Брюссель играет с активами России в «плохого и хорошего копов»

1 291 19
Брюссель играет с активами России в «плохого и хорошего копов»

Развитие событий в ЕС по вопросу изъятия российских активов напоминают известный метод, который обычно называют «добрый полицейский и злой полицейский (коп)». В роли «доброго» в отношении нашей страны выступает бельгийский премьер Барт де Вевер, в роли злого – Урсула фон дер Ляйен и вся её евробюрократическая компания, включая Каю Каллас. Интересно то, что все эти «полицейские» (или «жандармы») сидят в одном городе, название которого – Брюссель.

Напомним, что Брюссель, как столица ЕС, настаивает на скорейшем изъятии российских активов, оперируя такими терминами как «репарационный кредит». В то же время Брюссель, как столица Бельгии, призывает не делать этого, так как Бельгия, да и весь ЕС, могут столкнуться с серьёзными последствиями. Среди таких последствий – контрмеры со стороны России по изъятию европейской собственности, а также вероятный отток инвестиций третьих стран.



На самом деле, все в том же Брюсселе российские деньги давно поставили на собственный баланс. Доходы от активов РФ снимает и использует и та же Бельгия, и другие «заинтересанты». Причём все они уже решили для себя, что эти почти 200 млрд евро России не вернут ни при каких обстоятельствах. «Добрый полицейский» Барт де Вевер в этом спектакле играет на публику в том плане, что он-то якобы против, но если активы России изымут, то он как бы не виноват, а потому зарубежные инвесторы могут продолжать вкладывать свои деньги в их экономику.

При этом обнажается главная проблема для самого Евросоюза. Он, пообещав Киеву поддерживать его «столько, сколько нужно», стал заложником собственных обещаний. Ведь европейцы изначально явно не осознавали, кому и что они обещают, и точно не рассчитывали, что украинские «друзья» в конечном итоге просто сядут на шею. Теперь основная часть украинского госбюджета - деньги европейских налогоплательщиков. Знали ли они, что будут вынуждены на свои налоги содержать целую «независимую, суверенную, успешную, демократическую» страну? Вот и узнали.

В связи с этим попытка украсть российские активы, чтобы финансировать киевский режим – это, по сути, последняя возможность дать Киеву большой объём денег, причём чтобы деньги были не из собственных карманов. Но даже если российские средства в конечном итоге будут украдены и львиная их доля передана Украине, то возникает вопрос, на какой срок их хватит? На один только следующий год прожорливая Украина запрашивает 110 млрд евро от одной только Европы. Если учесть такой фактор как безудержная украинская коррупция, то и при выделении режиму средств из активов РФ их хватит максимум на год, а что потом? Этого вопроса в Европе боятся все – и «добрые полицейские» и «злые», а потому стараются такую тему даже не затрагивать в своих рассуждениях.

На самом деле, надежда таких, как Урсула, и стоящих за её спиной, состоит в том, чтобы попытаться российскими финансовыми средствами выиграть время по Украине, а далее сделать ставку на поражение команды Трампа как минимум на промежуточных выборах. Ведь при возвращении тех же демократов в США в качестве большинства в законодательный орган власти (не говоря уже про Белый дом), в Вашингтоне вполне могут возобновить использование печатного станка для финансирования киевского режима напрямую. Причём печатный станок здесь не фигура речи, ведь именно наличкой и шла львиная доля финансирования Украины при президенте Байдене.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +3
    Сегодня, 12:13
    Ох и хлопотно потом всем вам будет, если стырите чужие деньги wassat .... чужие деньги никому не приносили счастья
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Владислав_2
      Ох и хлопотно потом всем вам будет, если стырите чужие деньги

      Дело в том что этих денег нет, российские активы в Европе это долги европейских стран России оформленные в Брюсселе, что бы их изъять их нужно отдать из собственных бюджетов, были бы это живые деньги уже давно бы забрали, как забирают проценты по долгам, которые они исправно платят и отдают Украине.
      1. Stranger03 Звание
        Stranger03
        0
        Сегодня, 12:29
        И для РФ эти деньги давно потеряны. Вспомните долг Украины в 3 ярда по бумагам, которые выкупила РФ, и которые так и не вернули. И суд Лондона давно уже молчит. И наши уже давно поставили крест на этом. Так что все это просто пустые слова.
      2. Володин Звание
        Володин
        +2
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Andobor
        Дело в том что этих денег нет, российские активы в Европе это долги европейских стран России оформленные в Брюсселе, что бы их изъять их нужно отдать из собственных бюджетов, были бы это живые деньги уже давно бы забрали, как забирают проценты по долгам, которые они исправно платят и отдают Украине.

        К сожалению, это не совсем так. Есть крупная доля реальных валютных вложений, в том числе от продажи энергоносителей в ту же Европу.
        1. Stranger03 Звание
          Stranger03
          0
          Сегодня, 12:39
          Вы думаете (знаете), что продавая сейчас в Европу газ/нефть, эти деньги оседают на западных санкционных счетах? Если это так, то я тогда ничего не понимаю.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 12:41
          Цитата: Володин
          Есть крупная доля реальных валютных вложений, в том числе от продажи энергоносителей в ту же Европу.

