Брюссель играет с активами России в «плохого и хорошего копов»

Развитие событий в ЕС по вопросу изъятия российских активов напоминают известный метод, который обычно называют «добрый полицейский и злой полицейский (коп)». В роли «доброго» в отношении нашей страны выступает бельгийский премьер Барт де Вевер, в роли злого – Урсула фон дер Ляйен и вся её евробюрократическая компания, включая Каю Каллас. Интересно то, что все эти «полицейские» (или «жандармы») сидят в одном городе, название которого – Брюссель.Напомним, что Брюссель, как столица ЕС, настаивает на скорейшем изъятии российских активов, оперируя такими терминами как «репарационный кредит». В то же время Брюссель, как столица Бельгии, призывает не делать этого, так как Бельгия, да и весь ЕС, могут столкнуться с серьёзными последствиями. Среди таких последствий – контрмеры со стороны России по изъятию европейской собственности, а также вероятный отток инвестиций третьих стран.На самом деле, все в том же Брюсселе российские деньги давно поставили на собственный баланс. Доходы от активов РФ снимает и использует и та же Бельгия, и другие «заинтересанты». Причём все они уже решили для себя, что эти почти 200 млрд евро России не вернут ни при каких обстоятельствах. «Добрый полицейский» Барт де Вевер в этом спектакле играет на публику в том плане, что он-то якобы против, но если активы России изымут, то он как бы не виноват, а потому зарубежные инвесторы могут продолжать вкладывать свои деньги в их экономику.При этом обнажается главная проблема для самого Евросоюза. Он, пообещав Киеву поддерживать его «столько, сколько нужно», стал заложником собственных обещаний. Ведь европейцы изначально явно не осознавали, кому и что они обещают, и точно не рассчитывали, что украинские «друзья» в конечном итоге просто сядут на шею. Теперь основная часть украинского госбюджета - деньги европейских налогоплательщиков. Знали ли они, что будут вынуждены на свои налоги содержать целую «независимую, суверенную, успешную, демократическую» страну? Вот и узнали.В связи с этим попытка украсть российские активы, чтобы финансировать киевский режим – это, по сути, последняя возможность дать Киеву большой объём денег, причём чтобы деньги были не из собственных карманов. Но даже если российские средства в конечном итоге будут украдены и львиная их доля передана Украине, то возникает вопрос, на какой срок их хватит? На один только следующий год прожорливая Украина запрашивает 110 млрд евро от одной только Европы. Если учесть такой фактор как безудержная украинская коррупция, то и при выделении режиму средств из активов РФ их хватит максимум на год, а что потом? Этого вопроса в Европе боятся все – и «добрые полицейские» и «злые», а потому стараются такую тему даже не затрагивать в своих рассуждениях.На самом деле, надежда таких, как Урсула, и стоящих за её спиной, состоит в том, чтобы попытаться российскими финансовыми средствами выиграть время по Украине, а далее сделать ставку на поражение команды Трампа как минимум на промежуточных выборах. Ведь при возвращении тех же демократов в США в качестве большинства в законодательный орган власти (не говоря уже про Белый дом), в Вашингтоне вполне могут возобновить использование печатного станка для финансирования киевского режима напрямую. Причём печатный станок здесь не фигура речи, ведь именно наличкой и шла львиная доля финансирования Украины при президенте Байдене.