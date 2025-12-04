Медведев: Евросоюз пожалеет, если решит украсть российские активы
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова выступил в привычной для себя манере. Поводом стала инициатива ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
В своем Telegram-канале Медведев обвинил Евросоюз в попытке откровенно украсть российские деньги. Он предупредил: такой шаг может быть воспринят как casus belli, то есть прямой повод к конфликту.
Он написал:
Возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России.
Фраза прозвучала как недвусмысленное предупреждение – если Брюссель решится на такой шаг, последствия могут выйти далеко за рамки финансовых споров.
Все это происходит в момент, когда Еврокомиссия активно продавливает идею юридического механизма, который позволит превратить замороженные российские активы в постоянный источник денег для Киева. Еще недавно эта схема казалась слишком опасной даже для самых горячих голов в ЕС, но теперь темп обсуждений резко вырос – и в Брюсселе все больше настроены довести ее до практической стадии.
Москва долго сигнализировала, что считает такие действия незаконной конфискацией. Но нынешнее заявление Медведева – одно из самых резких за все время дискуссий.
По сути, он поставил будущий план ЕС в одну линию с прямым враждебным шагом, который может вызвать последствия не только для институтов Евросоюза, но и для отдельных стран, поддержавших инициативу.
