Более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с РФ в ближайшие годы

Пропагандистская кампания политиков-русофобов при поддержке подконтрольных СМИ, в ходе которой в головы простых европейцев методично буквально вдалбливается мифическая российская угроза, дает свои плоды. Более половины жителей Евросоюза считают высоким риск войны с Россией уже в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют данные опроса французской компании Cluster 17, опубликованные в парижском журнале Le Grand Continent.

Опрос был проведен среди граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Хорватии 22-28 ноября, в нем приняли участие 9553 человека. Согласно его результатам, высоким риск войны Евросоюза с Россией считают 51% опрошенных. Хотя и тех, кто с этим не согласен набралось немало — 46% назвали такую вероятность низкой, либо вообще считают нереальным вооруженное столкновение с РФ.

Наблюдается прямая корреляция с политикой русофобии на уровне государственной пропаганды. Наиболее высоким (77%) риск войны посчитали жители Польши. Среди итальянцев таковых набирается 65%, что тоже весьма немало.



Стоит отметить, что вопрос был задан весьма нейтрально. Речь идет о гипотетическом риске военного конфликта ЕС с Россией как таковом, без уточнения, какая из сторон готова развязать его первой.

При этом важно отметить, что в способность своих национальных армий противостоять Вооруженным силам РФ европейцы верят весьма слабо. Почти семьдесят процентов (69%) опрошенных считают, что их страна не смогла бы выстоять в конфликте, тогда как всего 26% выразили противоположное мнение.

Слабо верят европейцы в риск войны с Китаем. Такую угрозу признали 15% респондентов, тогда как 81% назвали это маловероятным или вовсе невозможным. В гипотетический военный конфликт с Ираном верят 17% при 77% тех, кто совсем не видит угрозы со стороны Тегерана.

Зато есть граждане Евросоюза, кто не исключил войны с США. Среди опрошенных это мнение поддержали 10 процентов, 86% с ними не согласны. При этом почти половина (48%) респондентов назвали президента США Дональда Трампа «врагом Европы», что на 4 пункта больше, чем в сентябре. Только 10% считают американского лидера «другом» ЕС, а «ни тем, ни другим» - 40%.



Большинство европейцев считают, что лучше держаться на равном расстоянии от Соединенных Штатов и Китая, чем вступать в союз с одной из двух великих держав.

Наиболее вероятным жители стран ЕС считают риск полномасштабной войны с террористическими организациями. Высоким его назвали 63%, низким или отсутствующим — 31%. Наиболее опасным его признали жители Франции — 86%, наиболее низким или отсутствующим данный риск назвали жители Португалии — 51%.

  1. severok1979 Звание
    severok1979
    +4
    Сегодня, 10:08
    Цель опроса не выяснить, сколько европейцев реально боится войны с Россией, а выяснить точный процент дураков среди населения Европы.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 10:13
      Дело даже не в цели опроса, а в том что западный обыватель на фоне СВО не понимает какой характер примет мировая война..... может мы сами виноваты, что на данном этапе убедили их в применении артиллерии и БПЛА и они не представляют как выглядят ядерные солнца........ как сказал Путин подписывать мирные договора будет не с кем.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 10:46
        hi!
        Цитата: Silver99
        может мы сами виноваты, что на данном этапе убедили их в применении артиллерии и БПЛА и они не представляют как выглядят ядерные солнца........
        Именно поэтому я регулярно говорю здесь о необходимости напоминания этой картинки ХОТЯ БЫ на полигоне (не говоря уже о каком-нибудь вонючем острове в Европе), а меня за это регулярно клюют.

        У Хрущёва сработало - взрывная волна в западных головах была куда сильнее и гуляла куда дольше, чем та, которая Землю 4 раза обогнула. Может быть и сейчас поискать где-нибудь посреди Тихого океана ничейный атолл площадью, хотя бы, с Лондон, да показать, как он красиво НАВСЕГДА смывается водичкой, как дерьмо в унитазе?

