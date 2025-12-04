Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон.

Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре (Украины).

Президент Франции Эммануэль Макрон после недавней встречи в непринужденной обстановке со своим другом Зеленским решил лоббировать его интересы издалека. Да и деваться некуда с учетом того, что судьбу мирного завершения конфликта, а значит будущего Украины как таковой, сейчас решают Москва и Вашингтон без прямого участия не только европейцев, но и Киева.На Западе почему-то давно и твердо уверены, что именно Китай в силу развитых торгово-экономических связей с РФ и теплых отношений лидеров двух держав не просто может, но прямо обязан «надавить» на Москву в интересах Киева. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин и китайское руководство последовательно выступают за мирное урегулирование конфликта, но «давить» ни на одну из сторон не намерены.Так вышло и на этот раз. После встречи с Макроном в Пекине председатель КНР на итоговой пресс-конференции в очередной раз повторил, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое было бы приемлемо для всех вовлеченных сторон. В переводе с китайского языка дипломатии это означает, что Пекин свою позицию не меняет и занимать чью-либо сторону не намерен.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и впредь выступает «против любой безответственной практики перекладывания вины и очернения» любой из конфликтующих сторон. Председатель КНР:Не добившись глобального изменения позиции КНР, президент Франции решил зайти с другого «козыря». В ходе встречи с китайским лидером он фактически попросил его «повлиять» на Россию в части введения моратория на удары ВС РФ по энергосистеме Украины в зимнее время. Не надо далеко ходить, чтобы догадаться, что своего французского друга об этом сильно просил Зеленский.Под непрекращающимися ударами ВС РФ энергосистема Украины в состоянии усиливающегося кризиса, отопительный сезон уже сокращен на месяц. Что на просьбу Макрона ответил Си Цзиньпин, информация отсутствует. Скорее всего, она была просто услышана без каких-либо последствий.С таким же успехом товарищ Си мог бы попросить господина Макрона повлиять на Вашингтон и Токио в части военной поддержки Тайваня и приготовлениям к защите сепаратистского острова от «вторжения» НОАК. Роль президента Франции в этом деле нулевая.У России уже есть опыт введения так называемого моратория на взаимное прекращение ударов по энергообъектам. Он по инициативе Москвы действовал 30 дней с 18 марта этого года. В этот период, как это всегда бывает, мораторий соблюдали только Вооруженные силы России. Со стороны ВСУ он был нарушен более 100 раз, о чем заявил президент РФ Владимир Путин.В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» украинских военно-гражданских властей за действиями своих военных. В Киеве традиционно отрицали удары по энергетическим объектам в этот период. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что полное и длительное прекращение огня «нереалистично», так как Киев не соблюдал даже локальный мораторий, который более всего выгоден самой Украине.