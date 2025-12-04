Трамп заявил об ухудшении переговорной позиции Украины
Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведённые переговоры Владимира Путина с американской делегацией. Напомним, что переговоры проходили около 5 часов в минувший вторник в Кремле. Американскую сторону представляли Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.
Президент Соединённых Штатов заявил, что позиция Киева на переговорах ухудшилась в сравнении с предыдущими вариантами.
Дональд Трамп:
По словам Трампа, теперь для Украины всё стало только хуже. Но, как выразился Трамп, потому отличную встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом провёл президент России Владимира Путин.
Трамп добавил, что у Украины снова появился шанс на мирное урегулирование:
Американский президент намекнул, что «танцевать танго» отказывается именно Киев, которому уже неоднократно предлагали пойти на сделку с Москвой.
И классическая тирада от Трампа:
Напомним, что Зеленский пытался встретится с Уиткоффом в Ирландии - до прилёта американцев в Москву и уже после их переговоров с президентом России в Кремле. Но с главой киевского режима Уиткофф и Кушнер встречаться не стали.
