В Польше откроется учебно-аналитический центр по «сдерживанию России»

Глава польского МИД Радослав Сикорский сетует, что в настоящее время Россия уже значительно опередила Европу в развитии беспилотных технологий. Сикорский отметил, что сначала в Европе были убеждены, что Украина способна победить в противостоянии с Россией, однако оказалось, что это не так. Чтобы «не быть застигнутыми врасплох», глава МИД Польши объявил о создании специального центра, деятельность которого будет направлена на «сдерживание России».

Предполагается, что в учебно-аналитическом центре в Быдгоще офицеры ВСУ будут делиться своим боевым опытом с военными стран Евросоюза. Полученные от украинских боевиков знания будут внедряться в сферу военных закупок, доктрину и обучение европейских военнослужащих.



Кроме того, Украина в очередной раз предлагает Западу использовать свою территорию в качестве полигона для испытания новых вооружений. Киев официально предложил иностранным компаниям в рамках программы Test in Ukraine, запущенной госструктурой Brave1, проводить испытания новых военных технологий.

По словам представителя компании, зарубежные производители смогут отправлять ВСУ свою продукцию военного назначения, обучать украинских военных и получать обратную связь с передовой. В частности, Киев предлагает испытывать на Украине новые системы ПВО и перехватчики дронов, системы ИИ-наведения для артиллерии, анти-бомбовые решения и автономные морские беспилотники. Конкретные участники предполагаемого проекта пока не называются.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 11:32
    Полученные от украинских боевиков знания будут внедряться в сферу военных закупок, доктрину и обучение европейских военнослужащих.

    Перенимать у проигравших неудачников их опыт надо очень осторожно...
  2. ruha ruhov Звание
    ruha ruhov
    +3
    Сегодня, 11:36
    Не надо сдерживать Россию! Просто не надо лезть в сферы интересов и влияния. Не надо угрожать России продвигая НАТО к ее границам и Россия сама себя сдержит. Не?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:06
      глава МИД Польши объявил о создании специального центра

      Польше можно. Больше таких центров с большими окладами для сотрудников и внушительными штатами.
      Test in Ukraine

      Хорошая программа, обязательно воспользуемся, подопытные в наличии.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:39
    глава МИД Польши объявил о создании специального центра, деятельность которого будет направлена на «сдерживание России».

    А что не создавать- то? Денюжку выделят... А сдерживать и некого.... Пили не хочу... wink
  4. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +4
    Сегодня, 11:44
    Да, да, поляки! lol
    Поляки не глупы, по крайней мере, когда дело касается бизнеса!
    За все антироссийские действия платит ЕС, то есть европейские налогоплательщики.
    Для поляков важно, чтобы война продолжалась.
    Если когда-нибудь наступит мир и Украина присоединится к террористическому ЕС, Польша потеряет статус крупнейшего нетто-получателя средств ЕС.
    А это означало бы потерю нескольких миллиардов евро.
    А Россия? Россия может спокойно наблюдать, как такие страны, как Польша или страны Балтии, выкачивают деньги из террористического ЕС. Рано или поздно ЕС обанкротится!

    Короче говоря, ЕС разрушает сам себя. А если террористический ЕС действительно украдет российские деньги, многие страны перестанут инвестировать в ЕС или хранить там свои деньги. Тогда этот нелепо глупый ЕС обанкротится ещё быстрее.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:50
      Цитата: LeutnantTom
      ЕС разрушает сам себя.

      Веселились, когда СССР разваливался? Теперь на себе почувствуйте! Еще вспоминать будете, как при СССР хорошо жить и дружить было. Бумеранг вернулся!
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:03
    Ежели СССР после победы объединенной Европы в 1945 г. строил там социализм,то при победе РФ в современное время РФ построит в проигравшей Европе ельцинский капитализм с гайдаровской шоковой терапией и чубайсовской прихватизацией . . .вот тогда Европа и запоёт и запляшет по другому. . . hi
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:12
    . Киев официально предложил иностранным компаниям в рамках программы Test in Ukraine, запущенной госструктурой Brave1, проводить испытания новых военных технологий.

    Все, что нужно знать о жидо-бандеровскому хунте. Везите сюда оружие, а когда прилетает по складам с этим оружием и техникой, которые обязательно находятся в пределах жилых застроек, начинается вой- кляти москали вбывають людэй.
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 12:21
    Надеюсь, эти и другие планы провалятся, особенно призыв, который пока должен быть добровольным, но он указывает, где скрывается враг — да, враг именно в России. Этот петушок велит французам забыть о бремени Вердена. Прошло столько времени; не повредит, если многие из вас снова умрут, и мы спасём наше паразитическое существование.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:29
    Для поляков это может закончится печально, Варшаву и Краков в этот раз спасать никто не будет, а уж восстанавливать из пепла и подавно.