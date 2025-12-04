Трамп заявил об ухудшении переговорной позиции Украины

8 596 14
Трамп заявил об ухудшении переговорной позиции Украины

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведённые переговоры Владимира Путина с американской делегацией. Напомним, что переговоры проходили около 5 часов в минувший вторник в Кремле. Американскую сторону представляли Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.

Президент Соединённых Штатов заявил, что позиция Киева на переговорах ухудшилась в сравнении с предыдущими вариантами.

Дональд Трамп:

Когда я в Белом доме говорил Зеленскому, что у нет козырей, так и есть – у него их нет. И тогда было лучшее время для мирного урегулирования. Но они тогда решили этого не делать.

По словам Трампа, теперь для Украины всё стало только хуже. Но, как выразился Трамп, потому отличную встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом провёл президент России Владимира Путин.

Трамп добавил, что у Украины снова появился шанс на мирное урегулирование:

Но чем всё закончится, я не могу сказать, ведь для танго нужны двое.

Американский президент намекнул, что «танцевать танго» отказывается именно Киев, которому уже неоднократно предлагали пойти на сделку с Москвой.

И классическая тирада от Трампа:

И вы знаете, если бы я был президентом ничего этого бы не было. У них (у Украины) остались бы 100% территорий. А сейчас всё для них печально.

Напомним, что Зеленский пытался встретится с Уиткоффом в Ирландии - до прилёта американцев в Москву и уже после их переговоров с президентом России в Кремле. Но с главой киевского режима Уиткофф и Кушнер встречаться не стали.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 07:11
    Сегодня еще только четверг. А что и как скажет Трамп в пятницу пока не знает даже он сам. Потому что многие политические решения он принимает в зависимости от ноги, с которой он встал.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 07:34
      Дилетант
      Сегодня, 07:11
      Сегодня еще только четверг. А что и как скажет Трамп в пятницу пока не знает даже он сам.

      hi Что ещё остаётся рыжему нарциссу из Фашингтона, как с завистью созерцать дружбу России и Индии, несмотря на долгое окучивание последней и предложение разного рода плюшек. wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:20
    ❝ Трамп заявил об ухудшении переговорной позиции Украины ❞ —

    — Свидомые ещё не раз поменяют позицию в сторону ухудшения ...
    (Вся «Камасутра» к их услугам)
    1. Наган Звание
      Наган
      +4
      Сегодня, 07:24
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Вся «Камасутра» к их услугам

      В итоге от всей камасутры им останется коленно-локтевая с широко открытым ртом.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 07:23
    Президент Соединённых Штатов заявил, что позиция Киева на переговорах ухудшилась в сравнении с предыдущими вариантами.

    Так Путин предупреждал же.... Не шутил ни разу..
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 07:24
    Это с утра "заявил"? К вечеру заявит обратное...
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 08:06
      Это мы тут с вами можем приколоться, а свой электорат он натренил знатно. Всё сглатывается без вопросов и сомнений. И даже в мыслях нет предъявить ему за балабола.
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 08:17
    Террористический ЕС стоит за террористом Зеленским.
    Зеленский нападает на гражданские торговые суда в Черном море, в международных водах. Это называется терроризм!
    Бывший президент США и военачальник Буш однажды заявил, что любой, кто поддерживает террористов, сам является террористом!
    Настало время России, некоторым другим государствам и Трампу внести ЕС в список террористических организаций!
    Тогда, при Буше и последующих президентах США, страны очень быстро добавлялись в списки террористов! Если Трамп не добавит ЕС и Украину в список террористов, то доверие к нему будет ещё меньше!
    Короче говоря, нет ЕС — нет войны!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:25
    А не сегодня ли украинские " нихочухи " встречаются с Уиткоффом в его клубе .Интересно где он с ними встретится - в складе клюшек для гольфа ? laughing Какие упёртые эти упороные украинские нихочухи. laughing А ведь Трампу даже не надо ставить подпись будет под " мирным " договором.( в проекте). bully
  7. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 08:46
    У них (у Украины) остались бы 100% территорий.

    Минус Крым, минус Донбасс
  8. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 08:52
    Чепуха от драного уха, ВВП отказал им в просьбе вернуть (Кемьскую волость) т.е. Кинбурнскую косу и ЗАЭ, вот зачем приезжали наглые попрошайки.
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 09:14
    100 процентов территорий у них бы точно не остались, будь Трамп президентом. Ибо Крым и половина Донбасса уехали еще при Обаме.
  10. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 09:15
    Не так давно Трамп сказал, что если зелепука не подпишет его мирный план, то ему придётся дать возможность драться до посинения, но уже без поддержки США и следующие условия для украины будут хуже. В принципе всё к этому и идёт т.к. в плане Трампа, помимо прочего, было зашито - отказ украины от Донбасса, признание русского языка и прекращение гонений на РПЦ, что бандерлоги последовательно, по всем трём этим пунктам, и отвергли. Трамп понимает, что Россия этот кастрированный план подписывать не будет и теперь имеет все основания для продолжения СВО, что в обозримом будущем естественно ухудшит положение куева.
  11. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    0
    Сегодня, 09:43
    По словам Трампа, теперь для Украины всё стало только хуже

    А собственно, чем стало хуже? Если рассматривать внешний фактор, ухудшения не наблюдается:
    Экономических санкций со стороны США и ЕС не наблюдается, напротив идет помощь. Объемы поставляемого вооружения и боеприпасов, разведданных никто урезать не собирается. Таким образом, тыловое обеспечение ВСУ на спад не идет, а тыл в затянувшейся войне играет важнейшую роль.
    Напротив, экономические санкции против РФ только усиливаются и становятся все более болезненными и успехи на ЛБС достигаются большой ценой