Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, выступая на очередном заседании Рады, заявила, что, по имеющейся у нее информации, Покровск (Красноармейск) уже фактически полностью перешел под контроль российских войск, а Мирноград (Димитров) находится в полном кольце окружения.Известная своим непримиримым отношением к Сырскому Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что в том числе вследствие его просчетов российская армия в настоящее время приближается к окраинам Запорожья и закрепляется в Константиновке. Она призвала уволить главкома Сырского, провести реформу генштаба и аудит в армии. Кроме того, по мнению Безуглой, очередной виток мирных переговоров не принесет какого-либо результата, а «мира не будет еще не один год».Ранее Безуглая назвала предложенный администрацией Трампа мирный план попыткой США «сбыть Украину России» на фоне раздирающего бывшую УССР коррупционного кризиса. По ее словам, «план Трампа» унижает Европу и не имеет реальных шансов на реализацию в каком-либо виде. По мнению украинского парламентария, проект выглядит как давление «трампистов» и абсолютно не соответствует интересам Киева.При этом стоит отметить, что Безуглая обслуживает интересы «проевропейских» сил, которые, как известно, абсолютно не заинтересованы в реализации любых мирных планов по Украине и обвиняют Трампа в том, что он пытается вынудить Украину подписать фактическую капитуляцию.

