Индия успешно протестировала систему катапультирования для истребителей
1 0108
Организация оборонных исследований и разработок DRDO (Индия) успешно протестировала высокоскоростную систему катапультирования для истребителей. Они проводились с использованием специальных салазок на реактивном ускорителе.
Об этом сообщили в индийском министерстве обороны.
Там отметили, что появление отечественной системы аварийного покидания самолета является важным шагом Индии на пути к независимости в критически важных технологиях обеспечения безопасности полетов. Ее создавали совместно Агентство авиационных разработок (ADA) и компания HAL.
Испытание проводилось на установке Rail Track Rocket Sled (RTRS) в Лаборатории исследования терминальной баллистики в Чандигархе. Переднюю часть легкого истребителя установили на салазки и разогнали до тщательно откалиброванной скорости 800 км/ч. Для разгона были последовательно запущены несколько ракетных двигателей на твердом топливе. Это позволило инженерам смоделировать реальный сценарий катапультирования с большей точностью, чем при традиционных статических испытаниях.
В кресле пилота находился человекообразный манекен, оснащенный датчиками. С их помощью были собраны данные о перегрузках, которые испытывает член экипажа при реальном аварийном катапультировании.
А сегодня с рабочим визитом в Индию прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Он намерен участвовать в заседании российско-индийской комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация