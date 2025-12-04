Крупный украинский бизнес мигрирует в ЕС, а МСП уходят в тень и банкротятся

Пока рано утверждать, что вся украинская промышленность вошла в пике и на четвертый год конфликта близка к обнулению. Есть на Украине проблемы у промпредприятий, но и они работают, некоторые реализуют инвестиционные проекты. Заводы эти прямо или опосредованно задействованы для нужд оборонки.

Взять, к примеру, сталелитейный холдинг «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Еще весной 2022 года концерн лишился мариупольских «Азовстали» и «ММК им.Ильича». Позднее под контроль ВС РФ перешел Авдеевский коксохимический завод. В начале этого года прекратили работу Шахтоуправление «Покровское» в районе Красноармейска и Свято-Варваринская фабрика. Это лишило холдинг 3,1 млн тонн коксующегося концентрата — около 40% потенциальной стали и 60% критического угля марки К.

Однако в этом году «Метинвест» в пятый раз возглавил страновой рейтинг и назван «позвоночником украинской экономики». В украинских СМИ пишут, что компания «остается опорой государства», продолжает инвестировать в развитие производства. План на 2025-й — около $300 миллионов инвестиций. Это больше, чем в прошлом году. Среди основных проектов — установка по сгущению отходов на Северном ГОК, газовая генерация и капремонт ДП-9 «Каметсталь».

Телеграм-канал группы «Метинвест»:

Несмотря на потерю контроля над значительной частью активов, «Метинвест» не только сохранил производственную опору экономики, но и стал одним из крупнейших частных доноров для украинской армии и гражданских.

С начала военного конфликта компания уже погасила $670 млн долговых обязательств, из них более $200 млн — только в 2024 году. На прямую поддержку ВСУ в рамках программы «Стальной фронт» за это время «Метинвест» направил 122 млн долларов, а всего государство получило $230 миллионов добровольных отчислений. Плюс в бюджеты всех уровней перечислено более 1,6 млрд долларов (70 млрд грн) налогов.



Впрочем, сталелитейный концерн испытывает нарастающие трудности. Руководство холдинга жалуется на кадровый голод и высокие государственные тарифы. Причем о недостатке электроэнергии ни слова даже сейчас. На конец ноября Украина потеряла около 80% мощностей энергосистемы и располагает около 10-12 ГВт генерирующих мощностей. Для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, при сильных морозах — 18 ГВт. Очевидно, перераспределение идет в ущерб гражданам в пользу промышленных предприятий.

Однако на фоне этих проблем даже крупный и вроде как успешный бизнес в прямом смысле слова бежит из страны. Недавно «Метинвест» заявил о намерении приобрести трубный завод и металлургический комбинат в Румынии. То есть, теперь вместо украинских рабочих крупнейший промышленный холдинг страны готов «кормить» румынских металлургов. В начале 2025 года компания подписала акционерное соглашение с итальянской Danieli о строительстве совместного завода по производству «зеленой стали» в Италии.

Фактически Ахметов выстраивает европейский металлургический контур, используя украинские ресурсы и репутацию национального бизнеса как стартовую площадку. В ближайшие два года «Метинвест» продолжит диверсификацию активов и перенесет часть производственных процессов в ЕС. Для Украины это означает сокращение рабочих мест и падение налоговых поступлений.

В этом плане намного сложение проводить релокацию в страны ЕС малому и среднему бизнесу. С начала конфликта только в Польше украинцы зарегистрировали более 100 тыс. компаний, в Чехии — 17 тысяч, а в Литве — около 2,6 тыс. Но значительная часть из них, несмотря на комфортные условия и административные льготы, закрылась уже в течение первого года.

Украинские малые и средние предприятия (МСП), в отличие от крупных компаний вроде «Метинвеста», оказались в патовой ситуации. В Европе они неконкурентоспособны. На Украине испытывают нарастающие проблемы с электроэнергией, кадрами и падением платежеспособного спроса.

