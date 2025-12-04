ГП РФ предложила «охлаждение» сделок по недвижимости из-за «схемы Долиной»
Генпрокуратура России предложила обсудить идею «охлаждения» сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу так называемой «схемы Долиной», когда продавец оспаривает сделку в суде, ссылаясь на то, что в момент ее совершения якобы находился под воздействием мошенников.
Как сообщает РБК со ссылкой на предложение первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, идея заключается в том, чтобы приостанавливать регистрационные действия с имуществом при подозрительных сделках. В Генпрокуратуре считают, что таким образом удастся пресекать сделки, «заключенные с пороком воли продавца».
«Схемой Долиной» называют с некоторых пор получившие распространение сделки с недвижимостью или другим имуществом, при которых продавцом, как правило, является пожилой человек. Через некоторое время после сделки продавец заявляет, что он действовал по указанию мошенников, которые впоследствии забрали у него все вырученные от продажи имущества деньги. После этого продавец через суд требует от покупателя вернуть проданную квартиру или другое имущество. При этом незадачливому покупателю деньги не возвращаются под предлогом того, что ими завладели мошенники.
Подобная схема получила известность после того, как мошенники обманным путем заставили певицу Ларису Долину продать свою квартиру и отдать им вырученные деньги. Впоследствии Долиной удалось вернуть проданную недвижимость, не возвращая покупателю деньги.
