Переданную Индии в аренду российскую АПЛ проекта 971 «Щука-Б» назовут Chakra 3
3 17324
Индия берет в лизинг у России атомную подводную лодку, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Нью-Дели и Москва уже пришли к обоюдовыгодному решению.
Индийские ВМС получат в аренду российскую атомную субмарину, соглашение о сделке уже достигнуто. По данным агентства, в ноябре этого года индийские представители уже посетили верфь в России, где проводится ремонт и модернизация АПЛ, которая отправится в Индию. По планам индийцев, произойдет это в течение двух лет, хотя не исключается, что могут быть задержки, связанные с завершением ремонта и послеремонтными испытаниями.
Субмарину отдадут в аренду на 10 лет, за это Индия заплатит России 2 млрд долларов. Подлодку используют для обучения индийских экипажей, которые потом будут нести службу на АПЛ уже индийского производства. Участие российской субмарины в любых боевых действиях полностью исключено.
Предварительно, речь идет об АПЛ К-391 «Братск» проекта 971 «Щука-Б», проходящей модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка». В индийском флоте она получит название Chakra 3.
Стоит отметить, что Индия уже брала в лизинг у России АПЛ К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», субмарина была передана индийским ВМС в аренду в 2012 году сроком на 10 лет. Договор об этом был подписан 30 декабря 2011 года. Подлодку индийцы возвратили в 2021 году якобы из-за проблем с ее содержанием, в том числе обслуживанием силовой установки.
