большой летописи. Израилю нужна перезагрузка, впрочем, только ли одному Израилю?
Это неплохой повод поразмышлять о том, какими активами сейчас распоряжаются в регионе авторы-летописцы после насыщенных последних двенадцати лет. Для России это означает не только анализ упущенных и нереализованных возможностей, но и успехов, которых тоже, кстати, было немало. Просто они оказались не закреплены и не развиты должным образом. Это опыт, который надо изучать и исследовать, поскольку добыт он немалой ценой. Но прежде всего надо описать сам характер, саму суть ситуации, на которой завершилась одна страница и с которой начнется страница другая.
Израиль как пример странного бенефициара
Б. Нетаньяху — это один из опытнейших политиков современности, который умеет выбираться сухим из воды или, по крайней мере, не сильно замочив в ней ноги. Однако в секторе Газа ему пришлось погрузиться в воду уже по самую шею. В мире военную операцию Израиля называют не иначе как бойня, в самом же Израиле существуют свои огромный воз и малая телега вопросов как к ее эффективности, так и по реальным причинам и ответственности трагедии 7-го октября 2023 г.
Тем не менее нельзя не отметить, что по результатам последних двух лет именно Израиль обычно представляется одним из главных приобретателей на новой политической карте Ближнего Востока. Таковы уж парадоксы современного информационного мира. Потому что в реальности приобретено либо куда как меньше от того, что было можно получить или хотелось получить, либо приобретено просто не то.
Израильская военная машина, действительно наиболее сильная и боеспособная в регионе сила, оказалась не готова ни к полноценной войне с ХАМАС в Газе, ни к полноценной операции в Южном Ливане против движения «Хезболла». Многие военные аналитики отмечали, что Израиль будто бы пропустил опыт военных действий на Украине, хотя невозможно предположить отсутствия у этого государства актуальной информации. Знаменитый ЦАХАЛ полтора года просто топтался по кварталам сектора Газа, круша строения, перемещая массы народа туда-сюда и без существенного практического результата. Сектор Газа — это всего-то около 350 кв. км земли, почти полностью закрытой для внешней подпитки (по крайней мере, в последнее время). Израиль должен был покончить с ХАМАС (читаем, приобрести сектор Газа), в итоге не покончил, не приобрел.
Переключение внимания на Ливан и «Хезболлу» выглядело как операция отвлечения внимания, но ее диверсионная часть, очевидно, готовилась давно и тщательно, просто совпало время для одного и для другого. Насколько филигранно Израиль отыграл разведывательно-диверсионную часть партии, настолько в обратную сторону бессистемно и неэффективно прошла очередная битва за р. Литани. Израиль должен был покончить с доминированием «Хезболлы» в Южном Ливане и приобрести часть плодородных по местным меркам земель. Не покончил, не приобрел.
Ходило много разных теорий на тему причин падения сирийского государства Б. Асада, но реальность такова, что Сирия сломалась сама от стратегической безысходности. То, что осталось от Сирии, просто упало на регион как новая данность. Это касается и Турции, и Израиля, и аравийских стран. Никто не понимал, даже турки, которых считали главными заговорщиками, что вообще с этим всем делать.
Израилю тут выпала просто уникальная возможность сыграть «на все деньги». И Израиль это попытался сделать — разбомбил все остатки военной инфраструктуры в части баз ВВС, ВМС, складов и ПВО, прочистил дорогу против Ирана. Израильские войска довольно прилично продвинулись на север и северо-восток от Голанских высот. Заняли более 600 кв. км, это немного, но это «вкусные» кв. км — стратегический плацдарм, с которого можно наносить удары и на Дамаск, и на Ливан, и вглубь сирийской провинции Дараа. Это очень хороший военный приз. Но ситуация давала шансы получить намного больше.
Джихадисты (вернее, уже приличные и рукопожатные сирийские демократы) вступили в лобовое столкновение с друзскими общинами, которые напрямую обратились к руководству Израиля за помощью. Шанс забрать под себя по большей части друзскую провинцию Сувейда, а также районы между Дамаском и ливанской границей (транзит) был реалистичен и, будь он реализован, перевел бы Израиль совсем в другую весовую категорию на региональной карте.
И в Израиле уже стали готовиться к такому развитию событий, но кто-то помешал, и этим «кто-то» стали Д. Трамп и его команда. Контроль за сирийскими демократами Вашингтон решил оставить себе, прилично обидев знаменитых израильских ястребов.
В итоге Израиль получил то, что не планировал, что планировал — не получил. Там, где Израиль действительно готовился: операции против управления движения «Хезболла», иранская агентура (атаки на ПВО/ПРО), удары по лидерам ХАМАС — тут результат есть. Все остальные приобретения (Сирия) — результат ситуации, которая сложилась сама по себе, но для которой рецепты, сделанные на коленке, не подходили.
Заложников и их тела, по сути дела, вернул Израилю Д. Трамп, тут он может и в самом деле претендовать на яркую премию, но будет ли награждено при этом руководство Израиля — тут вопрос даже не дискуссионный. Не за что там награждать.
Операция против Ирана — снова из серии про стакан, который то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. Ради чего все начиналось? Ради иранской ядерной программы и его ракетного потенциала, напрямую были вовлечены США. Программа осталась, потенциал на месте. Иран стоял один, за Израилем стояли уже не только США, небо защищалось большим коллективом и ресурсами, а если бы их не было?
Что в итоге? А в итоге Израиль пошел по проторенной дороге — поселения на Западном берегу р. Иордан и откусывание кусков от остатков Палестинской автономии. А ведь идея «от Нила до Евфрата» уже переставала быть только идеей. Да, Израиль часто называют бенефициаром на Ближнем Востоке, только вот бенефициар он довольно странный, если смотреть на это в традиционном разрезе.
