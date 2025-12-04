Переброшенному в Вильчу 225 ОШП поставлена задача не допустить дезертирства ВСУ

Помимо штурмовых действий, в задачи 225 ошп входит контроль за механизированными подразделениями и ТРО, чтобы они не покидали позиции.

Продвижение российских войск на Волчанском направлении, неспособность ВСУ остановить наступление и увеличение количества дезертиров привели к появлению в Вильче заградительных отрядов. Командование украинской группировки делает всё, чтобы солдаты не покидали позиции. Об этом сообщает канал «Северный ветер».Командующий группировкой Объединенных сил генерал Драпатый, в зону ответственности которого входит Сумская и Харьковская области, перебросил в район Вильчи на Волчанском направлении часть формирований из состава 225-го отдельного штурмового полка. Данный полк используется командованием ВСУ в качестве «спасательного» для затыкания дыр в обороне, поэтому его подразделения можно встретить на различных направлениях. На данный момент формирования 225-го полка есть в Запорожской и Сумской областях, теперь их перебросили в Харьковскую.По задумке командования, подразделения штурмового полка должны не только участвовать в контратаках, сдерживая наступление ВС РФ, но внимательно следить за военнослужащими других бригад, воюющих в Вильче, не допуская фактов дезертирства. Впрочем, выступать в качестве заградотрядов 225-му полку не впервые, в этом качестве его уже использовали в районе реки Янчур в Запорожской области, где наступала группировка «Восток» ВС РФ.Также, по данным нашей разведки, в составе противника появились специальные расчеты БПЛА, задачей которых является охота на дезертиров, покидающих свои позиции, а также пытающихся сдаться украинских солдат.