Переданную Индии в аренду российскую АПЛ проекта 971 «Щука-Б» назовут Chakra 3

Индия берет в лизинг у России атомную подводную лодку, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Нью-Дели и Москва уже пришли к обоюдовыгодному решению.

Индийские ВМС получат в аренду российскую атомную субмарину, соглашение о сделке уже достигнуто. По данным агентства, в ноябре этого года индийские представители уже посетили верфь в России, где проводится ремонт и модернизация АПЛ, которая отправится в Индию. По планам индийцев, произойдет это в течение двух лет, хотя не исключается, что могут быть задержки, связанные с завершением ремонта и послеремонтными испытаниями.



Субмарину отдадут в аренду на 10 лет, за это Индия заплатит России 2 млрд долларов. Подлодку используют для обучения индийских экипажей, которые потом будут нести службу на АПЛ уже индийского производства. Участие российской субмарины в любых боевых действиях полностью исключено.

Предварительно, речь идет об АПЛ К-391 «Братск» проекта 971 «Щука-Б», проходящей модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка». В индийском флоте она получит название Chakra 3.

Стоит отметить, что Индия уже брала в лизинг у России АПЛ К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», субмарина была передана индийским ВМС в аренду в 2012 году сроком на 10 лет. Договор об этом был подписан 30 декабря 2011 года. Подлодку индийцы возвратили в 2021 году якобы из-за проблем с ее содержанием, в том числе обслуживанием силовой установки.
  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +4
    Сегодня, 14:02
    Опять угробят.... они только танцевать могут....
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 15:01
      И засрут , это тоже умеют.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 15:20
        . Субмарину отдадут в аренду на 10 лет, за это Индия заплатит России 2 млрд долларов. Подлодку используют для обучения индийских экипажей, которые потом будут нести службу на АПЛ уже индийского производства. Участие российской субмарины в любых боевых действиях полностью исключено.

        Предварительно, речь идет об АПЛ К-391 «Братск» проекта 971 «Щука-Б», проходящей модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка». В индийском флоте она получит название Chakra 3.


        У самих подлодок не так чтобы много,а мы всё на Индию работаем.А если конфликт с НАТО нам эти 2 млрд долларов сильно помогут?И ещё неизвестно куда эти деньги на самом деле пойдут,как бы снова эти суверенные активы не оказались заморожены в одном из европейских банков и не были присвоены .Выглядит не очень красиво.В ущерб своему ВМФ вооружаем не так чтобы союзную нам Индию.Может кто то как то иначе обоснует необходимость такой продажи АПЛ Индии?
  2. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +3
    Сегодня, 14:07
    Одну ушатали,давай вторую.Два лярда это хорошо,вот только вопрос как оплачивается?Если сразу это норм,а если частями то это хрень а не сделка.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Пионер1984
      Два лярда это хорошо,

      Ждем чай и кофе на два лярда и, возможно, лекарства. Ну а чем еще танцоры могут рассчитаться? Напишите, кто знает.
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      0
      Сегодня, 14:53
      Оплачивается скорее всего годовыми взносами. 2 млрд долл - это выгодно, гораздо более крутой Ясень-М стоит 100 млрд руб., или 1,25 млрд долл., так что Щука окупилась сторицей. Однако остается вопрос формы расчетов. В западных валютах платеж не пройдет. Рупий у нас и так выше крыши - за поставки нефти. Висят на счетах. 160 млрд рублей - где их найти. Еще юань, но очень сложно. Через транзитные сделки как то. Получается, что надо чего то химичить.
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 15:10
        То что выгодно,на бумаге,это понятно.Возникает вопрос с оплатой.Если рублями то хорошо,а вот если индийскими фантиками,то вроде их и у нас так как у дурака махорки.Вот что делать с ними вопрос?
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 15:15
        Цитата: Glagol1
        2 млрд долл - это выгодно, гораздо более крутой Ясень-М стоит 100 млрд руб., или 1,25 млрд долл., так что Щука окупилась сторицей.

        По "Ясеню" названная цена вызывает вопросы , ибо серийный "Борей-А" стоит для МО порядка 500 млн. дол. , а он куда крупнее "Ясеня" . Думаю через проект строительства "Ясеней" финансировался ещё как минимум один прокт , возможно строительство носителей "Посейдонов" , которые в официальных отчётах не фигурировали . Так что для чистоты сравнения - за аренду на 10 лет старой советской ПЛА Россия может построить 4 РПКСН "Борей-А" .
        Цитата: Glagol1
        остается вопрос формы расчетов. В западных валютах платеж не пройдет. Рупий у нас и так выше крыши

        Ну во первых русские рубли зарабатывать индам ещё никто не запрещал , во вторых есть юани , в третьих - валюта ОАЭ в которой Индия энергично торгует и которая в довольно широком ходу среди стран региона . С рупиями действительно проблема - нет у индов столько нужного нам товара , чтоб встречными поставками наши поставки покрыть . Теперь вот пусть стараются , зарабатывают - рубли .
        Цитата: Glagol1
        Получается, что надо чего то химичить.

