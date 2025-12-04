Макрон попросил Си Цзиньпина «повлиять» на РФ в защите энергосистемы Украины

Макрон попросил Си Цзиньпина «повлиять» на РФ в защите энергосистемы Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон после недавней встречи в непринужденной обстановке со своим другом Зеленским решил лоббировать его интересы издалека. Да и деваться некуда с учетом того, что судьбу мирного завершения конфликта, а значит будущего Украины как таковой, сейчас решают Москва и Вашингтон без прямого участия не только европейцев, но и Киева.

На Западе почему-то давно и твердо уверены, что именно Китай в силу развитых торгово-экономических связей с РФ и теплых отношений лидеров двух держав не просто может, но прямо обязан «надавить» на Москву в интересах Киева. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин и китайское руководство последовательно выступают за мирное урегулирование конфликта, но «давить» ни на одну из сторон не намерены.

Так вышло и на этот раз. После встречи с Макроном в Пекине председатель КНР на итоговой пресс-конференции в очередной раз повторил, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое было бы приемлемо для всех вовлеченных сторон. В переводе с китайского языка дипломатии это означает, что Пекин свою позицию не меняет и занимать чью-либо сторону не намерен.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и впредь выступает «против любой безответственной практики перекладывания вины и очернения» любой из конфликтующих сторон. Председатель КНР:

Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон.

Не добившись глобального изменения позиции КНР, президент Франции решил зайти с другого «козыря». В ходе встречи с китайским лидером он фактически попросил его «повлиять» на Россию в части введения моратория на удары ВС РФ по энергосистеме Украины в зимнее время. Не надо далеко ходить, чтобы догадаться, что своего французского друга об этом сильно просил Зеленский.

Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре (Украины).




Под непрекращающимися ударами ВС РФ энергосистема Украины в состоянии усиливающегося кризиса, отопительный сезон уже сокращен на месяц. Что на просьбу Макрона ответил Си Цзиньпин, информация отсутствует. Скорее всего, она была просто услышана без каких-либо последствий.

С таким же успехом товарищ Си мог бы попросить господина Макрона повлиять на Вашингтон и Токио в части военной поддержки Тайваня и приготовлениям к защите сепаратистского острова от «вторжения» НОАК. Роль президента Франции в этом деле нулевая.

У России уже есть опыт введения так называемого моратория на взаимное прекращение ударов по энергообъектам. Он по инициативе Москвы действовал 30 дней с 18 марта этого года. В этот период, как это всегда бывает, мораторий соблюдали только Вооруженные силы России. Со стороны ВСУ он был нарушен более 100 раз, о чем заявил президент РФ Владимир Путин.

В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» украинских военно-гражданских властей за действиями своих военных. В Киеве традиционно отрицали удары по энергетическим объектам в этот период. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что полное и длительное прекращение огня «нереалистично», так как Киев не соблюдал даже локальный мораторий, который более всего выгоден самой Украине.
  1. ruha ruhov Звание
    ruha ruhov
    +3
    Сегодня, 11:30
    А не легче ли Макрону и его сподвижникам отказаться от идеи захвата Украины и вернуть все на круги своя?
    Всегда нужно отталкиваться от первопричины. А нет, нужно добить Россию, нужно победить Россию, нужно задушить Россиию, а когда не получается просить Китай. А как же " на поле боя" или это другое?
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 12:29
      Не легче. Задача "разобрать" Россию- одна из основ их системы ценностей последние лет 400. Каждые 100 лет они пытаются эту идею воплотить. В этом веке почти получилось. А вы говорите отказаться.... request
    2. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: ruha ruhov
      А не легче ли Макрону и его сподвижникам отказаться от идеи захвата Украины и вернуть все на круги своя?

