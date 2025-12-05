Пентагон начал развёртывание ударных БПЛА LUCAS на Ближнем Востоке
Демонстрация изделия LUCAS руководству Пентагона, июль 2025 г.
США стремятся совершенствовать свою беспилотную авиацию и улучшать её оперативные возможности. С этой целью ранее был создан новый ударный БПЛА LUCAS. К настоящему времени он прошёл все необходимые проверки и поступил на вооружение. Эксплуатацию такой техники поручили специально созданному подразделению под названием Scorpion Strike. Недавно это формирование начало службу на одной из баз Ближнего Востока.
Проект LUCAS
Пентагон уделяет большое внимание вопросам создания и развития БПЛА. Разрабатываются отдельные проекты и проводятся полномасштабные комплексные программы. Например, в июле этого года министерство выпустило документ Unleashing U.S. Military Drone Dominance, в котором ставятся цели и задачи сохранения ведущего положения в беспилотном авиастроении.
Так же в июле Пентагон и компания SpektreWorks из Аризоны впервые представили новую разработку в области ударных БПЛА. Для поражения различных объектов была создана «беспилотная боевая ударная система малой стоимости» Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS).
Сообщалось, что проект LUCAS стартовал ранее, и в его основу лёг иностранный опыт. В течение некоторого времени Пентагон наблюдал за применением иранских беспилотников-камикадзе «Шахед-136» и российских «Герань-2», а также делал соответствующие выводы. В итоге ведомство решило, что ему необходим свой БПЛА подобного класса.
Компания SpektreWorks и специалисты вооружённых сил изучили доступные обломки и фрагменты иностранных беспилотников. Собранная информация легла в основу собственного проекта LUCAS. Именно этим объясняется внешнее и конструктивное сходство летательных аппаратов из разных стран.
Серийные БПЛА для подразделения TFSS. Видны носовые оптико-электронные системы
Когда стартовала разработка нового американского БПЛА, не уточнялось. Ввиду определённой простоты проекта, работы могли занять ограниченное время. При этом к моменту официального анонса успели завершить проектные работы, построить опытную технику и начать её лётные испытания. К пресс-релизу прилагались фотографии изделий LUCAS в воздухе.
На тот момент ожидалось, что в ближайшее время новый БПЛА завершит испытания и получит необходимые разрешения. Планировался запуск серийного производства и постановка техники на вооружение. Впрочем, все подробности таких планов не раскрывались.
Первое подразделение
3 декабря Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) рассказало о последних событиях и отчиталось об успехах. Сообщается, что БПЛА LUCAS поступили на вооружение и уже развёртываются в войсках.
Специально для эксплуатации новой техники в составе CENTCOM было сформировано подразделение Task Force Scorpion Strike (отряд «Удар скорпиона»). По сути, это эскадрилья, оснащённая беспилотниками нового типа. Её уже отправили на одну из баз Ближнего Востока для несения боевого дежурства. Прочие подробности пока официально не раскрываются.
Однако в тот же день, 3 декабря, дополнительную информацию опубликовало американское издание The War Zone. Эти сведения оно получило от представителя Пентагона, знакомого с ситуацией, но пожелавшего остаться неизвестным.
Источник сообщает, что в TFSS служит около двух десятков солдат и офицеров. Они имеют соответствующую подготовку и отвечают за эксплуатацию и применение беспилотной техники. Количество БПЛА в подразделении не уточняется. По словам источника, запас готовых к применению аппаратов и объёмы поставок соответствуют поставленным задачам.
Место для первого развёртывания TFSS выбрано не случайно. Это подразделение вместе с другими структурами участвует в давлении на Иран. Новая беспилотная техника должна будет стать дополнительным инструментом сдерживания или средством для нанесения чувствительных ударов.
Впрочем, Пентагон или неназванные источники пока не раскрывают все планы эксплуатации и применения перспективных ударных БПЛА. По понятным причинам, все оперативные планы и предложения хранятся в секрете. О них можно будет узнать только в случае реального столкновения.
Американская копия
Сообщается, что БПЛА LUCAS представляет собой своего рода копию или функциональный аналог иранского изделия «Шахед-136» или российского «Герань-2». Также могли использоваться сведения, полученные при изучении упавших «Шахедов-131», имеющих другие габариты.
