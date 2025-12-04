Когда я в Белом доме говорил Зеленскому, что у нет козырей, так и есть – у него их нет. И тогда было лучшее время для мирного урегулирования. Но они тогда решили этого не делать.

Но чем всё закончится, я не могу сказать, ведь для танго нужны двое.

И вы знаете, если бы я был президентом ничего этого бы не было. У них (у Украины) остались бы 100% территорий. А сейчас всё для них печально.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведённые переговоры Владимира Путина с американской делегацией. Напомним, что переговоры проходили около 5 часов в минувший вторник в Кремле. Американскую сторону представляли Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.Президент Соединённых Штатов заявил, что позиция Киева на переговорах ухудшилась в сравнении с предыдущими вариантами.Дональд Трамп:По словам Трампа, теперь для Украины всё стало только хуже. Но, как выразился Трамп, потому отличную встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом провёл президент России Владимира Путин.Трамп добавил, что у Украины снова появился шанс на мирное урегулирование:Американский президент намекнул, что «танцевать танго» отказывается именно Киев, которому уже неоднократно предлагали пойти на сделку с Москвой.И классическая тирада от Трампа:Напомним, что Зеленский пытался встретится с Уиткоффом в Ирландии - до прилёта американцев в Москву и уже после их переговоров с президентом России в Кремле. Но с главой киевского режима Уиткофф и Кушнер встречаться не стали.