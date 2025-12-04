В США упал истребитель F-16, место падения назвали «пустынным»

В Соединённых Штатах Америки разбился истребитель F-16. Он выполнял плановый тренировочный полёт, вылетев с авиабазы Неллис в штате Невада. При этом само крушение истребителя произошло во время его полёта над Калифорнией.

Известно, что истребитель принадлежал авиакрылу эскадрильи Thunderbirds американских ВВС.



Представитель ВВС США заявил о том, что лётчик катапультировался, а самолёт упал в пустынной местности неподалёку от национального парка, называемого в Штатах Долиной Смерти. Это примерно в 250 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

На данный момент не озвучено однозначной версии о том, что послужило причиной падения самолёта. Сообщается, что лётчик «столкнулся с нештатной ситуацией на борту F-16, после чего и принял решение о катапультировании».

Тем временем на кадрах с места столкновения F-16 с землёй видно, что эта местность не такая уж и пустынная, как заявляют в военно-воздушных силах США. Появляются данные о том, что в нескольких метрах от места падения находится станция по ремонту автомобилей, а также часть инфраструктуры аэропорта Трона. И, судя по закадровым комментариям и самой съёмке, там были люди. При этом о пострадавших на земле не сообщается.

Кадры с места падения и катапультирования:



Начато расследование причин потери истребителя F-16. Среди предположений - самолёт могут зацепить другой истребитель, который вместе с ним выполнял тренировочный полёт.
6 комментариев
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 06:45
    Хорошо денек сегодня начался! good Там сбушников отдвухсотили, тут Ф16 у "партнеров" гробанулся.
    очень так нормальные новости с утра. yes
  2. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 06:50
    Мы рады за наших "партнеров".............. bully
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:52
      ну ещё бы Пингвин очередной бахнулся для кучи - совсем прекрасно было бы. yes
      меньше техники у останется "партнёров" - нам потенциально лучше - у них меньше соблазнов будет наскакивать.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 07:26
    Представитель ВВС США заявил о том, что лётчик катапультировался, а самолёт упал в пустынной местности неподалёку от национального парка, называемого в Штатах Долиной Смерти.
    "ДолИна" оправдывает свое название.
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      0
      Сегодня, 07:45
      Я б так не сказал, нельзя назвать смертью хоть и внеплановую, но утилизацию летающей железки.
  4. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 07:27
    Хорошие новости с утра - это хорошо !!!