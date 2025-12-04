В США упал истребитель F-16, место падения назвали «пустынным»

В Соединённых Штатах Америки разбился истребитель F-16. Он выполнял плановый тренировочный полёт, вылетев с авиабазы Неллис в штате Невада. При этом само крушение истребителя произошло во время его полёта над Калифорнией.Известно, что истребитель принадлежал авиакрылу эскадрильи Thunderbirds американских ВВС.Представитель ВВС США заявил о том, что лётчик катапультировался, а самолёт упал в пустынной местности неподалёку от национального парка, называемого в Штатах Долиной Смерти. Это примерно в 250 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса.На данный момент не озвучено однозначной версии о том, что послужило причиной падения самолёта. Сообщается, что лётчик «столкнулся с нештатной ситуацией на борту F-16, после чего и принял решение о катапультировании».Тем временем на кадрах с места столкновения F-16 с землёй видно, что эта местность не такая уж и пустынная, как заявляют в военно-воздушных силах США. Появляются данные о том, что в нескольких метрах от места падения находится станция по ремонту автомобилей, а также часть инфраструктуры аэропорта Трона. И, судя по закадровым комментариям и самой съёмке, там были люди. При этом о пострадавших на земле не сообщается.Кадры с места падения и катапультирования:Начато расследование причин потери истребителя F-16. Среди предположений - самолёт могут зацепить другой истребитель, который вместе с ним выполнял тренировочный полёт.

