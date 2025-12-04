Пропагандистская кампания политиков-русофобов при поддержке подконтрольных СМИ, в ходе которой в головы простых европейцев методично буквально вдалбливается мифическая российская угроза, дает свои плоды. Более половины жителей Евросоюза считают высоким риск войны с Россией уже в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют данные опроса французской компании Cluster 17, опубликованные в парижском журнале Le Grand Continent.Опрос был проведен среди граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Хорватии 22-28 ноября, в нем приняли участие 9553 человека. Согласно его результатам, высоким риск войны Евросоюза с Россией считают 51% опрошенных. Хотя и тех, кто с этим не согласен набралось немало — 46% назвали такую вероятность низкой, либо вообще считают нереальным вооруженное столкновение с РФ.Наблюдается прямая корреляция с политикой русофобии на уровне государственной пропаганды. Наиболее высоким (77%) риск войны посчитали жители Польши. Среди итальянцев таковых набирается 65%, что тоже весьма немало.Стоит отметить, что вопрос был задан весьма нейтрально. Речь идет о гипотетическом риске военного конфликта ЕС с Россией как таковом, без уточнения, какая из сторон готова развязать его первой.При этом важно отметить, что в способность своих национальных армий противостоять Вооруженным силам РФ европейцы верят весьма слабо. Почти семьдесят процентов (69%) опрошенных считают, что их страна не смогла бы выстоять в конфликте, тогда как всего 26% выразили противоположное мнение.Слабо верят европейцы в риск войны с Китаем. Такую угрозу признали 15% респондентов, тогда как 81% назвали это маловероятным или вовсе невозможным. В гипотетический военный конфликт с Ираном верят 17% при 77% тех, кто совсем не видит угрозы со стороны Тегерана.Зато есть граждане Евросоюза, кто не исключил войны с США. Среди опрошенных это мнение поддержали 10 процентов, 86% с ними не согласны. При этом почти половина (48%) респондентов назвали президента США Дональда Трампа «врагом Европы», что на 4 пункта больше, чем в сентябре. Только 10% считают американского лидера «другом» ЕС, а «ни тем, ни другим» - 40%.Большинство европейцев считают, что лучше держаться на равном расстоянии от Соединенных Штатов и Китая, чем вступать в союз с одной из двух великих держав.Наиболее вероятным жители стран ЕС считают риск полномасштабной войны с террористическими организациями. Высоким его назвали 63%, низким или отсутствующим — 31%. Наиболее опасным его признали жители Франции — 86%, наиболее низким или отсутствующим данный риск назвали жители Португалии — 51%.