        Да чего там химичить то ? Взял рупии для платежа в Россию приготовленные , закупил в индии товар экспортный в Китай , вырученные юани в Россию перечислил . Второй вариант с ОАЭ и точно так же . Третий - вывез товар в РФ , продал , рублями расчитался за ПЛА . Есть ещё вариант участия в параллельном импорте в РФ , тут вообще выгодно . Кто ищет тот всегда найдёт , как в задорной песенке пелось .
  3. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 14:08
    Так «насадержали» АПЛ «Нерпа», что ее думают списывать. Похоже криворукие индусы угробили энергетическую установку. Им только петь, танцевать и друг друга краской обсыпать.
  4. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 14:08
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:09
    2 млрд $ за б/у АПЛ ,даже после ремонта - не хило.Джимми - Джимми ,ача - ага.Хотя новость от блумберга ,требует проверки.Принята в строй в 1990 г.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:21
      К 391 Братск и К 295 Самара были доставлены с ТОФ по СМП судном домом " Транснефть" в Северодвинск.В 2022 г признан не целесообразным .ПЛ подлежит списанию.В тоже время существует возможность переоборудовать под проект 09718 и передачи в лизинг Индии.
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: tralflot1832
        В тоже время существует возможность переоборудовать под проект 09718 и передачи в лизинг Индии.

        Вот видите как можно . Давно о том переговоры идут . И за стоимость контракта не сомневайтесь , я на этот счёт помню даже цифру в 2,2 млрд. дол. , так что наши походу ещё и в цене уступили .
        2 млрд. дол. , это стоимость ЧЕТЫРЁХ РПКСН пр. "Борей-А". Но с учётом ремонта и модернизации самой ПЛА + комплектующие , расходники и пр. расходы ТРИ РПКСН точно построим .
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 15:10
      А что? Погрузятся. Включат музыку и давай танцевать... Главное, не забыть спилить торпедные аппараты..Чтобы место было для мощных колонок. При всем уважении к Индии и её древнему народу... Но флот- не их стихия. Это как из украинский рагулей- симфонический оркестр..
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:09
    Я всегда с большой долей скептицизма относился к сотрудничеству с индусами в военной сфере. Партнер мягко говоря не надежный и не в меру капризный.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 14:11
    Одно радует, что "Братск" уже сильно не новый. Угробят индейцы лодку, не так жалко. Хотя, с другой стороны, учитывая нехватку МАПЛ, она была совсем не лишней, тем более на ТОФе. По количеству МАПЛ Россия уже уступает Китаю.
  8. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 14:20
    При том, что долг Индии за прошлый год (24) вырос на 19% — до 4,9 миллиарда долларов.
  9. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Сегодня, 14:21
    Цитата: Пионер1984
    Одну ушатали,давай вторую.Два лярда это хорошо,вот только вопрос как оплачивается?Если сразу это норм,а если частями то это хрень а не сделка.

    Главной в рупиях.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Pavel57
      Главной в рупиях

      За рупии в Индии можно построить гражданское судно в два раза быстрее и в два раза дешевле чем в России .Шведы строят за рупии и не жужжат.Инидийская ТАТА что то там купила у Англичан- заводик автомобильный ,вроде Лендровер.Кое где индусы нас обогнали - мы только пыль глатаем из под их слонов
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:48
        Индусы не заморачивались ,купили лицензию и заводик полного цикла для производства линейки дизелей МТU у немцев." Сделано в Индии".
  10. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 14:36
    Сколько можно то набивать машну чинушам из ОборонЭкспорта? У нас что этих АПЛ - завались и маленькая тележка? У самих на флоте с боевыми единицами полный швах, так нет же - давайте снова танцорам подгоним лодку!
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +1
      Сегодня, 14:56
      Эта лодка старая, воевать уже не получится. Ограничения по эксплуатации. Так что пусть доживет свой век в аренде. Тем более выгодной. А нам нужно больше лодок 636 и 885 проектов.
  11. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 14:53
    Подлодку индийцы возвратили в 2021 году якобы из-за проблем с ее содержанием, в том числе обслуживанием силовой установки.

    Бред в чистом виде. Я не по наслышке знаю, как индусы используют российкую военную технику. Обращаются с ними по фигистки, по сравнению со своей индийской техники.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:23
    Цитата: красноярск
    Ну а чем еще танцоры могут рассчитаться?

    Там активно развивается производство микрочипов, а это поценнее золота будет wink