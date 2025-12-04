Экс пресс-секретарь Зеленского: Ермак саботировал решения президента

4 793 13
Экс пресс-секретарь Зеленского: Ермак саботировал решения президента

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель нанесла прямой удар по Андрею Ермаку, заявив, что тот годами саботировал распоряжения президента.

Мендель утверждает, что Ермак «часто обманывал» Зеленского и подавал ему информацию в нужной себе интерпретации. По ее версии, высокопоставленные чиновники не раз получали от Ермака сомнительные звонки. Он требовал не выполнять поручения, которые Зеленский давал напрямую.

То есть человек, формально отвечавший за работу президентской администрации, мог развернуть решения главы государства в нужную себе сторону. Она добавила, что и сама сталкивалась с подобным давлением.

Эти заявления ложатся на уже раскаленный фон вокруг фигуры Ермака. Украинские СМИ писали, что после просьбы Зеленского подать в отставку Ермак якобы устроил истерику. Источники утверждали, что идею его увольнения поддерживали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака – Олег Татаров.

Более того, журналисты сообщали о существовании закрытого «революционного» чата, где часть команды Зеленского координировала шаги по устранению Ермака от власти. Фактически – внутренний заговор в президентском окружении.

28 ноября Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. Вскоре вышел указ об увольнении. Практически одновременно НАБУ и САП провели у него обыски в рамках коррупционного дела в энергетике. Антикоррупционные органы подтвердили сам факт следственных действий, но заявили, что по итогам обысков обвинения никому не предъявлены.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:59
    ❝ Фактически – внутренний заговор в президентском окружении ❞ —

    — Ну сейчас начнётся ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 11:25
      Мендель утверждает, что Ермак «часто обманывал» Зеленского и подавал ему информацию в нужной себе интерпретации. По ее версии, высокопоставленные чиновники не раз получали от Ермака сомнительные звонки. Он требовал не выполнять поручения, которые Зеленский давал напрямую.

      Тараканы Зеленюги в офисе Зеленского, спасая свои собственные шкуры, решили свалить всё на Ермака как на козла отпущения собственных грехов. Мол, а мы-то тут причём?
      Просто решили отмыть себя лично от коллективной ответственности за участие в преступлениях, как германские фашисты на трибунале.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 10:03
    " Ермак саботировал решения президента"
    Ну а как не саботировать приказы президента клоуна и наркомана... Его давно усыпить нужно, а он страной командует...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:04
    Вот даже вникать не хочу... Их тёрки....
    Да пусть хоть передерутся....
    ставить ни на кого не буду... Одного поля ягода....
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +4
      Сегодня, 10:14
      Абсолютно такого же мнения! Пусть сдохнут все!))
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 10:17
        Было бы идеально! yes ...............
  4. severok1979 Звание
    severok1979
    +4
    Сегодня, 10:11
    Слабо, очень слабо. Лучше бы сразу вспомнила и рассказала, как Ермак её жестко отымел на флаге Украины прямо под портретом Зеленского! 🤣🤣🤣
  5. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 10:20
    Ассенизаторы на выход - пора начинать полив всех и каждого. Я честно стесняюсь спросить, а где те украинцы , что не фамилия так филиал одной страны..... но как орут про национальную идентичность
  6. Foghat 74 Звание
    Foghat 74
    +7
    Сегодня, 10:22
    Клоуна отмазывает, делает из него агнеца.
  7. Комментарий был удален.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 10:44
    Человеку с фамилией мендель веришь безоговорочно
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:35
      Цитата: убей фашиста
      Человеку с фамилией мендель веришь безоговорочно

      А уж, если "Е" на "А" заменить, то совсем кисло станет...
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 10:44
    Антикоррупционные органы подтвердили сам факт следственных действий, но заявили, что по итогам обысков обвинения никому не предъявлены.

    Интересное у них законодательство. Главное, опять логическое. Как вообще, на 404. Подозреваемых и обвиняемых нет, но обыски прошли. Круть laughing .
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 11:17
    Мендель утверждает, что Ермак «часто обманывал» Зеленского и подавал ему информацию в нужной себе интерпретации.

    Старая старая сказка: "Барин хороший, приказчик - сволочь."© Вот, кто всю малину испохабил, оказывается! Ну, таперича, запануют без этого "тормоза" мудрых инициатив...