О неготовности игроков и спонтанных решениях
Б. Нетаньяху, по всей видимости, войдет в учебники истории как один из примеров политиков, которые могут выкручиваться из самых непростых ситуаций. Но достаточное ли это качество на таком посту? К атаке ХАМАС Израиль и его премьер-министр оказались не готовы, включение в конфликт Йемена тоже было спонтанным, но вот то, что не было реалистичных стратегий в отношении Сирии, Ливана, собственно операции в самом секторе Газа, тут вопросы только и только к бессменному израильскому руководству. План на ту же Сирию вообще должен был лежать в Генеральном штабе еще с 2013-2014 г.
В Израиле на этот счет обязательно укажут, что, дескать, посмотрите на себя, описывая нас. Укажут и будут правы. Но в данном случае мы описываем исключительно интересное явление на израильском примере. В регионе в период конца 2023 г. и по весь 2024 г. вообще никто не был готов. Ни у кого не было плана «Б», «В» и т. п.
Все в регионе выглядело как чей-то заговор, но тайного интересанта-планировщика отыскать и реалистично обосновать никак не получалось. Здесь у нас только общая картина по Израилю, а по сути главными выгодоприобретателями выходят уже вроде как дальновидные джихадисты-демократы. Получается, что и еще более дальновидная Турция? Нет, не получается.
Демократы (или все-таки джихадисты?), пришедшие к власти в Дамаске, это и близко не турецкие прокси-силы. Своих прокси Анкара пестовала в Сирии с 2016 г., и это вовсе не ХТШ (запрещено в РФ). Судорожные движения Турции и очевидная военная неготовность к такому развитию событий только подчеркивают тот факт, что бонусов тут у Анкары, которые требуют минимума затрат и дают чистый результат, очень немного.
Саудовская Аравия, откуда демократы окормлялись (и очень прилично по финансам) во время активной фазы сирийской кампании, позже дистанцировалась от них. Эр-Рияд позже даже не особо вмешивался в конфликты в Заевфратье, хотя опции и ресурсы у него там были приличные. И тут оказались не готовы.
Зато Д. Трамп и его команда, которые вошли в эту эпопею с чистого листа, совершенно незамутненно перехватили сирийских демократов под свое крыло. Теперь они играют в США в гольф в кепках МАГА — «столоваться» теперь идлибская демократия новой волны будет в Вашингтоне.
О накоплении влияния
В мире глобальных заговоров, прозорливых планировщиков и творцов закулисных замыслов зачастую совершенно упускается из вида тот факт, что большие социальные системы двигаются сами по себе, и самый искусный промыслитель — это тот, кто умеет это движение оседлать себе на пользу. Примеров ручного управления такими процессами, по крайней мере примеров эффективных, не просто немного — их нет. И американские концептуалисты тут выступают отличным примером.
Куда как рациональнее себя ведут британцы, которые просто везде и всегда мешают всем. В последнем интервью бывший глава MI6 Р. Мур об этом говорит прямо и открыто — это британский способ удержать свое влияние. Есть ли во всем ближневосточном калейдоскопе британская игра? Несомненно, но усилила ли она британские позиции, добавила ли того самого влияния или даже просто удержала его? Нет, просто британские стратегии тут сыграли по принципу подтолкни падающего (регион в целом), регион не упал, но перестроился.
Сейчас никакой стратегии в регионе ни у кого нет. Американские концепции и наработки пока поставлены на полку в библиотеке. Это не значит, что они отправлены в утиль, просто они не актуальны. Выпал из региональной повестки Китай, ужался Иран, полностью дистанцировался ЕС (хотя и не Франция), не активна Россия, нет стратегий даже у аравийцев, даже у Турции.
Часто говорится, что в отсутствии стратегии выигрывает тот игрок, который ее имеет. Это интересно, но неточно. Если у других игроков нет планов, то прозорливый план одного игрока перестанет работать в тот момент, когда эти планы и стратагемы у остальных появятся при условии, что игроки потенциально сильны (а они появятся, поскольку тут игроки сильные, а значит, нет откровенно ведомых).
Что в такой ситуации является наилучшим выбором? Вот то самое влияние, про которое и говорит Р. Мур. Борьбе за это влияние, усилиям по его накоплению и будет посвящена какая-то часть нового регионального этапа. И вот, исходя из этой логики, уже странные выгодоприобретения, как и досадные потери на этапе прошлом, вполне могут стать своего рода трамплинами, если не цепляться за старые идеи.
Опять возьмем в примеры Турцию. Стратегически она находится в очень сложном положении, поскольку внешне кажется, что она чуть не главный игрок, а по факту капитан судна в регионе без карты и компаса. Но что, если Анкара откажется дальновидно от своей самости и на какое-то время попробует побыть у США в роли регионального наместника-вали, помогать США управлять? Тут не просто накопление влияния, тут прямо-таки его резервуар.
Этот сценарий не прост для Р. Эрдогана психологически, но собрать то самое влияние, да еще с помощью британских друзей... Ну это ведь и есть тот самый трамплин. Кстати, очень эффективный по затратам, настолько эффективный, что, скорее всего, будет принят.
У каждого игрока есть теперь такая опция по трансформации своей политики в политику влияния — накопления потенциала. Кстати, для Израиля с его принципом парового катка без тормозов такая трансформация будет очень сложна. России придется определиться, с каким игроком она будет свое влияние накапливать, делать ставку на будущий внутрисирийский конфликт (а он неизбежен) или собирать в другом месте и на другом поле. Может быть, вообще лучше строить больницы в Ираке и водохранилища вместо борьбы за скважины.
