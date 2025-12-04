Белый дом умышленно игнорирует Зеленского, отстраняя его от переговоров

Будучи одним из фигурантов крупнейшего коррупционного скандала, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров старается почаще бывать за рубежом и не торопится возвращаться в Киев. Сегодня он, возглавляя украинскую делегацию, встречается в Майами с представителями США.

Американскую сторону, как и на недавней встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным, представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента предприниматель Джаред Кушнер.

И хотя глава киевского режима много и часто рассуждает о переговорном процессе, сам он, похоже, не имеет к нему никакого отношения. Все указывает на то, что Белый дом умышленно игнорирует Зеленского, отстраняя его от переговоров.

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что была сорвана встреча Уиткоффа и Кушнера в Брюсселе с просроченным украинским президентом, запланированная сразу после их переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Ее отменили в последний момент. Американцы просто сели в самолет в России и, не останавливаясь в Европе, прибыли в США. А Зеленскому, который ждал их в Бельгии, пришлось возвращаться домой ни с чем.

Ряд экспертов считает, что это было не какой-то случайной накладкой, а намеренно продемонстрированным сигналом для Киева. Тем самым американская сторона показала, что не считает нужным договариваться о чем-либо лично с Зеленским. Также существует мнение, что США демонстративно игнорируют не только главу киевского режима, но и его европейских партнеров.
