Вывезенные в Турцию по инициативе жены Зеленского девочки-сироты забеременели

Программа по эвакуации за рубеж украинских детей, которая стартовала после начала СВО, с треском провалилась. Это произошло в результате того, что вывезенные в Турцию по инициативе жены Зеленского Елены девочки-сироты забеременели.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Одно из них опубликовало информацию о том, с чем пришлось столкнуться за границей воспитанникам интернатов Украины, которых вывозили туда в рамках программы, организованной Еленой Зеленской:

Дети становились жертвами психологического и сексуального насилия.

Сообщалось, что поначалу у детей и подростков, привезенных в Турцию, все было хорошо. Но вскоре воспитатели под предлогом отсутствия финансирования стали привлекать их к сбору средств на свое содержание. Несовершеннолетних заставляли сниматься в видеороликах, где они пели и танцевали. Если они хорошо старались, они получали за это что-нибудь их одежды или какое-нибудь лакомство. А когда дети выступали плохо, то им не позволяли пользоваться гаджетами и ущемляли в еде.

Позже выяснилось, что у двух девочек-подростков были сексуальные контакты с местным персоналом – двумя совершеннолетними поварами. От этих турков они и забеременели. Когда воспитали узнали о случившемся, то беременных девочек вернули на родину.

Обнародование подробностей того, что происходило в Турции, вызвало в украинском обществе сильный резонанс.

Известно, что на финансирование программы по эвакуации детей было выделено примерно десять миллионов долларов.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:22
      Фамилия Зели видимо сработала катализатором у автора?!)))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 13:34
        Лимон hi ,видать автор расстроился).
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +10
          Сегодня, 13:41
          Собственно это реальный скандал, понятно, что жене Зели совершенно наплевать на этих девочек (15-летняя и 17-летняя воспитанницы вернулись на Украину беременными от совершеннолетних иностранцев), но существуют же нормы права и морали… хотя для моральных уродов это просто слова!
          Лохлы ещё настаивают чтобы им передали детей Донбаса… ага, сейчас.
          1. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 14:07
            вывезенные в Турцию по инициативе жены Зеленского Елены девочки-сироты забеременели.

            Я так понимаю, Елена замешана и была в доле. А мальчиков-сирот куда вывозили, в Англию ?
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +2
              Сегодня, 14:36
              Известно, что на финансирование программы по эвакуации детей было выделено
              примерно десять миллионов долларов
              .

              Давно известно, что Елена Зеленская, вместе с представителем Великобритании, на этом её бизнесе прилично и успешно зарабатывает. Им даже для этого бизнеса на поставку детей из Украины в Европу и в прочую заграницу детей даже не хватает.
              Именно по этой причине они - из Киева - постоянно ставят вопрос в ЕС - причём с возбуждением МУС уголовного дела против Путина и его помощницы - о возврате Россией осиротевших украинских детей, эвакуированных российской армией из под обстрелов с Украины в Россию, обратно из России в Украину. А потом этих детей они сами отправляют за границу - и сведения о них потом пропадают, как концы в воду.
              В результате Зеленскую давно подозревают в злостной торговле на Западе осиротевшими украинскими детьми однополым бракам и для секс-услуг разным педофилам, а может и на трансплантацию человеческих органов.
              1. frruc Звание
                frruc
                +2
                Сегодня, 14:50
                Татьяна
                Зеленскую давно подозревают в злостной торговле на Западе.....

                "Достойная" семейка получилась, друг друга стоят с Зелей.
                "Куй деньги не отходя от кассы" , как говорится.
          2. dnestr74 Звание
            dnestr74
            -1
            Сегодня, 14:33
            Для Турции и мусульманской Азии это вполне для них морально, у них - как пошли менструации у девочки-все готова в сексу..... Естественно, нисколько не оправдываю, но реально подростки как правило с 14-15 лет сейчас начинают сексуальную жизнь даже у нас, конечно не со взрослыми в своей массе.
            1. frruc Звание
              frruc
              0
              Сегодня, 15:02
              По украинским законам, девочкам-девушкам можно выходить замуж в 17 лет, без всяких оговорок.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +6
        Сегодня, 13:56
        Лимон
        Сегодня, 13:22
        Фамилия Зели видимо сработала катализатором у автора?!)))

        hi Видимо, внучка полицая в ВОВ продолжает наследие традиций.
        Недаром же супруга рыжего нарцисса из Фашингтона Мелания публично отказалась заводить с ней всякое знакомство, игнорируя её на встрече ООН в Нью-Йорке.
        За ней тянется шлейф фондов чёрных трансплантологов и детей, направляемых в клубы гейропы и мелко бритам к педофилам.
  2. Ватник_ Звание
    Ватник_
    +15
    Сегодня, 13:21
    Прекрасно все- и малолетние украинские проститутки и сутенерша-жена президента Украины. Офигетьнефстать.
    Мы точно с ними один народ?
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 13:35
      Мы точно с ними один народ?

