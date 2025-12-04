Украинские источники пишут о столкновениях спецназа ГУР и ВСУ под Киевом

12 019 38
Украинские источники пишут о столкновениях спецназа ГУР и ВСУ под Киевом

Украинские источники пишут о столкновениях между спецназом ГУР и военнослужащими ВСУ под Киевом. В сообщениях содержится информация о том, что перестрелка произошла в одном из санаториев загородного рекреационного комплекса Конча-Заспа. Речь о санатории «Жовтень» («Октябрь»).

Вооружённые сотрудники ГУР ворвались на территорию санаторию, предварительно сломав ворота и пробив дыру в заборе. Одновременно с этим, как сообщают представители Нацполиции, нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия.

Через несколько минут «гуровцы» взяли 10 военнослужащих войсковой части А4005 фактически в заложники. Причём все они были избиты. Многим впоследствии понадобилась медпомощь.



Затем, как пишет украинская пресса, «пленных отпустили», начав оборудовать огневые позиции непосредственно на территории санатория.

К месту происшествия стали съезжаться сотрудники национальной и военной полиции Украины, туда же прибыл начальник областного ТЦК по Киевской области, несколько представителей областной администрации. Когда представители ОВА попытались выйти на связь с забаррикадировавшимися за забором сотрудниками ГУР, те ответили огнём в воздух.

Далее к санаторию «Октябрь» прибыла специальная группа ГБР.

Выяснилось, что изначальной причиной действий «гуровцев» стал «имущественный спор». В ГУР считают, что недвижимость в Конча-Заспе принадлежит их ведомству, в ВСУ – что принадлежит им, точнее – находится в аренде.

Дошло до того, что в попытке урегулировать этот «имущественный спор», более похожий на бандитскую разборку, прибыл замглавкома ВСУ. Однако и его на территорию объекта впускать отказались.

Как выясняется, до этой ситуации «гуровцы» как минимум дважды наведывались в санаторий с требованием к военнослужащим ВСУ его освободить. Видимо, их требования покинуть территорию, выполнены не были, и потому в ход пошёл бандитский вариант развития событий, когда одна банда пытается поделить сферы влияния с другой.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BASHAR ASAD Звание
    BASHAR ASAD
    +17
    Сегодня, 08:00
    Мелочь , а приятно то как с утреца
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +7
      Сегодня, 08:23
      Там скоро не такое начнется. А в случае подписания любых документов, недовольные с оружием устроят массовую резню по всей 404.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +3
        Сегодня, 08:48
        Да и пес с ними!)) У бандеры места всем хватит!
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 09:31
        в попытке урегулировать этот «имущественный спор»

        Как в старые, добрые времена. Также вспомнил "святые годы" при ЕБНе.
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 09:32
      А главное название, из-за чего кончают то
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:37
      Было бы справедливо расширять Майдан в глобальном плане, перенося его сладкие плоды к прародителям в Фашингтон и Ландон.
      Дай им Бог удачи перенести идеи бандеро-бандитизма за океанскую лужу и за проливы, печеньки ведьмы Нудельман ( Нуланд) взрастили дерьмократические плоды бандерштата.
  2. Седов Звание
    Седов
    +9
    Сегодня, 08:01
    Надо помочь "ребятам" в санатории "Гераньками"..
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 08:03
    ❝ Украинские источники пишут о столкновениях между спецназом ГУР и военнослужащими ВСУ под Киевом ❞ —

    — «Братвы, перестреляйте друг друга» ...
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +7
    Сегодня, 08:08
    Они там слишком хорошо живут... Санатории,конча заспа... Не хило.. А нам показывают пленных ВСУ- заморышей зачуханных...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Андрей Николаевич
      Они там слишком хорошо живут... Санатории,конча заспа... Не хило..

