Переброшенному в Вильчу 225 ОШП поставлена задача не допустить дезертирства ВСУ

Продвижение российских войск на Волчанском направлении, неспособность ВСУ остановить наступление и увеличение количества дезертиров привели к появлению в Вильче заградительных отрядов. Командование украинской группировки делает всё, чтобы солдаты не покидали позиции. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

Командующий группировкой Объединенных сил генерал Драпатый, в зону ответственности которого входит Сумская и Харьковская области, перебросил в район Вильчи на Волчанском направлении часть формирований из состава 225-го отдельного штурмового полка. Данный полк используется командованием ВСУ в качестве «спасательного» для затыкания дыр в обороне, поэтому его подразделения можно встретить на различных направлениях. На данный момент формирования 225-го полка есть в Запорожской и Сумской областях, теперь их перебросили в Харьковскую.



По задумке командования, подразделения штурмового полка должны не только участвовать в контратаках, сдерживая наступление ВС РФ, но внимательно следить за военнослужащими других бригад, воюющих в Вильче, не допуская фактов дезертирства. Впрочем, выступать в качестве заградотрядов 225-му полку не впервые, в этом качестве его уже использовали в районе реки Янчур в Запорожской области, где наступала группировка «Восток» ВС РФ.


Помимо штурмовых действий, в задачи 225 ошп входит контроль за механизированными подразделениями и ТРО, чтобы они не покидали позиции.


Также, по данным нашей разведки, в составе противника появились специальные расчеты БПЛА, задачей которых является охота на дезертиров, покидающих свои позиции, а также пытающихся сдаться украинских солдат.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 14:41
    После войны на Украине вопрос " в каком полку служили?" будет сильно влиять на последующие перипетии знакомства.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:54
      Помимо штурмовых действий, в задачи 225 ошп входит контроль за механизированными подразделениями и ТРО, чтобы они не покидали позиции.


      От 225 ОШП скоро ничего не останется такими темпами.
      . По украинским каналам расходится крайне интересная новость: 225 ошп "Скала" якобы прибыл на Запорожское направление, где "остановил" наступление ВС РФ на Гуляйполе. При этом, в постах крайне активно пиарят командира подразделения - Олега "Сирко" Ширяева, к которому, по имеющимся данным, накопились вопросы у представителей СБУ.Примечательно, что для пиара Ширяев записал видео с личным составом полка. Учитывая, чем обычно заканчиваются такие построения, можно уверенно заявить, что ради спасения собственной репутации херой Украины поставил под удар подчиненный личный состав и рисковал жизнями десятков бойцов ради привлечения внимания к своей персоне.


      https://t.me/russian_airborne/12007

      .На сумском направлении наши штурмовики продвинулись на пяти участках фронта, отразив контратаку противника. В подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на этом участке фронта, прибыли проверяющие из СБУ. Особо тщательно шмонают руководство 225-го ОШП «Скала» — слишком огромные потери понес полк. В Вильче наши штурмовики заняли два административных здания, закрепились.


      https://svpressa.ru/war21/article/493432/
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 15:20
      Все кто служил на стороне украинских оккупантов по нормальному должны гнить в тюрьме.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:41
    по данным нашей разведки, в составе противника появились специальные расчеты БПЛА, задачей которых является охота на дезертиров, покидающих свои позиции, а также пытающихся сдаться украинских солдат.

    Это они за это так упорно скакали на Майдане,что бы свои их расстреливали
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 15:02
      Как то ещё в 2015 одному чубатому,сказал,что скоро вам трупы на майдане покажутся наивной детской шалостью. Так оно и вышло.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 14:49
    Это не этих ли тероборона чубатых задвухсотила при бегстве,когда они открыли огонь по отступающим? Чаще надо так!)))
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 14:59
    привели к появлению в Вильче заградительных отрядов.

    Надо им повышенные командировочные выплачивать и усиленный прод.паек выделять.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:00
    Драпатый в дизертирстве,толк знает. Специалист. Сам драпал ...