        Мне тут говорили, что все кинутся испытывать, что цепная реакция испытаний начнётся... А это смотря ЧЕМ тот атолл смыть с унитаз. Если таким, что пару-тройку прибрежных стран в Европе туда же смыть способно - то мысли больше будут о том, как не получить ЭТО на своё седалище, а не как ещё десяток танков для войны с Россией наскрести...
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +3
          Сегодня, 10:51
          hi Не являюсь подстрекателем войны, но тоже уже озвучивал..... без демонстрации что такое ядерный взрыв сытый европеец не поймет куда катится мир... и стоит ли подвывать сторонникам уничтожить Россию..... пусть включат остатки мозгов, ядерную Державу уничтожить не возможно без последствий для себя.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 11:07
            Цитата: Silver99
            пусть включат остатки мозгов, ядерную Державу уничтожить не возможно без последствий для себя.
            Читал как-то, что американцы ещё чуть ли не при Буше-старшем просчитали, чем для них обернётся ядерный конфликт с Россией. Получилось 16,5% ущерба инфраструктуре и до 25% населения. Особенно умиляют здесь не 16 и не 17 процентов, а ИМЕННО 16,5%laughing.
            Они посчитали, что ущерб неприемлем и ядерной войны с Россией им не нужно.

            Не говоря уж о Трампе, даже при Самоходном Дедуле мало было желающих проверить эти цифры на практике - видимо, помнят их.

            Европейцы, наверное, ничего подобного не считали и потому не знают две простые вещи:
            1. В случае войны с Россией у Европы есть шанс прекратить своё существование как обитаемой территории.
            2. НА ФИГ они не нужны той Америке вместе со всем НАТО и 5-й статьёй, чтобы получить по своей территории из-за европейской бестолковости ХОТЯ БЫ ОДНУ ракету. Будут визжать, кричать, извиваться, гонять авианосцы по всему окияну, возможно, "в ответ на агрессию Москвы", даже Гренландию оккупируют - но получить по собственному седалищу за кого-то? Нет, Америка на это не подписывалась НИКОГДА.

            Пы.Сы. Кстати, про 16,5 и 25%. Со времён Буша-старшего, думаю, цифры изменились. И не в приятную для Америка сторону.
            1. Lorenzo Cesare Звание
              Lorenzo Cesare
              +2
              Сегодня, 11:38
              Buongiorno, qui in Italia questa " panzana russofobica " è particolarmente urlata attraverso i media. Sui social, invece, la situazione è molto diversa. Soprattutto i non digitali, che frequentano poco i " social " ( Youtube, X, Telegram ) sono i più " IDIOTI " che ingoiano scemenze a raffica senza nemmeno porsi il problema di essere " presi per i fondelli e a pesci in faccia " dai dementi massmedia e anche da molti politici ancora più stupidi !!! Qui in Italia, la squallida e becera propaganda NATO Guerrafondaia è IMPOSTA dai falchi e nostri PADRONI Made in USA & UK & EU !!!!! Comunque, amici di Russia, tantissimi di noi, più razionali, più intelligenti e più istruiti sulla GEOPOLITICA, amiamo la Russia MOLTO di più della stessa UE, della NATO e anche degli USA !!!! Vi vogliamo bene e speriamo presto di ricominciare le relazioni economiche / commerciali / politiche con voi. In verità, poi, se tanti pensano " stupidamente " ad una guerra, NESSUNO di questi è disposto ad andarci personalmente al fronte !!!! La guerra ?? forse si, ma assolutamente, in trincea ci vada qualcun altro !! Perchè io non posso e ho appena preso l'appuntamento con l'ESTETISTA !!!! uahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 12:16
                Цитата: Lorenzo Cesare
                La guerra ?? forse si, ma assolutamente, in trincea ci vada qualcun altro !! Perchè io non posso e ho appena preso l'appuntamento con l'ESTETISTA !!!!

