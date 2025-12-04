В Йемене возобновились бои между фракциями, поддерживаемыми саудитами и ОАЭ

В Йемене возобновились полноценные боевые действия между фракциями, поддерживаемыми Саудовской Аравией и ОАЭ. В настоящее время Силы Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемые ОАЭ и возглавляемые шейхом Амром бин Хабришем, захватили довольно крупный город Сайун в центральной провинции Йемена Хадрамаут. Население Сайуна составляет около ста тысяч человек.Захват Сайуна произошел в рамках более широкой операции ЮПС против поддерживаемой саудитами «Хадрамаутской племенной коалиции» (АПХ), под контролем которой находится большая часть этого региона. Это первый прямой конфликт между STC и «Хадрамаутской племенной коалицией». «Ансарулла» (хуситы) не присутствуют в этом регионе и не участвуют в боевых действиях.Также сообщается, что значительные военные контингенты ЮПС размещены в стратегическом порту Аль-Мукалла и вдоль побережья Хадрамаута. В то же время племена Хадрамаута сосредоточили свои силы недалеко от нефтяных скважин в регионе. Силы АПХ, базирующиеся в своей опорной базе Гейл бин Ямин в высокогорье центрального Хадрамаута, после потери Сайуна в настоящее время пытаются блокировать дальнейшее продвижение ЮПС на север, к важному городу Тарим. В прибрежной полосе и в порту Аль-Мукалла, помимо ЮПС, вспомогательные силы Эмиратов состоят из двух других подразделений: элитных сил Хадрами, или Нухба, и неким прообразом ЧВК для действий за пределами страны.