LUCAS — беспилотник самолётного типа, выполненный по схеме «бесхвостка». Он имеет цилиндрический фюзеляж постоянного диаметра и треугольное крыло. Законцовки крыла выполнены в виде вертикальных плоскостей. Как и иностранные аналоги, внутри фюзеляжа аппарат несёт боевую часть и аппаратуру управления, а в хвосте помещается двигатель.
Судя по опубликованным материалам, LUCAS по своим размерам почти не отличается от «Шахеда-136». Длина американского БПЛА может превышать 3 м при сопоставимом размахе крыла. Взлётная масса пока не сообщалась. Полезная нагрузка может достигать 18 кг.
Изделие LUCAS оснащается двухцилиндровым двигателем Desert Aircraft DA-215. Двигатель с рабочим объёмом 215 куб. см развивает мощность до 13 л.с. Используется электронное управление впрыском. Предполагается, что такая силовая установка даёт высокие лётные и экономические характеристики.
Лётные характеристики беспилотника официально не раскрывались. Судя по конструкции, он способен развивать скорость до 180-200 км/ч. Упоминается продолжительность полёта до 5-6 часов, что указывает на достаточно высокую дальность.
Проект LUCAS предусматривает использование нескольких вариантов системы управления. Во всех случаях БПЛА оснащается средствами спутниковой и инерциальной навигации для полёта по заданной программе. Наиболее простой вариант аппарата предназначается для атаки цели с назначенными координатами.
Также демонстрируются беспилотники с оптическими средствами в носовом обтекателе. Вероятно, они комплектуются телевизионной или инфракрасной головкой самонаведения. Подобная модификация сможет искать и атаковать подвижные цели в заранее известном районе.
Возможно, БПЛА способен поддерживать связь со станцией управления. На свежих фото аппаратов с оптической ГСН можно заметить характерную плоскую деталь в хвосте фюзеляжа. Это может быть антенна спутниковой интернет-связи. В таком случае оператор получает возможность следить за полётом беспилотника и непосредственно управлять им.
LUCAS рассматривается, в первую очередь, как носитель боевой части. Возможна установка зарядов разных типов массой до нескольких десятков килограммов. Нельзя исключать применение более тяжёлых БЧ за счёт сокращения запаса топлива. При этом возможно использование иных нагрузок, например, дополнительного оборудования разведки.
БПЛА стартует с рельсовой направляющей при помощи катапульты или твердотопливного ускорителя. Пусковая установка может монтироваться на различных наземных платформах. Не исключается её монтаж на кораблях.
В большинстве случаев LUCAS должен совершать полёт только в одну сторону. Однако в некоторых миссиях предусматривается возвращение. Как должна происходить посадка, неизвестно. Возможно, беспилотник должен оснащаться парашютной системой.
Пентагон отдельно отмечает экономические характеристики нового БПЛА. В серии такое изделие стоит всего 35 тыс. долларов. При этом оно не требует особых условий эксплуатации, использует доступные расходные материалы и т.д.
Новое оружие
Иран использует свои «Шахеды» ряда моделей в течение нескольких последних лет. Российская армия применяет аналогичные «Герани» с осени 2022 г. Теперь подобное беспилотное оружие появилось и у США. Следует отметить, что Пентагон и ранее располагал широким спектром ударных БПЛА, однако на этот раз речь идёт именно о копировании иностранного образца.
При помощи изделий LUCAS и подразделения TFSS вооружённые силы США планируют получить новые ударные возможности для решения тех или иных боевых и политических задач. Так, новые БПЛА, в теории, позволяют наносить удары по объектам противника на большой глубине обороны. При этом относительно низкая стоимость и разумно ограниченные характеристики должны приводить к положительным результатам.
Судя по месту первого развёртывания, БПЛА LUCAS планируют применять против Ирана. На данный момент они являются средством сдерживания и только создают потенциальную угрозу. Однако нельзя исключать, что в Вашингтоне вновь решат атаковать иранские объекты. В таком случае возможно применение беспилотников, как самостоятельно, так и вместе с другими вооружениями и средствами.
Насколько эффективным будет такое средство сдерживания или нанесения ударов, неизвестно. Реальные результаты применения БПЛА LUCAS будут зависеть не только от их собственных характеристик, но и от действий ПВО противника. Решат ли США проверять новую технику на практике — большой вопрос.
Информация