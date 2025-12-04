Нанесены удары по зданию СБУ в Кривом Роге и энергообъекту в Одессе
Российские войска в ночь на 4 декабря провели новое огневое воздействие на объекты противника. Одним из направлений для удара стала Одесская область. Поступают сообщения о том, что обесточенной в результате прилётов оказалась часть областного центра и прилегающих районов.
По последним данным, удар был нанесён по энергетическому объекту в городской черте Одессы. Примечательно, что там же противник размещал один из своих зенитных ракетных комплексов.
Серия ударов была нанесена по целям в Днепропетровской области. Использовались десятки БПЛА типа «Герань». Поступают сообщения о прилётах в районе населённого пункта Васильковка. Этот посёлок городского типа находится примерно на равном расстоянии от Днепропетровска и Запорожья. Через Васильковку проходит главный маршрут снабжения ВСУ в пгт Покровское.
Ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ударила по цели в Харькове. Там так же, как и в Одессе, в результате удара оказался частично обесточен один из районов.
Появились некоторые подробности нанесённого «Искандером» удара по Кривому Рогу. Сообщается о том, что ракета поразила здание СБУ, в котором находились сотрудники украинской спецслужбы вместе с иностранными кураторами. На месте прилёта работают пожарные и медики.