          Возможно есть часть реальных, но в основном долги и образовались, что энергоносители в долг продавали, таким образом наши рынок завоёвывали, берите энергоносители, а деньги потом отдадите, была у нас такая политика.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 12:28
      На самом деле, надежда таких, как Урсула, и стоящих за её спиной, состоит в том, чтобы попытаться российскими финансовыми средствами выиграть время по Украине, а далее сделать ставку на поражение команды Трампа как минимум на промежуточных выборах. Ведь при возвращении тех же демократов в США в качестве большинства в законодательный орган власти (не говоря уже про Белый дом), в Вашингтоне вполне могут возобновить использование печатного станка для финансирования киевского режима напрямую. Причём печатный станок здесь не фигура речи, ведь именно наличкой и шла львиная доля финансирования Украины при президенте Байдене.

      Всё именно так! Прогноз автора статьи абсолютно верный!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Татьяна
        Всё именно так! Прогноз автора статьи абсолютно верный!

        Без сомнения, второго срока Трампу, демократы не дадут !
  2. Netl Звание
    Netl
    +2
    Сегодня, 12:16
    Игра в доброго и злого полицейского подразумевает, что им обоим от жертвы чего то требуется
  3. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 12:22
    Нужно понимать и отметить, что сама схема выдачи кредитных траншей выгодна прежде всего тем у кого в руках эти средства находятся. Поэтому не стоит даже сомневаться, что Украина получит - "нечто".
  4. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 12:23
    По другим данным СМИ около 186 млд. Но суть даже не в количестве. Эти умалишенные, все равно отметут деньги РФ.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:29
      Отметут? А что, сегодня мы можем эти деньги использовать? Их уже давно отмели.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:25
    На самом деле, все в том же Брюсселе российские деньги давно поставили на собственный баланс. Доходы от активов РФ снимает и использует и та же Бельгия, и другие «заинтересанты».

    Картина маслом... Тырить чужое и обрядить в красивую картинку их все....
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 12:30
    То, что гейропа это ...овно - факт неоспоримый. Любопытно другое, а именно - кто из России отдал российские деньги этому ...овну "на сохранение"? Фамилии, адреса, явки, пароли - известны?
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:31
    Мы живем во время формирования кривых понятий ,как в зазеркалье. Убивать людей можно ,но только Израилю в Газе и это высшая степень демократии .Теракты - право на свободу Украины ,репарации - платит выигравший войну. Воровство денег - поддержка от ЕС
  8. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 12:32
    Автор не дружит с цифрами, но это бывает. Денег хватит надолго: бюджет Украины 100 млрд долл в год, из которых 60 - внешнее финансирование. Таким образом, если украдут 200 млрд наших активов, это почти 3,5 лет войны в кармане. Для ЕС конечно страшно:
    1. Сгорят деньги накопленные на счетах типа С - сумма засекречена, но есть оценки, что на конец года 4 трлн руб. или 50 млрд долл.
    2. Будут национализированы все западные пакеты акций наших компаний, тут Газпром, Сбер, Роснефть и тд. Думаю, тут сидят и американцы - их наверное пока не тронут, мы ведь теперь почти друзья. Сумма тут, даже от сегодняшних индексов, миллиардов 100…
    3. С национализацией сгорят навсегда и все будущие дивиденды. Это так миллиардов 20-30 в год. Долларов конечно.
    4. Отток капитала не западных стан из Евроклир. Это уже триллионы. Тут как не в глаз тема создания Клирингового центра БРИКС. Она уже в работе, правда на ранней стадии. Но идея озвучена.
    Что имеем в итоге: Европа украдет деньги, отдаст их плясунам, те продолжат воевать, все равно проиграют или сложная ничья, потом мир, Европа вроде при своих, но только вроде: минус деньги на счетах С, минус пакеты вкусных акций, минус будущие дивиденды, минус Российский рынок (в этом сценарии рынок административно закроют, ну за исключением лекарств, запчастей и медицинского оборудования). ЖOПА!
    Поэтому и трясет их.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:37
    Кая Каллас обкакаллас. Она не просто лифчик не носит, она ещё и сиськи не носит.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:42
    Брюссель играет с активами России в «плохого и хорошего копов»

    Брюссель мотает нервы гражданам России через нагнетание проблемы использования российских денег (наши законники не могут даже бездефицитного бюджета составить - куда-то пропадают триллионы российских рублей), дают подачки нацистам в размере нескольких сотен миллионов евро (до миллиарда), а мы позволяем им держать нас в постоянном напряжении, несмотря на незаконный арест активов и использование средств (%% от размещения)...
    Я не понимаю, чего ждёт руководство России? Или все разговоры об ответных мерах - байки (побасенки)?
  11. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 12:45
    Вот из его интервью (Вивера) газете La Libre: " Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия "вечно". Кажется, это довольно долгий срок».