      Как отказаться? От своего? Там уже ничего нет украинского. Они всё продали.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:34
    ❝ Макрон попросил Си Цзиньпина «повлиять» на РФ ❞ —

    — «Вам вон на ту гору!» ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:35
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 11:34
      «Вам вон на ту гору!» .

      hi Самый доходчивый и эффективный дипломатический инструмент для всей коалиции желающих, включая гейропу, мелко бритов и матрасников, когда все меры приличной переговорной дипломатии исчерпаны. good
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:34
    А шнурки Макрону не погладить? wassat
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:38
    Мой информированный источник.Сицзиньпин Макрону: На заднице и чирий бесплатно не вырастет.50 млрд $ долларов мне как залог ( всё равно обезьяна все сорвёт) для передачи залога России.И каждый день в 17 00 по Москве в Кремле грузовик денег из посольства Франции ,1 млрд € в рублях ,юанях не важно.С 17:00:01 платежи не принимаются.А с Макороном весело,во даёт французский петух.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:46
      Цитата: tralflot1832
      А с Макороном весело,во даёт французский петух.

      Так вроде ж собрался воска посылать в/на...особенно Одесса его интересовала. Сдулся он как то быстро. Или "супруга" повлияла? laughing
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 11:48
    До чего плотно застряло в их (гомосячих евробесталковках) что обязательно у всех должен быть,тот кто влиять должен на решения других стран.! У России нет таких!!! Как бы не мечтали и многие здесь на сайте.))
  6. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 11:48
    Несчастные французы имеют такого лидера который не способен оценить последствия своих действий. Вероятно он думал, что противостояние с Россией будет на уровне его интеллекта. Но это не самое страшное. Россия обязательно использует четко обозначенную позицию не только Макрона в принятии решений, а значит всегда сможет действовать на опережении.
    1. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 12:11
      А уж как наш был способен оценить последствия мирных пауз и гуманитарных коридоров...
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 12:17
        Я полагаю, что Грамотные и независимые аналитики это отметили. Поэтому при отсутствии реально существующей модели анализа весьма и весьма емких процессов которые бы влияли на принятие решений стоило бы расширить базу мнений за счёт свободных открытых форумов. А уже второй вопрос в "куче дерьма" выбрать полезные зерна. Аналитика она такова.
  7. wku
    wku
    0
    Сегодня, 11:54
    Как бы здесь не иронизировали над визитом Макрона в КНР, уже сам факт этого большое событие. Непонятный визит главы МИД КНР в Москву, где в качестве главного переговорщика ему был представлен С.К. Шойгу, жест на сегодняшний день не однозначный, наверное не всё так просто в отношениях КНР и РФ. и запад этим активно пользуется
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 12:00
      А если покрутить ваше замечание про переговоры и Шойгу (кстати на самом деле там больше Лавров говорил с Ван И, но пусть будет Шойгу так даже лучше ). Так вот получается что обсуждали военные вопросы... Совместные. Жест очень не однозначный , я бы сказал тревожный , для.... Запада. Ведь именно Шойгу совсем недавно так же обсуждал военное взаимодействие с КНДР.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Скобаристан
        Жест очень не однозначный , я бы сказал тревожный , для.... Запада


