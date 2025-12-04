Украинские источники пишут о столкновениях спецназа ГУР и ВСУ под Киевом
Украинские источники пишут о столкновениях между спецназом ГУР и военнослужащими ВСУ под Киевом. В сообщениях содержится информация о том, что перестрелка произошла в одном из санаториев загородного рекреационного комплекса Конча-Заспа. Речь о санатории «Жовтень» («Октябрь»).
Вооружённые сотрудники ГУР ворвались на территорию санаторию, предварительно сломав ворота и пробив дыру в заборе. Одновременно с этим, как сообщают представители Нацполиции, нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия.
Через несколько минут «гуровцы» взяли 10 военнослужащих войсковой части А4005 фактически в заложники. Причём все они были избиты. Многим впоследствии понадобилась медпомощь.
Затем, как пишет украинская пресса, «пленных отпустили», начав оборудовать огневые позиции непосредственно на территории санатория.
К месту происшествия стали съезжаться сотрудники национальной и военной полиции Украины, туда же прибыл начальник областного ТЦК по Киевской области, несколько представителей областной администрации. Когда представители ОВА попытались выйти на связь с забаррикадировавшимися за забором сотрудниками ГУР, те ответили огнём в воздух.
Далее к санаторию «Октябрь» прибыла специальная группа ГБР.
Выяснилось, что изначальной причиной действий «гуровцев» стал «имущественный спор». В ГУР считают, что недвижимость в Конча-Заспе принадлежит их ведомству, в ВСУ – что принадлежит им, точнее – находится в аренде.
Дошло до того, что в попытке урегулировать этот «имущественный спор», более похожий на бандитскую разборку, прибыл замглавкома ВСУ. Однако и его на территорию объекта впускать отказались.
Как выясняется, до этой ситуации «гуровцы» как минимум дважды наведывались в санаторий с требованием к военнослужащим ВСУ его освободить. Видимо, их требования покинуть территорию, выполнены не были, и потому в ход пошёл бандитский вариант развития событий, когда одна банда пытается поделить сферы влияния с другой.
Информация