Кулеба: Чем дольше будем воевать, тем больше территорий и людей потеряем
Всё активнее стал вести себя в медийной сфере бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На днях он заявил о том, что это глава офиса Зеленского Андрей Ермак сорвал процесс по контактированию и переговорам с зятем Трампа Кушнером до того, как сам Трамп во второй раз стал президентом. Теперь Кулеба «зрадит» по поводу продолжения боевых действий.
По словам экс-министра, в 2026 году Украина неизбежно столкнётся с новыми людскими и территориальным потерями, если война продолжится.
Кулеба:
К декабрю 2026 года мы неизбежно потеряем больше территорий и людей, чем потеряли к декабрю 2025-го. Что важно: на столе будут лежать всё те же предложения, что и сейчас.
При этом Кулеба заявляет, что «коллапса украинской обороны не произойдёт, потому что у Украины есть достаточно ресурсов для ведения войны»:
Но у нас недостаточно ресурсов, чтобы поменять её траекторию.
Кулеба в завуалированных формулировках даёт понять, что он выступает за мирное урегулирование прямо сейчас. По его словам, необходим серьёзный и обстоятельный разговор, который должен привести к конечному результату.
Напомним, что за ноябрь 2025 года российские войска освободили территорию площадью около 700 кв. км. Это наибольший показатель с июня 2022 года.