                good drinks
            2. topol717 Звание
              topol717
              +2
              Сегодня, 11:44
              1. В случае войны с Россией у Европы есть шанс прекратить своё существование как обитаемой территории.
              Это территория уже через полгода-год будет заселена новыми Европейцами, привезенными из Африки и Азии. И плюс очень много выживет коренных Европейцев. Современные бомбы намного чище в плане последующего радиоактивного заражения местности, так как 70-90% энергии уходит во взрыв. В отличии от 5-10% у той что сбросили на Хиросиму.
              Другое дело что вся инфраструктура будет разрушена, но АфроЕвропейцы как раз и будут её восстанавливать для выживших.
      2. Lorenzo Cesare Звание
        Lorenzo Cesare
        0
        Сегодня, 12:14
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +2
      Сегодня, 10:22
      В таком случае россияне умнее. По личному наблюдению, вижу ,что никто не верит в войну с НАТО , в любом случае по вине России
    3. Маз Звание
      Маз
      +3
      Сегодня, 11:03
      Там уровень пропаганды как в гитлеровской Германии, вот и результат. Инакомыслящие СМИ или уничтожены или не имеют доступа к широкой аудитории. Чо сказать, хорошо работают гады, эффективно.
  2. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 10:09
    Надо отдать им должное, что в пропаганду они умеют.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 10:09
    Будут вытрёпываться не по делу, риск вероятности войны будет ещё выше... Как сказал президент - Да хоть завтра... Мы готовы!!!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Lev_Russia
      Будут вытрёпываться не по делу, риск вероятности войны будет ещё выше..

      Такое ощущение, что Европа выпрашивает войну - "ну дайте нам по морде, мы очень этого хотим, нас давно не били".
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:13
    Ну так... Плебс готов мирится со всем перед "угрозой" со стороны России... Тем и живут....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Mouse
      Плебс готов мирится со всем перед "угрозой" со стороны России... Тем и живут....

      Народ надо так запугать, чтобы они со всем смирились. Пример уже имеется, а всё начиналось с кастрюли люминевой.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 10:42
        Цитата: carpenter
        Народ надо так запугать, чтобы они со всем смирились.

        Ваше мнение поддерживает президент БРИКС Центра:
        Европа находится в состоянии промывания мозгов своих граждан с утра до вечера посредством средств массовой информации. Об этом рассказал в программе «Между тем» президент БРИКС Центра, член делового совета Бразилия - Россия, профессор Висенте Барриентос.

        «К величайшему сожалению, Европа находится в состоянии промывания мозгов с помощью СМИ. С утра до вечера. Дело в том, что я бываю там достаточно часто. Я это вижу. Я это знаю, поскольку я знаю шесть языков, понимаю, что там говорят. Листаю каналы, читаю газеты. И там такая антироссийская пропаганда и риторика, что мама не горюй, говоря простым русским языком», - рассказал Барриентос.
      2. Русь Звание
        Русь
        +2
        Сегодня, 11:00
        Болт в мозг вкрутили, контргайкой укрепили... Что бы не раскрутились невзначай...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 10:15
    Наиболее высоким (77%) риск войны посчитали жители Польши.

    А жители той же Европы не задавались вопросом ,а зачем той же Польше 1000 танков ? Ведь танки наступательное вооружение ,а заливают им идею именно о нападении русских ,но готовят не обороняться
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:25
      Цитата: APASUS
      а зачем той же Польше 1000 танков ?

      А они этот вопрос себе не задают....
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:54
      Цитата: APASUS
      Наиболее высоким (77%) риск войны посчитали жители Польши.

      А жители той же Европы не задавались вопросом ,а зачем той же Польше 1000 танков ? Ведь танки наступательное вооружение ,а заливают им идею именно о нападении русских ,но готовят не обороняться
      Традиционно (вспомним, хотя бы, 1941-й) Европа говорит о том, что Россия вот-вот нападёт РОВНО до того момента, пока не посчитает, что сама способна напасть на Россию.

