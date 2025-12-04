ГП РФ предложила «охлаждение» сделок по недвижимости из-за «схемы Долиной»

Генпрокуратура России предложила обсудить идею «охлаждения» сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу так называемой «схемы Долиной», когда продавец оспаривает сделку в суде, ссылаясь на то, что в момент ее совершения якобы находился под воздействием мошенников.

Как сообщает РБК со ссылкой на предложение первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, идея заключается в том, чтобы приостанавливать регистрационные действия с имуществом при подозрительных сделках. В Генпрокуратуре считают, что таким образом удастся пресекать сделки, «заключенные с пороком воли продавца».



«Схемой Долиной» называют с некоторых пор получившие распространение сделки с недвижимостью или другим имуществом, при которых продавцом, как правило, является пожилой человек. Через некоторое время после сделки продавец заявляет, что он действовал по указанию мошенников, которые впоследствии забрали у него все вырученные от продажи имущества деньги. После этого продавец через суд требует от покупателя вернуть проданную квартиру или другое имущество. При этом незадачливому покупателю деньги не возвращаются под предлогом того, что ими завладели мошенники.

Подобная схема получила известность после того, как мошенники обманным путем заставили певицу Ларису Долину продать свою квартиру и отдать им вырученные деньги. Впоследствии Долиной удалось вернуть проданную недвижимость, не возвращая покупателю деньги.
    Сегодня, 12:20
    Своего рода ящик Пандоры. И работает эта схема мошенников в России почти без осечек. Оставляют покупателя без денег, и квартиры.
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Илия
      Оставляют покупателя без денег, и квартиры.

      99% этих покупателей связаны с Украинскими мошенниками. Суды же все обстоятельства дела рассматривают.
        Сегодня, 12:36
        ........якобы находился под воздействием мошенников.

        Просмотрел множество видеороликов подписания таких сделок. Первое впечатление, сами продавцы недвижимости являются мошенниками. Естественно, их подготовили заранее и проконсультировали.
        Это говорит о том, что в мошеннических махинациях в масштабах страны, работает большое число людей с юридическим и криминальным прошлым и настоящим. Это стало возможным с недоработанным и сырым законодательством.
          Сегодня, 12:45
          Цитата: frruc
          Просмотрел множество видеороликов подписания таких сделок.

          на Ютьюбе да? )))

          А если серьезно, то чистая продажа квартиры всегда вызывала подозрения. Без опытного риэлтера и надежного страхования статуса в такую сделку вступать нельзя.
    Сегодня, 12:22
    Впоследствии Долиной удалось вернуть проданную недвижимость, не возвращая покупателю деньги.

    Вот это настоящая мошенническая сделка со стороны Долиной!
      Сегодня, 12:30
      Пора уже эту схему назвать "Схема Долиной", :)
        Сегодня, 12:38
        Пора уже эту схему назвать "Схема Долиной",
        Ну примерно так уже и называют.
        Сегодня, 12:42
        Так и называют. И по ТВ, и по радио
      Сегодня, 12:38
      Покупатель даже не смотрела квартиру. Не потребовала что-бы жилец выписался из квартиры. Квартира не была выставлена на продажу. Никто не знал, что она продается.
      Покупатель просто отдала 90 млн непонятно за что. И вы верите, что она не была связана с мошенниками?
        Сегодня, 12:43
        Это не верно. Такие сделки регистрируются в Росреестре. Деньги продавец получает только после того, как сделка проходит в Росреестре. Именно поэтому мошенники месяцами "тащат" таких клиентов. Здесь было примерно так: нотариус - сделка - деньги укладываются на нотариальный счет - МФЦ - Росреестр - нотариус - продавец. А вот потом суд - возврат. Как-то так.
    Сегодня, 12:24
    Отлично!
    Отличное решение!
    Если примут конечно.
      Сегодня, 12:37
      А толку, на сколько ее "охладят"? Уже есть иски через 3 года после продажи, уже и по машинам аналогичные иски есть.
      Хитрых "бабушек" нарисовалось немерянное количество. Пока суды не перестанут принимать решения в зависимости от личности ничего не изменится.
      Дело Долиной затребовал ВС РФ, теперь только он может привести в порядок систему, какое решение примет, так и будет. Решения ВС РФ обязательны для судов. Либо сейчас окончательно развалят систему правосудия и отменят право собственности добросовестного покупателя, либо это все вернется в правовое русло.
      А пока надо подумать, как взять кредит на пару миллионов в банке и написать заявление в полицию, что отдал мошенникам, пусть банк ждет пока их поймают и требует с них laughing
        Сегодня, 12:46
        И назовем эту схему "Схемой Евгения", :)
    Сегодня, 12:24
    Схема охлаждения не сработает. Сделку можно оспорить и через год, два, три. Глупость это. Если ты продал квартиру и отдал деньги мошенникам - то это твои проблемы, а не честного покупателя. Долина .... (не хороший человек).
    Сегодня, 12:25
    Схема Долиной заключается не в том что Долину обманули (это отдельное уголовное дело ) , а том что она вернула себе кв метры ,не отдавая денег и суд ей помог ! А там охлаждай ,хоть переохлаждай сделку .Выход тут только один - страховка от банка и тогда сами банкиры будут заинтересованы в правильной продаже
      Сегодня, 12:31
      Вы предлагаете, чтобы банки начали зарабатывать на "схеме Долиной"? Они итак сейчас на нас зарабатывают хренову гору денег....
        Сегодня, 12:33
        Тут наверное один вариант, чтобы Верховный суд отменил все решения прошлых инстанций и вернул квартиры честным покупателям. Все остальное лажа.
    Сегодня, 12:30
    Особенности национальной торговли недвижимостью). А по существу - зачем городить огород из чего попало, когда достаточно ввести обязательную, безапелляционную расписку от продавца о том, что он не находится под давлением, под влиянием мошенников, не имеет ограничений в совершении сделки, находится в здравом уме и памяти. Безапелляционную, чтобы любой суд утёрся! Расписку дал, покупатель деньги перевёл - вопрос закрыт и обратного хода не имеет. Нет же, надо до абсурда довести, потом огород городить.
    Сегодня, 12:34
    Интересно.Отчего бы строительным компаниям не использовать "систему Долиной" .К примеру,распродав все квартиры в новостройке тут же объявить ,что в момент продажи строительная компания находилась под ментальным воздействием мошеннической группы покупателей квартир и не осознавала причинно-следственных связей последующих событий. И на этом основании вышвырнуть всех жильцов из новостройки. . . hi
    Сегодня, 12:45
    Раз государство выступает регистратором и гарантом законности сделки, то при ее расторжении добросовестному покупателю оно должно вернуть деньги сразу, а потом само их взыскивать с незадачливого продавца или мифических мошенников!