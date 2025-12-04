Медведев: Евросоюз пожалеет, если решит украсть российские активы

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова выступил в привычной для себя манере. Поводом стала инициатива ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

В своем Telegram-канале Медведев обвинил Евросоюз в попытке откровенно украсть российские деньги. Он предупредил: такой шаг может быть воспринят как casus belli, то есть прямой повод к конфликту.



Он написал:

Возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России.

Фраза прозвучала как недвусмысленное предупреждение – если Брюссель решится на такой шаг, последствия могут выйти далеко за рамки финансовых споров.

Все это происходит в момент, когда Еврокомиссия активно продавливает идею юридического механизма, который позволит превратить замороженные российские активы в постоянный источник денег для Киева. Еще недавно эта схема казалась слишком опасной даже для самых горячих голов в ЕС, но теперь темп обсуждений резко вырос – и в Брюсселе все больше настроены довести ее до практической стадии.

Москва долго сигнализировала, что считает такие действия незаконной конфискацией. Но нынешнее заявление Медведева – одно из самых резких за все время дискуссий.

По сути, он поставил будущий план ЕС в одну линию с прямым враждебным шагом, который может вызвать последствия не только для институтов Евросоюза, но и для отдельных стран, поддержавших инициативу.
  1. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 11:16
    Мне бы шашку, да коня, да на линию огня......... laughing
  2. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 11:17
    Уже !!!! Всё придумано и почти осуществлено!! Пора бы уже и ответить, и не словами!!
    1. мусоргский Звание
      мусоргский
      +1
      Сегодня, 11:26
      А ты готов воевать, или будешь на диване рать собирать! Ответь и не уходи в сторону.
      1. Аскер Звание
        Аскер
        +1
        Сегодня, 11:30
        Отвечаю: к сожалению возраст уже не позволяет и уже воевал. А ты ??
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -2
          Сегодня, 11:53
          во во, только пенсионеры диванные призывают вести дальше войну))))))))
          1. ваш вср 66-67 Звание
            ваш вср 66-67
            -1
            Сегодня, 12:30
            Цитата: Nastia Makarova
            во во, только пенсионеры диванные призывают вести дальше войну))))))))

            Я вот к примеру уже более 20 лет пенсионер. И что, Настя Макарова, ко мне тоже относятся ваши слова? Я к примеру, нигде не ратую за войну, тем более с применением ЯО, даже одергиваю здесь особо ретивых! И таких как я, здесь очень много!
            А вы всех пенсионеров под одну гребенку! Не хорошо...
            Вам от меня ни + ни -... Надеюсь поняли почему
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 12:36
              написано я про тех пенсионеров кто за войну до последнего а сами никакого участия
        2. ЛМН Звание
          ЛМН
          0
          Сегодня, 12:06
          Цитата: Аскер
          Отвечаю: к сожалению возраст уже не позволяет и уже воевал. А ты ??

          Вот вот...
          "Ангола"?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Аскер
      Пора бы уже и ответить, и не словами!!

      Как только, так сразу и ответим!
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:40
      Как бы я не относился к ДАМу,но активы латвийских резидентов пошли в дело.30млрд.руб.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 12:14
        Цитата: dmi.pris1
        Как бы я не относился к ДАМу,но активы латвийских резидентов пошли в дело.30млрд.руб.

        Обоснуйте
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 12:18
        Цитата: dmi.pris1
        Как бы я не относился к ДАМу, но активы латвийских резидентов пошли в дело.30млрд.руб.

        Поскольку речь у ДАМа идёт о РЕПАРАЦИЯХ за присвоение именно ГОСУДАРСИВЕННЫХ российских активов, то Латвия будет отвечать за это после Победы России в войне Латвии в составе НАТО с Россией! И скорее всего именно своею латвийской территорией.
        Именно так следует понимать Медведева.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:19
    Медведев: Евросоюз пожалеет, если решит украсть российские активы

    Нельзя исключить, что часть активов РФ уже разворовали и распихали по карманам.
    А нынче продолжается мышиная возня с разного рода угрозами.
    Сумма украденного т.н. лидерами ЕС, судя по всему достаточная, чтобы прожить безбедно всю оставшуюся жизнь.
    Их не пугает даже уголовное преследование, видимо есть серьёзная крыша, как у фон дер Кляйн, которую не могут засудить с десяти попыток.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 11:29
      Цитата: ZovSailor
      Сумма украденного т.н. лидерами ЕС, судя по всему достаточная, чтобы прожить безбедно всю оставшуюся жизнь.

      Ныне дохлый Березовский тоже так думал, наверное...
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:30
      Нельзя исключить, что часть активов РФ уже разворовали и распихали по карманам.

      Теперь следы ( концы) спрятать хотят.....
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 11:34
        Mouse
        Сегодня, 11:30
        Теперь следы ( концы) спрятать хотят..

        hi Досиживают свой срок, догаживают РФ и после развала ЕС сдриснут с тонущего корабля, а потом будут пользоваться политическим иммунитетом неприкосновенности судебных органов.
        Концы в воду.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 11:28
    Говорит-то правильно... Да только
    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова выступил в привычной для себя манере.
    ЧудесТно и изЮмительно, что эта манера УЖЕ стала "привычной".
    Штош... Время приказало - и манера стала такой, какой надо.

    Вот только меня терзают смутные сомненья - неужели имеют какое-то основание слухи, что в отношении него "можем повторить"? Или это только моя конспирологическая паранойя?

    Всеобщей эйфории от "привычной манеры" почему-то не разделяю. Может быть, потому, что помню, с какой скоростью комсомольские вожаки манеру меняли? А может быть, потому, что бокс, самбо и дзюдо мне гораздо ближе, чем бадминтон...
    НЕ ЗНАЮ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:29
    Слова Дмитрия Анатольевича трудно переделать будет ЕС.В отличии от слов Путина на днях - переделали и переправили всё под себя,не подозревая даже какой от их действий может остаться осадочек.Для начала - Европа будет летать вечно южнее России. Северным маршрутом они уже не летают ,мы забили на всякие ЧП в Арктике.Вышли односторонне.Только с норгами в море будем друг друга спасать.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: tralflot1832
      Слова Дмитрия Анатольевича трудно переделать будет ЕС.
  6. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 11:41
    5 дней на то, чтобы жители Брюсселя ушли из города.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:46
      Цитата: bbb
      5 дней на то, чтобы жители Брюсселя ушли из города.

      Там жи исторические ценности, для начала можно какую-нибудь базу заявить. 😁
  7. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:49
    Ничего у нас в стране не меняется: Путин заявляет; МО поражает; МИД осуждает; СК возбуждает; МВД проверяет; ну и как всегда ДАМ угрожает. Результатов нет, но за то все при деле. ГД не в счет, она просто по своей природе паразитирующий орган.
  8. Ярик Звание
    Ярик
    +2
    Сегодня, 11:56
    333 медведевское предупреждение или захаровское??? Этот треп, наверное тоже один из элементов договорняка?
  9. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 12:34
    А какие претензии к гейропе? То, что они "воры по жизни" - знает даже мой кот.
    И какой же тогда... редиска... в России отдал российские деньги ворам на хранение..??.. Вот с чего надо начинать...
    1. Ярик Звание
      Ярик
      0
      Сегодня, 12:41
      Прикол в том, что они и сейчас продолжают отдавать им на хранение доходы от "национального достояния". Наверное все так и задумано, что бы потом можно было сказать...были деньги и не стало денег, а почему, а потому что гейропейцы сволочи.
  10. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    Сегодня, 12:46
    Грозить-то мы мастаки.....А вот хоть раз по хотя бы по наглой бульдожьей морде показательно для прочей стаи во главе с вашингтонским питбулем дать? Набить ему пасть плодами Орешника и прочими дарами.