      Ну, а дальше, опять же, всё как обычно... Березина, Сталинград, позор-унижение, наша доброта и толстовство и на какое-то время - их страх, который для нас куда полезнее оказывается, чем их дружба.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:43
    Жаль ,не возможно посмотреть оригинал статьи .Как были поставлены вопросы.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 11:05
      Это ключевой вопрос. Они верят ,что мы нападем или верят в то ,что их власть нападать на нас отправит? Тогда получается умные они,в большинстве.
      1. Lorenzo Cesare Звание
        Lorenzo Cesare
        +1
        Сегодня, 11:36
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 12:15
          Цитата: Lorenzo Cesare
          Buongiorno, qui in Italia questa "

          (Даю машинный перевод, ибо эта дама уже задолбала)

          Доброе утро! Здесь, в Италии, этот «русофобский бред» особенно активно кричат ​​в СМИ. В социальных сетях, однако, ситуация совершенно иная. Особенно те, кто не пользуется цифровыми технологиями, кто редко заходит в «соцсети» (YouTube, X, Telegram), — самые «идиоты», которые глотают чушь одну за другой, даже не задумываясь о том, что их «обманут и дадут пощёчины» сумасшедшие СМИ и даже многие ещё более глупые политики!!! Здесь, в Италии, грязная и вульгарная воинственная пропаганда НАТО НАВЯЗАНА ястребами и нашими ХОЗЯЕВАМИ, сделанными в США, Великобритании и ЕС!!!!! Однако, друзья России, многие из нас, более рациональные, более умные и более образованные в ГЕОПОЛИТИКЕ, любят Россию НАМНОГО больше, чем сам ЕС, НАТО и даже США!!!! Мы любим вас и надеемся на скорое возобновление экономических, торговых и политических отношений с вами. По правде говоря, если так много людей «тупо» думают о войне, НИКТО из них не готов лично пойти на фронт!!!! На войну?? Возможно, да, но, безусловно, кто-то другой должен пойти в окопы!! Потому что я не могу и только что записалась к косметологу!!!! Уа-ха...
  7. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 10:49
    Более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с РФ в ближайшие годы

    Учитывая, что у политического руля гейропы стоят сплошные безумцы и неадекваты, то он ещё выше! fellow yes
    Хотите снижения напряга? Повесьте этих придурков и всех и подпевал и сразу будет спокойствие всем. В дурдом их, это не спасение, а всего лишь отсрочка.
    Нам-то точно не нужно с вами эксцессов, у нас в стране много и других забот.
    Так что, если ваши бультерьеры не будут "гавкать из-за забор", то в них и следовательно в вас не прилетит "орешком". yes
    Выбирайте! fellow lol
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:51
    Цитата: Silver99
    может мы сами виноваты, что на данном этапе убедили их в применении артиллерии и БПЛА и они не представляют как выглядят ядерные солнца........ как сказал Путин подписывать мирные договора будет не с кем.

    Как выглядит остеклëнный берег цветущего сада.
  9. BrTurin Звание
    BrTurin
    +1
    Сегодня, 10:52
    Поляки.. эти 77% уже готовят схроны или решили сразу до Португалии рвануть, может думают моя хата с краю не коснется
  10. Атрина Звание
    Атрина
    +1
    Сегодня, 10:54
    Да пусть они все там перегрызутся! И так и случится: чем меньше денег - тем злее народец
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 11:04
    "...Plus de la moitié des résidents de l'UE estiment que le risque de guerre avec la Russie dans les années à venir est élevé..." ces plus de 50% regardent trop les télés d'etat ou relayant la propagande de l'état...
    Pourquoi la Russie voudrait elle s'embeter avec des pays : sans ressources naturelles, endettées au dela du raisonnable, avec des millions de chômeurs et des dizaines de millions de migrants ?

    "...Более половины жителей ЕС считают, что риск войны с Россией в ближайшие годы высок..." эти более 50% слишком много смотрят государственные телеканалы или передают государственную пропаганду...
    Зачем России связываться со странами: без природных ресурсов, с долгами сверх разумного, с миллионами безработных и десятками миллионов мигрантов ?
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 11:21
    На нас не залуп.. тесь и войны никакой не будет.
  13. Lorenzo Cesare Звание
    Lorenzo Cesare
    0
    Сегодня, 11:31