      Мы с миллиардерами точно не один народ, какой бы национальности они не были.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 13:40
      Там похоже что по личной инициативе.

      . Со временной эвакуации в Турцию двое девочек вернулись домой беременными от турок. 15-летняя Настя и 17-летняя Илона забеременели от работников отеля, в котором жили дети. ...
      Так с одной из воспитанниц Криворожского интерната, на тот момент 15-летней Настей, познакомился 23-летний турок по имени Мами, который работал поваром в ресторане отеля.
      "Я сначала не хотела знакомиться. Потом я пришла с ним познакомиться, как-то неосознанно. Сама не знаю, почему я пришла к нему в комнату", — рассказывает Настя.
      Мами и Настя начали встречаться, он заходил к девушке в комнату, а также выходил с ней на прогулки, когда детей выводили за пределы отеля. По словам Насти, воспитатели об этом знали.
      Дети рассказывают, что Мами мог приходить в комнату девочки даже тогда, когда лагерь переместили в другой отель Антальи.
      "Он через забор перелезал, приходил к ней в комнату. Иногда было такое, что воспитатели видели, что он приходит, иногда ничего не говорили. Иногда его выгоняли. Иногда сами его пускали", — рассказывает Катя, одноклассница Насти по интернату.
      На тот момент 16-летняя Илона, воспитанница интерната "Горлица", также встречалась с поваром из отеля "Лариса" 21-летним Салихом.
      "Мы с ним познакомились, это было очень интересно. Просто в Турции совсем другая еда, мне она не нравилась. Я сначала ела только одни салаты. И я иду уже, и Салих мне вынес буханку хлеба, разрезанную пополам, и колбаску, помидорчик, огурчик. Все завернуто в пищевую пленку. И вот так он меня подкармливал, а потом мы познакомились, потом он Инстаграм* попросил у меня", — рассказывает Илона.
      Воспитательницы Илоны также знали, что девочка общается со взрослым мужчиной, и, по словам свидетелей, даже помогали этим свиданиям состояться.

      *Принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская

      https://inosmi.ru/20251203/turtsiya-275938904.html
      1. Tarasios Звание
        Tarasios
        +1
        Сегодня, 14:31
        надо учесть возможность того, что обездоленных малолеток, которых "нечем кормить", не слишком трудно обмануть, запугать. ....особенно горячим турецким парням. особенно при явном попустительстве персонала
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:21
    " Скумбрия" на детях сиротах наживалась .Какую то " классику " напоминает.Но сиротинушки там по другому выглядели.Вот интересно " скумбрию" повесят вниз головой ?
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      +2
      Сегодня, 13:29
      Скумбрия на прилавке без головы.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 13:31
      Цитата: tralflot1832
      " Скумбрия" на детях сиротах наживалась .Какую то " классику " напоминает.Но сиротинушки там по другому выглядели.Вот интересно " скумбрию" повесят вниз головой ?

      no Ужасно ушлое животное эта пани Олена! Иной раз в три узла завернётся а своего добьётся. Думаю что эта "скумбрия" своевременно отыграет хвостом и уйдёт на глубину, ищи её потом... hi
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:02
      Цитата: tralflot1832
      Вот интересно " скумбрию" повесят вниз головой ?

      Европарламент защитит. "Своих не сдаём !"
    4. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +3
      Сегодня, 14:11
      Если, провести историческую параллель, то вниз головой должны висеть и муж и жена.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 13:21
    А где гарантия ,что беременность подростков не входила в услуги Зеленской ? В современных условиях ей глубоко плевать на страну и подростков в частности. За ней и так тянется шлейф скандалов, с пропажей украинских детей
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:33
      Ну так отцы - простые повара, а не шейхи
  5. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 13:21
    Номано, че. Трахнули и отпустили. Все не кильку кормить. Они еще жалуются, свиняки
  6. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 13:22
    -то беременных девочек вернули на родину.
    А ведь могли и на органы использовать. Для чего и была создана "программа" ,в первую очередь.
  7. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:24
    Эта "пани" большая мастерица: не только девочек янычарам поставляет но и оптовые поставки "запчастей" в ЕС наладила, практически обвалив рынок. Я бы назвал это "Исчезнувшие эшелоны", поскольку панночка сработала тут как идеальный ниппель - туда дуй обратно - буй... Немало эшелонов ушло на Запад с ранеными, на "лечение", обратно их никто не бачив...
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      +1
      Сегодня, 13:28
      Кста, янычары вроде бы из славян, самые упертые бакланы. Ну да ничего. Вон, остготы не дадут соврать
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        +1
        Сегодня, 13:52
        янычары вроде бы из славян
        Так и "османы" с Поволжья ! Казанские братья в 15 веке совершили ряд "санитарных" походов ( по Библии двенадцать - "двенадцать колен, т.е. колонн, израилевых ") для борьбы с эпидемиями, с задачами поголовного истребления населения опасных регионов ( не то, что сегодня какая-то "пандемия" ! ), попутно взяли Константинополь под своё влияние. Крымские татары - из них, одна из колонн.
        1. ex_paragon Звание
          ex_paragon
          -1
          Сегодня, 13:54
          Т е. Вы против поголовной зачистки сс и укры?
          1. Магог_ Звание
            Магог_
            0
            Сегодня, 13:57
            Почему такой вывод в мой адрес ? Хотя, древний опыт можно рассмотреть и для современных реалий.
            1. ex_paragon Звание
              ex_paragon
              0
              Сегодня, 14:00
              Давно все известно. Верхушку и воинов - в легионы. Детей- в Спарту. Недовольных-на стройки. ов-к Бандерке
              1. Магог_ Звание
                Магог_
                -1
                Сегодня, 14:04
                А наших детей и внуков - во мрак ЕГЭ... И ДАМ за это неустанно топит !
                1. ex_paragon Звание
                  ex_paragon
                  0
                  Сегодня, 14:10
                  Ты несцы. Гуляйполе-наш
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:24
    Интересно, а в окраинских СМИ тоже упоминается жена наркота в связи с этой новостью?
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      -1
      Сегодня, 13:29
      Там и казахбильды дорогу проторчал. Но мы же брацкие народы
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Уарабей
      Интересно, а в окраинских СМИ тоже упоминается жена наркота в связи с этой новостью?