        Согласен коллега. В дипломатии, геостратегии фигуры и фамилии выдвигаемые на определенные ходы порой значат гораздо бОльшее значение и знаком, сигналом, чем прямые тексты и открытые заявления hi
        1. gridasov Звание
          gridasov
          0
          Сегодня, 12:38
          В этой связи стоит отметить, что Китайское мировосприятие в своей базовой основе весьма и весьма отличается от славянского и тем более европейского. И последствия в виде решений могут быть по разному воспринять.
      2. wku
        wku
        0
        Сегодня, 12:11
        китайское направление Шойгу курировал ещё со времён Ельцина, но в Китае отреклись от него, сразу после отставки с поста М.О. показательно, когда служба безопасности Си , не пропустила его в зал, где общались Си и ВВП. если вам в качестве переговорщика представляют "сбитого лётчика" есть повод задуматься.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 12:16
          Вы даже не видите собственные противоречия . У вас он и сбитый летчик которого куда то не пустили (что чистой воды конспирология и домыслы ) и тут же Ван И с ним встречается. Это просто поразительно.
          1. wku
            wku
            0
            Сегодня, 12:20
            ничего противоестественного в конспирологии нет, на сём основана мировая политика последних двух тысячелетий, как минимум.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 12:23
              Откровенно говоря , буду предельно честен с вами и серьёзен. Вы продемонстрировали когнитивное искажение. И такое явное , что я правда им любуюсь. Без сарказма и иронии. Ваше мышление великолепный образец.
              1. wku
                wku
                0
                Сегодня, 12:32
                если визит Макрона состоялся, это значит были какие-то предварительные договорённости Франции и КНР или ЕС и КНР, или всё в купе, Макрон на сегодняшний день выражение антироссийской позиции Европы на максималках, и его визит в КНР есть какой-то сигнал.
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  0
                  Сегодня, 12:42
                  Вот о чем я и говорю.. Вы демонстрируете поиск в любых событиях свою главную мысль : наверное не всё так просто в отношениях КНР и РФ(с) Вам все равно что есть противоречия.Все равно что КНР и Франция имеют собственные дела вне отношений с РФ. Все только должно подтверждать вашу мысль. Поэтому ещё раз : это было великолепно , увидеть работу сознания а такой конфигурации.
            2. gridasov Звание
              gridasov
              0
              Сегодня, 12:45
              Абсолютно верно. Высококачественная дипломатия развиваеться на фоне быстрорастущих массивов информации и множества новых вводных влияющие на анализ этих больших данных. ПРИ этом отмечается и то, что многие аналитические институты различных стран значительно поляризуються в качестве работы. Чем безусловно и пользуются.
  8. Dzenn Звание
    Dzenn
    0
    Сегодня, 11:55
    А Микрону не приходила мысль, не поставлять Шторм шэдоу, и Цезарь, не посылать французских военнослужащих под видом наемников на Украину? Ну и также предложить России денежную компенсацию за санкции и участие Франции в нападении на территорию России. Очевидно не приходила в голову заднеприводного. Да я забыл, у него же еще стоит один вопрос, как прикрыть потери французских военных, сколько ему еще хранить трупы в морозильниках. Вот откуда такое настойчивое желание ввести официально свои войска на территорию Украины, что бы хотя бы так прикрыть потери и было что сказать семьям погибших. А то ведь и под суд попасть может.
  9. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 12:00
    Макрону лучше обратиться не к Китаю, а к Зеленскому
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: yo-yo
      Макрону лучше обратиться не к Китаю, а к Зеленскому


      Но по факту - в Спортлото! wassat
  10. General Failure Звание
    General Failure
    0
    Сегодня, 12:05
    Макрон ведет себя как алкаш у магазина: сначала просит денег, и, будучи послан, пытается просить сигарету. Но, результат немного предсказуем.
  11. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 12:05
    Дядюшка Си, заступись за дружбана моего Зе, почто забижают хулиганы московские безобидного и покладистого парнишку? Прошу не отказать, ибо и так много у него неприятностей, даже бывший главный опекун больше милостыню не подаёт, да ещё и грозится кошелёк проверить, из-за наветов враждебных и лживых. Одна на тебя надёжа, дядюшка Си, а то, что с предприятием "Мотор Сич", в который ты миллиарды немалые вложил, тебя обманули, так то проступок был необдуманный, за эту шалость и простить можно.
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:07
    Надеюсь Си послал Макрона в пешее эротическое путешествие по Великому шёлковому пути . . . winked
  13. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 12:09
    Мораторий на удары? Давайте тогда и мораторий на санкции...
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:24
    Ну то что Макрона с его просьбами вежливо пошлют это было ясно изначально, не того полета "петух". Для него достижение то, что его хотя бы приняли, а не под дверью стоять заставили.