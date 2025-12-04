Экс пресс-секретарь Зеленского: Ермак саботировал решения президента

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель нанесла прямой удар по Андрею Ермаку, заявив, что тот годами саботировал распоряжения президента.Мендель утверждает, что Ермак «часто обманывал» Зеленского и подавал ему информацию в нужной себе интерпретации. По ее версии, высокопоставленные чиновники не раз получали от Ермака сомнительные звонки. Он требовал не выполнять поручения, которые Зеленский давал напрямую.То есть человек, формально отвечавший за работу президентской администрации, мог развернуть решения главы государства в нужную себе сторону. Она добавила, что и сама сталкивалась с подобным давлением.Эти заявления ложатся на уже раскаленный фон вокруг фигуры Ермака. Украинские СМИ писали, что после просьбы Зеленского подать в отставку Ермак якобы устроил истерику. Источники утверждали, что идею его увольнения поддерживали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака – Олег Татаров.Более того, журналисты сообщали о существовании закрытого «революционного» чата, где часть команды Зеленского координировала шаги по устранению Ермака от власти. Фактически – внутренний заговор в президентском окружении.28 ноября Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. Вскоре вышел указ об увольнении. Практически одновременно НАБУ и САП провели у него обыски в рамках коррупционного дела в энергетике. Антикоррупционные органы подтвердили сам факт следственных действий, но заявили, что по итогам обысков обвинения никому не предъявлены.

