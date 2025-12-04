В Йемене возобновились бои между фракциями, поддерживаемыми саудитами и ОАЭ

В Йемене возобновились полноценные боевые действия между фракциями, поддерживаемыми Саудовской Аравией и ОАЭ. В настоящее время Силы Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемые ОАЭ и возглавляемые шейхом Амром бин Хабришем, захватили довольно крупный город Сайун в центральной провинции Йемена Хадрамаут. Население Сайуна составляет около ста тысяч человек.

Захват Сайуна произошел в рамках более широкой операции ЮПС против поддерживаемой саудитами «Хадрамаутской племенной коалиции» (АПХ), под контролем которой находится большая часть этого региона. Это первый прямой конфликт между STC и «Хадрамаутской племенной коалицией». «Ансарулла» (хуситы) не присутствуют в этом регионе и не участвуют в боевых действиях.



Также сообщается, что значительные военные контингенты ЮПС размещены в стратегическом порту Аль-Мукалла и вдоль побережья Хадрамаута. В то же время племена Хадрамаута сосредоточили свои силы недалеко от нефтяных скважин в регионе. Силы АПХ, базирующиеся в своей опорной базе Гейл бин Ямин в высокогорье центрального Хадрамаута, после потери Сайуна в настоящее время пытаются блокировать дальнейшее продвижение ЮПС на север, к важному городу Тарим. В прибрежной полосе и в порту Аль-Мукалла, помимо ЮПС, вспомогательные силы Эмиратов состоят из двух других подразделений: элитных сил Хадрами, или Нухба, и неким прообразом ЧВК для действий за пределами страны.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:16
    ❝ В Йемене возобновились полноценные боевые действия между фракциями, поддерживаемыми Саудовской Аравией и ОАЭ ❞ —

    — Опять Трампу-миротворцу работа ...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Опять Трампу-миротворцу работа ..

      Конечно работа ,ведь кто то должен продать оружие Саудовской Аравии
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 10:22
      Трамп, просыпайся - война началась!!!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 10:33
        hi!
        Цитата: Lev_Russia
        Трамп, просыпайся - война началась!!!
        Не хватает на Нобелевскую премию по качеству "прекращённых войн" - возьмём количеством!
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:31
      hi!
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В Йемене возобновились полноценные боевые действия между фракциями, поддерживаемыми Саудовской Аравией и ОАЭ

      — Опять Трампу-миротворцу работа ...
      А мы тут не так давно голову ломали - зачем шейхам американские танки-самолёты в безумных для них количествах.

      И, кстати, да.
      Как это по-американски!
      Сначала керосина в костёр плеснуть, потом его взрывным способом попытаться погасить, а когда не получится - объявить всех и вся террористами и 20 лет "бороться с терроризмом", попутно воруя нефть.
  2. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 10:56
    страшный воин с калашом пытается из автомата убить флаг...., снять флаг руками это ниже достоинства великого воина laughing
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 11:37
      Может, по их понятиям тронуть такое руками зашкварlol
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:58
    Надо бомбить нефтяные и газовые промыслы монархий Персидского залива, а то нефть сильно упала а цене!
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 11:01
      а как же шахматы? бомбить это не наш метод.....
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:03
    Цитата: faiver
    а как же шахматы?
    Бомбить будут они. А мы будем получать больше нефтедолларов wink
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 11:28
      а где можно получить свою долю? bully
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 11:05
    Любитель коз в клеенке на голове потирает свои жадные руки
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 11:38
      Цитата: 1944-1989
      Любитель коз в клеенке на голове
      Они вроде как больше по верблюдамlol
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 11:06
    Таааак, и за кого болеть тут надо? yes
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 11:39
      Цитата: AdAstra
      Таааак, и за кого болеть тут надо? yes
      За обе стороны. Пусть у них не собьется прицел и не дрогнет рука.