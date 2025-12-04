Вывезенные в Турцию по инициативе жены Зеленского девочки-сироты забеременели
Программа по эвакуации за рубеж украинских детей, которая стартовала после начала СВО, с треском провалилась. Это произошло в результате того, что вывезенные в Турцию по инициативе жены Зеленского Елены девочки-сироты забеременели.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Одно из них опубликовало информацию о том, с чем пришлось столкнуться за границей воспитанникам интернатов Украины, которых вывозили туда в рамках программы, организованной Еленой Зеленской:
Сообщалось, что поначалу у детей и подростков, привезенных в Турцию, все было хорошо. Но вскоре воспитатели под предлогом отсутствия финансирования стали привлекать их к сбору средств на свое содержание. Несовершеннолетних заставляли сниматься в видеороликах, где они пели и танцевали. Если они хорошо старались, они получали за это что-нибудь их одежды или какое-нибудь лакомство. А когда дети выступали плохо, то им не позволяли пользоваться гаджетами и ущемляли в еде.
Позже выяснилось, что у двух девочек-подростков были сексуальные контакты с местным персоналом – двумя совершеннолетними поварами. От этих турков они и забеременели. Когда воспитали узнали о случившемся, то беременных девочек вернули на родину.
Обнародование подробностей того, что происходило в Турции, вызвало в украинском обществе сильный резонанс.
Известно, что на финансирование программы по эвакуации детей было выделено примерно десять миллионов долларов.