Плюс постоянное повышение налоговой нагрузки. Со следующего года по требованию МВФ правительство отменяет для ФОП (аналог ИП и самозанятых в РФ) льготу по НДС и другие преференции. Будет введен обязательный налог на добавленную стоимость сразу в размере 20%. Большинство небольших компаний и предпринимателей либо свернут деятельность, добровольно или обанкротятся, либо уйдут в тень.

  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 13:45
    Крупный украинский бизнес мигрирует в ЕС

    Интересная петрушка получается - европейский бизнес бежит в Америку, а украинский - в Европу.

    Запасаемся семками - события всё чудесатее и чудесатее.
    В Европе даже не представляют себе, что такое "украинский бизнес" - безумный и беспощадный... laughing
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 13:49
      А крупный украинский бизнес это кто?Ахметов,Пинчук?Какая промышленность осталась на Украине?Сельское хозяйство и бывшая Криворожсталь,ныне АрселорМиталл.Какая там ещё промышленность есть?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Sky Strike fighter
        А крупный украинский бизнес это кто?Ахметов,Пинчук?
        Вчера, внезапно, в голос засмеялся - аж жена вздрогнула от неожиданности.
        За ужином на кухне фоном шли новости по телевизору и там "дама с косой" с трибуны ВРУ рассказывала, как нужно на Украине бороться с коррупцией. laughing
        Всё, что достаточно и необходимо знать про "украинский бизнес".
    2. Tusv Звание
      Tusv
      +1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Zoldat_A
      Запасаемся семками - события всё чудесатее и чудесатее.

      Ну какие семки, когда на кону два вопроса:
      1. А жалко ли у пчёлки
      2. Прогноз погоды от концерна Калашников
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Zoldat_A
      В Европе даже не представляют себе, что такое "украинский бизнес" - безумный и беспощадный...

      Но, украинские бизнесмены всем, с пеной у рта, докажут, am что к безумству и жестокости они отношения не имеют. Это все - русские!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 13:56
    Сейчас посмотрел итоговую пресконференцию Си Цзиньпина.Макорон имел оглушительный успех. laughing Договорился - начать второй этап спасения панд ( панды не 404 ые),КНР выделяет 100 млн $ на преодоление гуманитарного кризиса в Газе ( Газа не на укрейн) и КНР за справедливый мир между Россией и Украиной ,с учётом интересов обоих сторон( интересы диктуют дипломаты на ЛБС).Это что нам интересно.Макрон готов продавать всё что надо КНР..Макрона значит накормят,обед он выстрадал. drinks
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:16
      Цитата: tralflot1832
      Макрона значит накормят,обед он выстрадал.

      Про обед сомневаюсь, но знаменитым китайским чаем "улун", напоют.
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: tralflot1832
      Договорился - начать второй этап спасения панд

      Не ну с Пандами в Китае очень строго. Тут как минимум Макрона не расстреляют. Ну а товарищ Си Газу и так купит, как и все африканские колонии франции
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 13:57
    Ахметов выстраивает европейский металлургический контур

    Остается пожелать ему успехов в непростых экономических и политических условиях.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:13
    Однако в этом году «Метинвест» в пятый раз возглавил страновой рейтинг и назван «позвоночником украинской экономики».
    И почему то "Герани" туда не летают и "Искандеры" стороной обходят.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:58
      Не знайте или не хотите знать?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:58
        Цитата: Себенза
        Не знайте или не хотите знать?

        Могу только догадываться.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 15:00
          Мы все догадываться можем.
  5. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 14:28
    А у нас 20 уже давно, теперь 22))) Куча ИП , кто работает с юрлицами все на ОСНО, иначе никто не будет с тобой даже разговаривать, и тащим этот ный НДС
  6. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 15:03
    Промышленность у них жива по причине внешнего финансирования. Ежегодно украине дают 50-60 млрд долл., для экономики, в 10 раз меньшей Российской, это хорошие деньги. Уйдет это финансирование, а оно уйдет, экономика полетит вниз. И промышленность первой.