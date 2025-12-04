Безуглая: переговоры не принесут результата, а мира не будет ещё не один год

3 752 19
Безуглая: переговоры не принесут результата, а мира не будет ещё не один год

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, выступая на очередном заседании Рады, заявила, что, по имеющейся у нее информации, Покровск (Красноармейск) уже фактически полностью перешел под контроль российских войск, а Мирноград (Димитров) находится в полном кольце окружения.

Известная своим непримиримым отношением к Сырскому Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что в том числе вследствие его просчетов российская армия в настоящее время приближается к окраинам Запорожья и закрепляется в Константиновке. Она призвала уволить главкома Сырского, провести реформу генштаба и аудит в армии. Кроме того, по мнению Безуглой, очередной виток мирных переговоров не принесет какого-либо результата, а «мира не будет еще не один год».



Ранее Безуглая назвала предложенный администрацией Трампа мирный план попыткой США «сбыть Украину России» на фоне раздирающего бывшую УССР коррупционного кризиса. По ее словам, «план Трампа» унижает Европу и не имеет реальных шансов на реализацию в каком-либо виде. По мнению украинского парламентария, проект выглядит как давление «трампистов» и абсолютно не соответствует интересам Киева.

При этом стоит отметить, что Безуглая обслуживает интересы «проевропейских» сил, которые, как известно, абсолютно не заинтересованы в реализации любых мирных планов по Украине и обвиняют Трампа в том, что он пытается вынудить Украину подписать фактическую капитуляцию.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:33
    Странно видеть и слушать Безуглую .Ведь ее еще не пристрелили и не назвали шпионкой Путина
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 13:44
      Кроме того, по мнению Безуглой, очередной виток мирных переговоров не принесет какого-либо результата, а «мира не будет еще не один год».

      О, Безмозглая своё мнение высказала. Великий стратег, но ей то виднее из зРады....
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +2
        Сегодня, 13:49
        Безумная как ни странно констатирует очевидные факты, первое это Россия возьмет то что хочет территориально и политически, а война раньше 2027 года не закончится, ну вот есть такое предположение.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 14:14
          Так уже этот факт все признали,кроме Зеленского.

          .Немецкий «Bild"* признает, что российские войска взяли Красноармейск, несмотря на брехню Зеленского и его информационных «шестерок», а также опубликовал крик отчаяния «микол» из Димитрова/Мирнограда: «Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое».

          Админ 79-й ОДШБр «Таврiйська» написал, что «с Покровском все понятно. Надо признать, что мы сражались и проиграли эту битву. Совести у командования нет от слова совсем. Ваша задача — спасти людей, а не вашу обрыганную репутацию».


          * Минюстом РФ издание «Bild на русском» включено в реестр иностранных агентов

          https://svpressa.ru/war21/article/493432/
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:00
        Безуглая: переговоры не принесут результата, а мира не будет ещё не один год

        Последнее время приходится наблюдать эволюцию мышления кастрюлеголовых, неужели умнеть начали.
      3. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Сегодня, 14:32
        Как бы то ни было, она хоть и вражина, но истину глаголет, и фамилия ей-таки очень подходит, только наоборот: Угловатая!
        И, помяните мое слово, вероятно с силами, стоящими за ней нам и придется решать будущее остатков Украины. Эти хоть и враги, но вменяемые. Вспомним, сколько Порох вертелся и никак не обострял боевые действия, хоть и науськивали. А Зеля сразу в ядерные державы полез со своим-то рылом.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 14:15
      "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится".(генерал А. Лебедь).
    3. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: APASUS
      Странно видеть и слушать Безуглую .Ведь ее еще не пристрелили и не назвали шпионкой Путина

      У нее крыша хорошая видать)
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 14:30
        Цитата: Венд
        Цитата: APASUS
        Странно видеть и слушать Безуглую .Ведь ее еще не пристрелили и не назвали шпионкой Путина

        У нее крыша хорошая видать)

        Американская похоже
  2. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 13:33
    Безумной, для начала, надо бы голову помыть, внутри и снаружи, на "людях" всё таки рот раскрывает...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 13:45
      Безумной, для начала, надо бы голову помыть, внутри и снаружи, на "людях" всё таки рот раскрывает...

      Рот и язык с хозяйственным мылом .....
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 13:57
        Ко мне ,отмою. А мне она симпатична.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:36
    А Безгулая не набралась смелости чтобы объяснить депутатам рады - Донбасс и Новороссия это сколько.Но это мы с Трампом решим или без него это сколько .До обезьяны начало что то доходить - будет кидняк на доверии от Трампа.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:02
      Будет. Для этого всего и затевалось.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:05
    По мнению украинского парламентария, проект выглядит как давление «трампистов» и абсолютно не соответствует интересам Киева.

    Не нравтся давление "трампистов", понравится давление российской армии. И это соответствует интересам России.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 14:12
      Интересы России давно стали интересом Государства ?
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 14:25
        Ой, жёстко написал. Когда господа учтут желание челяди?
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 14:50
        Слово за минус. Если нечего сказать, проматай крутилку на мышке.
  5. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 14:37
    Безуглая провидица, естественно в будущем году выгоним ВСУ с Российской территории, она и закончится Даллебудет устранение первопричин, приведшее к СВО. Смртрите, что получается, В конституции страны Украина, неи места РУССКОМУ языку, и за него идут гонения, но Коллцентры в Днепре, жулики разговаривают на Русском языке, и никаких мер им не применяют, где шавки бабы молодые, кторые на улице к бабушке пристают, то что она на русском языук разговаривает