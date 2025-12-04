Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами заявил, что Москва предлагала Киеву избежать большой войны еще до февраля 2022 года. По его словам, Украина могла спокойно вывести войска из Донбасса. Так можно было избежать эскалации, но Зеленский предпочел воевать.Когда Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, она предложила Киеву освободить всю территорию ЛДНР. Отказ украинского режима подтолкнул ситуацию к текущим событиям.Россия, по словам президента, все равно доведет освобождение Донбасса и Новороссии до конца. Неважно, каким способом придется это делать – военным или дипломатическим. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются прежними. Динамика на фронте, как он считает, подтверждает решимость Москвы получить запланированный результат.Владимир Путин во время интервью также упомянул встречу в Кремле с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что разговор затянулся именно потому, что стороны разбирали каждый пункт мирных предложений буквально по буквам.Президент назвал эти переговоры очень полезными и нужными. Он дал понять, что Россия готова продолжать обсуждение вариантов урегулирования. Но возможно это только на тех условиях, которые Москва считает приемлемыми для себя.

