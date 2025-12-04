Президент РФ ответил на вопрос о возвращении России в G8
Одним из пунктов слитого в прессу так называемого мирного плана Трампа по Украине, который нигде официально не публиковался, вроде как было обещание вернуть Россию в состав неформального клуба ведущих мировых стран G8. Россия официально присоединилась к G7 в 1997 году, но была исключена в 2014-м после присоединения к РФ Крыма. Сейчас в его составе остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
Запад почему-то уверен, что Москва буквально мечтает о возвращении в это объединение. Как выясняется, это совсем не так. Российское руководство не видит никаких резонов и пользы от того, что «Большая семерка» вновь станет «Большой восьмеркой». Этот формат решения геополитических вопросов явно устарел и изжил себя.
Что и подтвердил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью индийскому новостному телеканалу India Today. Российский лидер ответил одним словом о якобы стремлении РФ вернуться в состав «Большой семерки»:
Глава российского государства отметил, что когда-то так случилось, что он сам практически перестал ездить на встречи лидеров G8 еще до того момента, когда РФ была исключена из этого клуба. В последний раз Владимир Путин посетил саммит «Большой восьмерки» в 2013 году, он проходил в Лох-Эрне в Северной Ирландии. Причем в следующем году РФ должна была председательствовать в этом неформальном клубе.
Еще в марте этого года в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ задал вполне логичный вопрос, почему данный клуб все еще носит название «Большая семерка». Российский лидер справедливо напомнил, что по итогам 2024 года рост ВВП стран Евросоюза и тех, которые входят в G7, в среднем составил менее одного процента.
Падает и доля стран G7 в общемировой экономике. По данным МВФ, доля БРИКС в мировом ВВП в прошлом году выросла до 36,8%, а совокупный показатель «Большой семерки» впервые снизился ниже 29%, составив 28,86%. Таким образом, разрыв между экономическими блоками увеличился до 8% в пользу БРИКС.
Причем разрыв этот в будущем будет только увеличиваться с учетом вступления в незападный экономический союз все новых участников и появления партнеров из числа развитых экономически стран. Процесс этот даже пришлось приостановить для разработки правил принятия в БРИКС и согласования решений среди уже действующих членов объединения.
