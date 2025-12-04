Путин: РФ предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но Украина выбрала войну

Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами заявил, что Москва предлагала Киеву избежать большой войны еще до февраля 2022 года. По его словам, Украина могла спокойно вывести войска из Донбасса. Так можно было избежать эскалации, но Зеленский предпочел воевать.

Когда Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, она предложила Киеву освободить всю территорию ЛДНР. Отказ украинского режима подтолкнул ситуацию к текущим событиям.



Россия, по словам президента, все равно доведет освобождение Донбасса и Новороссии до конца. Неважно, каким способом придется это делать – военным или дипломатическим. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются прежними. Динамика на фронте, как он считает, подтверждает решимость Москвы получить запланированный результат.

Владимир Путин во время интервью также упомянул встречу в Кремле с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что разговор затянулся именно потому, что стороны разбирали каждый пункт мирных предложений буквально по буквам.

Президент назвал эти переговоры очень полезными и нужными. Он дал понять, что Россия готова продолжать обсуждение вариантов урегулирования. Но возможно это только на тех условиях, которые Москва считает приемлемыми для себя.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:27
    ❝ РФ предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но Украина выбрала войну ❞ —

    — Это их выбор ...
    (Им сказали, что это их выбор)

    — « Войска Украины уйдут ... из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьёмся этого вооруженным путём » ©
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:33
      Ну не понимают оне добрую волю... Получите по плохому....
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 11:45
      Вся соль в том, что им не дали выбирать. Либо мистер Зе воюет, либо его убирают (физически, психологически, экономически , политически уже не важно). Ну и естественно обещали поддержку полную с радужными перспективами, что Россия быстро выдохнется и будет у окраины не только Донбас и Крым, а ещё возможно ростовская область с липецкой и тд. Не зря же тогда одна особа твердила , что Россия поплатится за нападение на эти области.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 11:50
        Области РФ пишутся с большой буквы!
  2. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 11:35
    После завершения всей этой возни с Трамповским и другими планами, малость отлегло. Вроде позорного мира не будет. Идти надо до выполнения целей СВО, а лучше до освобождения как минимум левобережья Днепра, а лучше и всей украины.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Антоний
      а лучше и всей украины.

      Да ладно! Запад украины так и быть отдадим "жаждущим". Чтобы потом не говорили, что мы жадные.
  3. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 11:53
    Действия Путина похоже на кормление больной собаки кусающей руку подающего. Любой человек, а тем более лидер должен знать мудрость о мере благочестивости и благодеяния.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: gridasov
      Любой человек, а тем более лидер должен знать мудрость о мере благочестивости и благодеяния


      Добродетель должна быть рассудительной! Согласен коллега. «..в добродетели рассудительность…» Вт послание Петра 1:5-8 hi
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 12:19
    22 февраля признала, 24 началось СВО.
    2 дня, чтоб сдались и вывели войска....
    звучит как лицемерная насмешка...

    Не впервой. Чем дальше по срокам событие, тем больше неожиданных выгодных "воспоминаний" возникает в Кремле...
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 12:27
      Это уже уровень не открытых дискуссий в среде людей весьма часто, не контролирующих свой такт и порядочность. А главное толерантность к любому мнению.
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 12:24
    "...по словам президента, все равно доведет освобождение Донбасса и Новороссии до конца...".

    Если - гипотетически и вдруг - вна украина выводит таки войска с Донбасса, то что тогда подразумевается под Новороссией?
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 12:34
      А вот тогда нужно проявить все коварство и прочее и осуществить, то что намечено учитывая что противник в эти моменты слаб и немощен. Ничто человеческое в этом мире не порочно. Это не джентельменские вечеринки. Необходимо знать только меру того деяния после которого враг не нанесёт удар в спину.