      Ой, да ладно! Там тот санаторий уже лет 15 как на ладан дышал. Вся сантехника сгнила и ремонтировать никто не собирался. И, судя по факелу на фото, света точно нет. А вообще удивляет, чего за него зацепились? Там по всей Конче столько санаториев ! Есть, где разгуляться.
      1. ЗлойКоммунист Звание
        ЗлойКоммунист
        +6
        Сегодня, 08:58
        Натура такая, там где халява и даже если будут пироги с хамном раздавать, оукраинец будет набирать в обе руки и запазуху
      2. zelivee Звание
        zelivee
        0
        Сегодня, 09:30
        Территорию под застройку готовят. ГУР и ВСУ там роль титушек выполняют.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 08:10
    Ну что тут скажешь? Хи-хи.... laughing
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:08
      Обыкновенный фашизм.Вместе с бандитизмом,рекетом и мародерством
  6. Сандро56 Звание
    Сандро56
    +8
    Сегодня, 08:10
    Удачи обоим стронам в их нелёгком деле!
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:10
    90 е вернулись на Украину ,только раньше это было бандитизмом ,а сейчас это называется демократией
  8. Saler Звание
    Saler
    +2
    Сегодня, 08:12
    Скоро такие разборки будут только увеличиваться и Украина вернется в 90-е.
    Сами выбрали такой путь. hi
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:14
    Очень странный междусобойчик ,что то недоговаривают.У ВСУ "Абрамчики" и "Лёпарды" ещё остались ? Гусеницы у танков для чего ?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:50
      Цитата: tralflot1832
      Гусеницы у танков для чего ?

      Чтобы ГУРовцев и СБУшников давить.
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 08:20
    там еще банда СБУ есть..они тоже вроде сами за себя..и своего непосредственного начальничка.
    Кстати..вчера прилетело по зданию СБУ вроде..в Крiвом Рiги
  11. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +5
    Сегодня, 08:25
    Срочно на разборки туда выслать пару Искандеров!
  12. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +5
    Сегодня, 08:26
    Хорошо бы, и нам внести свою лепту в этот спор. Такой шикарный слив "места временной дислокации". Да еще и элитного подразделения. Место известно с точностью до метра. Кто там находится- известно. Ну, так и пусть туда прилетит, что нибудь тяжёлое. Нет объекта спора, нет спорящих- красота!
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 09:34
      На эти развалины тратить ракеты? Уже целей нет важнее? Эти сами должны себя ликвидировать. Разве что можно бы масла чуть подлить.
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 08:28
    Пожелаем успехов обеим сторонам. Чтобы они сами друг-друга перебили.
  14. Русь Звание
    Русь
    +4
    Сегодня, 08:28
    ТЦК им подогнать... сразу всё по норам разбегутся....
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 09:36
      Так тцк к таким не поедут. У тех оружие с собой)))
  15. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 08:30
    Кто за кого топит? Я за обе стороны, пусть у них не собьется прицел и не дрогнет рука! Типа, когда играют условно бразилы с аргентосами, я болею за то, чтоб они показали красивый футбол и назабивали побольше.
  16. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 08:31
    Представляю, что будет на Украине, если разом ликвидировать ее политическую верхушку. Есть три центра силы -ВСУ, СБУ и ГУР.
    1. ANB Звание
      ANB
      +3
      Сегодня, 08:44
      . Есть три центра силы

      Да больше их там.
      Те же нацики, хоть формально и входят в ВСУ/НГУ, никому не подчиняются и делают, что хотят.
      Уголовники тоже никуда не делись.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Товарищ Берия
      Есть три центра силы -ВСУ, СБУ и ГУР.

      При Авакове МВД имело не меньшую силу.
    3. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 09:39
      Во во . Давно надо было верхушку накрывать , а не играть в джентльменов. Они бы не играли, если б была на то их воля. пинды и саксы не играют, как нам известно. Почему Наш играет с наркофюрером , который не понимает , что такое честь и достоинство, я не понимаю
  17. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 08:44
    потому в ход пошёл бандитский вариант развития событий, когда одна банда пытается поделить сферы влияния с другой.

    Банды, группировки и т.д. - Украина одна большая ОПГ, даже в гитлеровской Германии такого не было.
  18. Роман RUS Звание
    Роман RUS
    +1
    Сегодня, 08:57
    Эх жаль, что мы не смогли помочь этим скотам урегулировать спор посредствам Искандера.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:03
      Цитата: Роман RUS
      Эх жаль, что мы не смогли помочь этим скотам урегулировать спор посредствам Искандера.

      Да уж. А если добавить, что напротив в лесочках воинские части были...мы еще свое наверстаем!
  19. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 09:08
    Меркантильная холопская разборка, плохо что гранаты в дело не пошли.
  20. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 09:12
    А что, ГУР уже не входит в ВСУ?
    Ну тогда привет от батьки Махно.
  21. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 09:28
    Ну а что было дальше? Кто победил? Кто сколько потерь понëс? Дайте больше информации.
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:36
    Искандер бы туда для перемирия отправили.