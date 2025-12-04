Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.

Украинский нардеп Марьяна Безуглая публично признала то, о чем уже давно говорят сами военнослужащие ВСУ. Город Покровск (Красноармейск) практически полностью перешел под контроль ВС РФ, а Мирноград (Димитров) в полном окружении, гарнизон ВСУ в нем обречен. Ранее слово в слово эту информацию подтвердил известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Рёпке.Безуглая традиционно обвинила в очередном провале ВСУ главкома Александра Сырского и вновь потребовала его отставки. Однако генерал сдаваться не намерен и вступил в заочную полемику с депутаткой.В телеграм-канеле Вооруженных сил Украины от имени главкома опубликован пост, в котором он утверждает, что оборона Покровска и Мирнограда еще не рухнула. Оставшиеся части ВСУ «активными действиями блокируют попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов».Главком ВСУ провел совещание с командующими группировки войск, задействованной на этом направлении. Об окружении в Мирнограде ни слова, угасающее сопротивление остатков украинских военных подается в размытой формулировке: «непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы». Какие именно, какой ценой и сколько еще продлится сопротивление обреченных, Сырский не уточнил.В то время как окруженные в Димитрове остатки всушников прорываются в сеть с отчаянными призывами помочь им выбраться или организовать хоть какое-то снабжение, Сырский заявляет об «организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведению контрбатарейной борьбы и противодействию вражеским БПЛА».Общие фразы, за которыми никаких реальных действий просто нет. Очень похоже, что Сырский вообще не владеет информацией о реальной обстановке и привычно выдает желаемое за действительное, продолжая свою «потужную» битву за Покровско-Мирноградскую агломерацию. Судя по фото, он вообще глубоко в своих думках и даже не слушает доклады офицеров.Между тем, Министерство обороны России опубликовало очередное видео с рассказом командира роты 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» ВС РФ Дмитрия Мишина о том, как проходило освобождение Красноармейска. Главное, на что стоит обратить внимание, так это то, что наш офицер не только общается с интервьюером, но и в ходе рассказа совершенно спокойно идет по улицам города. Не слышно ни одного выстрела, в небе полностью отсутствуют вражеские БПЛА.