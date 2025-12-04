Кулеба: Чем дольше будем воевать, тем больше территорий и людей потеряем

4 984 28
Кулеба: Чем дольше будем воевать, тем больше территорий и людей потеряем

Всё активнее стал вести себя в медийной сфере бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На днях он заявил о том, что это глава офиса Зеленского Андрей Ермак сорвал процесс по контактированию и переговорам с зятем Трампа Кушнером до того, как сам Трамп во второй раз стал президентом. Теперь Кулеба «зрадит» по поводу продолжения боевых действий.

По словам экс-министра, в 2026 году Украина неизбежно столкнётся с новыми людскими и территориальным потерями, если война продолжится.

Кулеба:

К декабрю 2026 года мы неизбежно потеряем больше территорий и людей, чем потеряли к декабрю 2025-го. Что важно: на столе будут лежать всё те же предложения, что и сейчас.

При этом Кулеба заявляет, что «коллапса украинской обороны не произойдёт, потому что у Украины есть достаточно ресурсов для ведения войны»:

Но у нас недостаточно ресурсов, чтобы поменять её траекторию.

Кулеба в завуалированных формулировках даёт понять, что он выступает за мирное урегулирование прямо сейчас. По его словам, необходим серьёзный и обстоятельный разговор, который должен привести к конечному результату.

Напомним, что за ноябрь 2025 года российские войска освободили территорию площадью около 700 кв. км. Это наибольший показатель с июня 2022 года.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:38
    ❝ Кулеба: Чем дольше будем воевать, тем больше территорий и людей потеряем ❞ —

    — Прозрел! ...
    (Или дозрел)
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:40
      Кратковременное просветление... сбой в мозгу.... wink
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 08:55
      Даже у упоротых патриотов начинается проясняться в голове. Даже кастрюли не защитили от "зловредной российской пропаганды" laughing
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:48
        Ну ещё бы - скажем ФАБ-3000 очень убедительная и крайне зловредная российская пропаганда. От которой никакая кастрюля вот ни фига не помогает...
    3. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 09:23
      когда фсе факты на лицо и приперли к стенке, то уже и фантазии закончились laughing
    4. Hishnik Звание
      Hishnik
      0
      Сегодня, 09:28
      Не метит ли он в президенты?
    5. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Прозрел! ...
      (Или дозрел)

      Чубака с должности пролетел и мозги вернулись, до этого он такой бред нес
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:50
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 08:38
      Прозрел! ...
      (Или дозрел)

      hi Люся ( Арестович ) тоже после ухода с Банковой заговорил на русском языке.
  2. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:41
    у чувака пропал доступ к халявной наркоте?
  3. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:45

    К декабрю 2026 года мы неизбежно потеряем больше территорий и людей, чем потеряли к декабрю 2025-го. Что важно: на столе будут лежать всё те же предложения, что и сейчас.

    То, что потеряют больше людей и территорий - точно.
    А вот предложения будут совсем другие
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:05
      Да как бы уже и не предложения.А условия,требования
      1. Пензяк Звание
        Пензяк
        0
        Сегодня, 09:20
        Надеюсь через год некому будет предъявлять требования и ультиматумы.
        Верхушка сбежит, нацики лягут или в колонии будут харчеваться. Да оно и к лучшему.
        Прапор какой-нибудь подпишет капитуляцию.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 08:47
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Кулеба: Чем дольше будем воевать, тем больше территорий и людей потеряем

    это и без Кулебы понятно всем адекватным по моему.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 08:57
      ,,Кулебе-головного мозга,, нужно было раньше слушать и конспектировать ВВП!!
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 08:48
    Хорошо что хунта такие овощи, любые переговоры с нелегитимными-уже провал.

    на столе будут лежать всё те же предложения, что и сейчас.
    уже будут другие, намного хуже для укрофашистов.
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    -5
    Сегодня, 08:49
    Учитывая, что битва за Славянск и Крамоторск ещё не началась, можно уверенно сказать, что через год Донбасс не будет освобожден, поэтому естественно мерзавцы тянут время прекрасно понимая, что такими темпами Путин будет достигать своих целей ещё очень, очень долго , даже после полного освобождения всех наших регионов, боевые действия могут продолжиться. Они не согласятся на мир и что дальше?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +3
      Сегодня, 08:58
      почему год? скорость, отступления все возрастает, если потом откажутся от мира то войска дальше пойдут
  8. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 08:54
    Однако же что отдаление от кормушки животворящее делает! laughing
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:06
      Цитата: БМП-2
      Однако же что отдаление от кормушки животворящее делает!

      Решил подсуетиться пока еще можно вписаться в обойму "миротворцев"
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Nastia Makarova
    почему год? скорость, отступления все возрастает, если потом откажутся от мира то войска дальше пойдут

    Дело не в скорости отступления, там укрепрайоны, за Покровск год бадались, за Волчанск полтора года, за Часов Яр год, делайте сами выводы.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 09:37
      К Покровску подошли только в августе если что.
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 09:10
    Пан Кулеба, у пана Сырского усе под контролем. Как раз сейчас они заканчивают зачищать Покровск.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:14
    Территории и люди для вас не главное , главное що на войне вы можете продолжать воровать.
  12. monetam Звание
    monetam
    0
    Сегодня, 09:21
    "Чем дольше будем воевать, тем больше территорий и людей потеряем" - ай-яй-яй, и шо вы говорите ! помнится, летом 2023-го был совсем иной репертуар - воевать безостановочно до сверхпобедной победы!
  13. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 09:28
    Цитата: Nastia Makarova
    почему год? скорость, отступления все возрастает, если потом откажутся от мира то войска дальше пойдут

    Поэтому их все устраивает, они прекрасно понимают, что для полного освобождения всех земель ещё пару лет это точно, они ничего не теряют, а нам ещё доказать нужно что мы можем. Потом может и согласятся, а может и нет.
  14. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 09:31
    Вечно повторяющаяся ситуация, как только наши войска идут вперёд и освобождают свои земли от холопской нечести, поднимается вой о перемирии со стороны зачинщиков.
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:41
    что «коллапса украинской обороны не произойдёт, потому что у Украины есть достаточно ресурсов для ведения войны»

    Если коллапса не произойдет, никто бы в истерике с формулами мира не бегал бы.
  16. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 09:47
    Он просто бывший, на посту пел другие песни...