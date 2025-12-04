Индия успешно протестировала систему катапультирования для истребителей

Организация оборонных исследований и разработок DRDO (Индия) успешно протестировала высокоскоростную систему катапультирования для истребителей. Они проводились с использованием специальных салазок на реактивном ускорителе.

Об этом сообщили в индийском министерстве обороны.

Там отметили, что появление отечественной системы аварийного покидания самолета является важным шагом Индии на пути к независимости в критически важных технологиях обеспечения безопасности полетов. Ее создавали совместно Агентство авиационных разработок (ADA) и компания HAL.

Испытание проводилось на установке Rail Track Rocket Sled (RTRS) в Лаборатории исследования терминальной баллистики в Чандигархе. Переднюю часть легкого истребителя установили на салазки и разогнали до тщательно откалиброванной скорости 800 км/ч. Для разгона были последовательно запущены несколько ракетных двигателей на твердом топливе. Это позволило инженерам смоделировать реальный сценарий катапультирования с большей точностью, чем при традиционных статических испытаниях.

В кресле пилота находился человекообразный манекен, оснащенный датчиками. С их помощью были собраны данные о перегрузках, которые испытывает член экипажа при реальном аварийном катапультировании.


А сегодня с рабочим визитом в Индию прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Он намерен участвовать в заседании российско-индийской комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 11:53
    Подумаешь.Систему катапультирования протестировали. Я по РенТВ смотрел секретную программу в которой показывали что у нас завершаются работы по созданию системы телепортирования. . . winked
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 12:12
      вы уж договаривайте - системы телепортирования денег.... lol
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 12:03
    Индусы задумались о катапультном кресле после аварии своего "истребителя" в Дубаи?
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 12:14
    мне показалось или на фото у манекена после отстреливания осталась только одна левая ступня? belay
    ну такое себе катапультирование то, если ступни отшибает....
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 12:25
      Вообще катапультурование каким может быть высокоскоростным? Сверхзвук штоли? Насколько я знаю таких систем нет. Перегрузки там такие, что неудачное - инвалидом останешся на всю жизнь. После катапультирования полностью проходят реабилитацию летуны + медкомиссия такая, что в одно место не постесняются залезть.
      Цитата: Nexcom
      ну такое себе катапультирование то, если ступни отшибает....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:28
        Как мне говорил один летчик ВВС наших - лучше шибануться с 5 метров о грешную землю чем один раз неправильно катапультироваться....
        Алексей hi
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          0
          Сегодня, 12:36
          Да, мир тоже тесен. Он говорил, что 7 раз обдумать приходилось перед тем как дернуть. Это у них там - с радостью сегают как сайгаки. Пенсия жишь сразу и прочие прелести. Это у нас еще нада доказать, что ты не .... и т.д. и т.п. Куда это дело рухнет в т.ч.
          З.Ы. Приветствую Дмитрий hi drinks
  4. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 12:45
    Лучше, чем наше, не создать. Проще купить.