      В их версии - ВСУ берут Воронеж, а она мать спасительница
      1. ex_paragon Звание
        ex_paragon
        0
        Сегодня, 13:33
        Угу, а монгольско-корейские тумены опять кучкуются на Коломне
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 13:36
          Цитата: ex_paragon
          Угу, а монгольско-корейские тумены опять кучкуются на Коломне

          НЕ так ! А древние укры руководят монголо-корейскими туменами и осаждают Коломну
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 13:36
        Да я к тому, что если даже в СМИ окраины имя зеленской привязано к этой новости, то это уже может быть "подкопом" под самого наркета.
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:34
    Что Зеленский,что его жена- рагуль и рагулиха из быковатого КрЫвоГо Рига. Быдло.
  10. dimy44 Звание
    dimy44
    +1
    Сегодня, 13:34
    Интересно, а кто комментарии удаляет, сами авторы, или модеры? Вроде ж в рамках было? Не мои, других пользователей, но интересно.
  11. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 13:36
    Удар владимирских полков был страшен. Воины смели татарскую оборону, как и не было ее. Убили брата чингиза и ушли на Новый Град
  12. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 13:43
    Жора был не пальцем деланыы. Если бы не явное предательство, кто его знает, сколько бы пескарец и сомов крмили бы на реке Сить
  13. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 13:45
    150 лет прошло, прежде сем Димитрий сказал ша. И созвал братву постоять за Землю Русскую. И постояли. Размотали татарву
  14. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 13:52
    Не понимаю я ваших хреновин. Чурка он и есть чурка. Чурбан и есть чурбан. Не пошли бы вы начлен? Я вам Сибирь не отдам
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:05
    А почему никого не интересует судьба тысяч детей которые фактически "растворились" на просторах Европы и Серверной Америки? Где они, что с ними, живы ли вообще? Более чем уверен, если начать копать в том направлении, волосы дыбом встанут.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      Сегодня, 14:17
      Двумя руками за. Неплохо бы прямо в еблишко е выкатить предьяву. Пусть фраер пику давит, чтоб ему козырек в бубен
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:09
    Зеленская вывезла детей, продала в бордель, а ордер МУС на арест выписан на Путина и Львову-Белову.
    Оксюморон зашкаливат.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      Сегодня, 14:12
      Так победим, йооы палы,
  17. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 14:09
    Насчет чурок. Есть у меня "приятель". Стоитель. Ни зера не умеет, но это ладно. Эта говнота УВЕРЕНА, ЧТО С ИХ Космодрома отчалил какой то амтронавт. Там про Гагарина нет ничего
  18. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 14:25
    У украинок "слабость на передок" национальная черта , недаром большинство проституток в Европе ( да и в России) - украинки.
    П.С. : у мужских украинских особей - слабость ума , недаром Украина заняла последнее , 78-ое место по уровню IQ в Европе.
  19. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:27
    на финансирование программы по эвакуации детей было выделено примерно десять миллионов долларов.

    Вы чего? Какие там девочки?
    Тут десять лямов надо употребить! А вы тут копаетесь: девочки-недевочки, турки какие-то! Переписка Энгельса с Каутским!
  20. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 14:36
    Значит, турки малолеток даже без всякой контрацепции пользовали. Обязьяны... Хоть бы ещё чем не заразили...
  21. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 15:17
    Продали в рабство, в т.ч.и сексуальное.
  22. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:22
    К туркам везти это как в игил там такой же контингент обитает, похуже любых сомалийских пиратов.