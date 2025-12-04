Сырский ответил Безуглой: Продолжаем оборону Покровска и Мирнограда

Украинский нардеп Марьяна Безуглая публично признала то, о чем уже давно говорят сами военнослужащие ВСУ. Город Покровск (Красноармейск) практически полностью перешел под контроль ВС РФ, а Мирноград (Димитров) в полном окружении, гарнизон ВСУ в нем обречен. Ранее слово в слово эту информацию подтвердил известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Рёпке.

Безуглая традиционно обвинила в очередном провале ВСУ главкома Александра Сырского и вновь потребовала его отставки. Однако генерал сдаваться не намерен и вступил в заочную полемику с депутаткой.

В телеграм-канеле Вооруженных сил Украины от имени главкома опубликован пост, в котором он утверждает, что оборона Покровска и Мирнограда еще не рухнула. Оставшиеся части ВСУ «активными действиями блокируют попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов».

Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.

Главком ВСУ провел совещание с командующими группировки войск, задействованной на этом направлении. Об окружении в Мирнограде ни слова, угасающее сопротивление остатков украинских военных подается в размытой формулировке: «непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы». Какие именно, какой ценой и сколько еще продлится сопротивление обреченных, Сырский не уточнил.

В то время как окруженные в Димитрове остатки всушников прорываются в сеть с отчаянными призывами помочь им выбраться или организовать хоть какое-то снабжение, Сырский заявляет об «организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведению контрбатарейной борьбы и противодействию вражеским БПЛА».

Общие фразы, за которыми никаких реальных действий просто нет. Очень похоже, что Сырский вообще не владеет информацией о реальной обстановке и привычно выдает желаемое за действительное, продолжая свою «потужную» битву за Покровско-Мирноградскую агломерацию. Судя по фото, он вообще глубоко в своих думках и даже не слушает доклады офицеров.

Между тем, Министерство обороны России опубликовало очередное видео с рассказом командира роты 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» ВС РФ Дмитрия Мишина о том, как проходило освобождение Красноармейска. Главное, на что стоит обратить внимание, так это то, что наш офицер не только общается с интервьюером, но и в ходе рассказа совершенно спокойно идет по улицам города. Не слышно ни одного выстрела, в небе полностью отсутствуют вражеские БПЛА.

  APASUS
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:46
    Сейчас Сырский как Зе ,отразит все наступления на страницах интернет вещания и еще контратакует Воронеж
    Silver99
      Silver99
      +3
      Сегодня, 14:52
      Сырский в ответе Безумной ответил, что пока ВСУ удерживают привокзальный сортир в Покровске он не сдан.
    Лимон
      Лимон
      +1
      Сегодня, 14:53
      При этом укрожурналюг не пускают туда.)))
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 15:00
        . Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.


        Так уже все знают что Красноармейск освобождён.

        .Немецкий «Bild"* признает, что российские войска взяли Красноармейск, несмотря на брехню Зеленского и его информационных «шестерок», а также опубликовал крик отчаяния «микол» из Димитрова/Мирнограда: «Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое».

        Админ 79-й ОДШБр «Таврiйська» написал, что «с Покровском все понятно. Надо признать, что мы сражались и проиграли эту битву. Совести у командования нет от слова совсем. Ваша задача — спасти людей, а не вашу обрыганную репутацию».


        * Минюстом РФ издание «Bild на русском» включено в реестр иностранных агентов

        https://svpressa.ru/war21/article/493432/
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:05
      Цитата: APASUS
      Сейчас Сырский как Зе ,отразит все наступления на страницах интернет вещания

      И вся Украина радостно начнёт скакать.
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 15:11
      Цитата: APASUS
      Сейчас Сырский как Зе ,отразит все наступления на страницах интернет вещания и еще контратакует Воронеж

      Сегодняшнее заявление Зе:
      Продолжаем чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Именно поэтому снова работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.
      Бой продолжается.

      Ну и, само собой, как доказательство, успокоительная оптимистичная картинка от украинского Генштаба о сегодняшней боевой ситуации в Красноармейско-Димитровской агломерации. Где окружение, какое окружение, кто сказал? И близко его нет, сплошь москальская пропаганда. yes
    Tusv
      Tusv
      +1
      Сегодня, 15:15
      Цитата: APASUS
      Сейчас Сырский как Зе ,отразит все наступления на страницах интернет вещания и еще контратакует Воронеж

      Зато какая медийная картинка! Козаки загнали в Покровске Русских в ловушку. Ща как вылезут из подвалов и це перемога
  Ирек
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:09
    Руки прочь от Сырка , он больше всех хохлоты на мясо пустил.
  Федор 5755
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 15:11
    Обратил внимание по видео-фрагменту, что город (Красноармейск) пострадал не так сильно, как допустим Артемовск или Часов Яр, где сплошные руины. Молодцы наши парни, тактика клещей по флангам дает преимущества во всех смыслах